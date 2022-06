‘Szenen aus Goethes Faust’ van Schumann: een meesterwerk heruitgevonden ★★★★☆

Er kan maar weinig op tegen het genie van Robert Schumann. Uit Goethes grote dubbeldrama kiest hij zeven scènes. Niet bepaald de dramatisch meest voor de hand liggende, maar wel diegene die de achterliggende tendens van het stuk gevoelsmatig uitdrukken. Hij schrijft er muziek bij die vaak de tekst overstijgt, er afstand van neemt om twee uur lang de wordingsgang van het aardse streven naar de hemelse transfiguratie weer te geven.

Dirigent Philippe Herreweghe laat bij Opera Vlaanderen met het Antwerp Symphony Orchestra, zijn eigen Collegium Vocale en het koor en kinderkoor van de opera op briljante wijze zien dat Schumann hiermee misschien wel het modernste werk van de negentiende eeuw heeft geschreven. Vergeet Wagner: in Szenen aus Goethes Faust gaat niet alleen de toekomst open, maar het hele uitspansel.

Dat uitspansel is het indrukwekkende beginbeeld in de video die filmmaker Julian Rosefeldt bij deze voorstelling heeft gemaakt. Die video lijkt wel de omgekeerde richting te volgen van Goethes drama: van de hemel naar de gemeenschap. Maar tussenliggende beelden suggereren meer: een enorm ruimtestation, waarvan we tevoren het afval door de ruimte zagen zoeven, symboliseert wellicht de hoogmoed van het faustiaanse streven en de woestijnsteden op de rode planeet zijn misschien wel de aanleiding van zijn plan om het land in te dijken.

Voor het einde – de hemelvaart van Faust en de opname van alle zondaars in het eeuwig-vrouwelijke – heeft Rosefeldt een in slow motion gefilmde rave in een bos in petto. Mannen met bierflesjes en vrouwen in extase zijn niet meteen mijn idee van de hemel, wel integendeel, maar je denkt: moet kunnen. De vertraagde bewegingen van de ravers nemen dan weer die over die choreografe Femke Gyselinck voor het koor en de solisten heeft bedacht: iets tussen yoga en tai chi. Het is goed dat zij niets heeft proberen uit te beelden, het is loffelijk dat zij een egalitaire boodschap wil uitdragen, maar voor Faust heeft deze oplossing een te hoog kumbayagehalte. Te klein en bijgevolg ontoereikend.

Maar het laat wel toe dat Schumanns muziek bloeit als nooit tevoren. Het Antwerp Symphony Orchestra was zelden zo alert, precies en lyrisch; het kinderkoor is helder en trefzeker, de jonge solisten zijn prachtig. Zelfs het eindeloze slotkoor had nog langer mogen duren. Twee uur lang de hemel: dat verdient een vierde ster.

Nog voorstellingen in Antwerpen tot 2 juli, in Gent van 28 oktober tot 4 november.