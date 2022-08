‘Sympathiek hoor, poëzie, maar het doet me niet veel’: de boekenkast van Mohamed Ouaamari

Dirk Leyman en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen z’n boeken. Deze week schrijver en columnist Mohamed Ouaamari, in Borgerhout.

“Een foto van mij terwijl ik voor mijn boekenkast zit? Dat is in feite boerenbedrog. Ik lees niet zo graag thuis, ik vind hier meestal te weinig rust. Ik hou van lezen op café, als er tenminste geen opdringerig lawaai heerst. Bijvoorbeeld in café Boekowski aan het Justitiepaleis (in Antwerpen, red.). Daar hoor je wat geroezemoes op de achtergrond én is de atmosfeer toch erg leesbevorderlijk.

“Ook op een trein kan ik me prima onderdompelen in een boek. Ik pendelde tot voor kort nog elke dag een uur naar Brussel én dan maak je flink wat pagina’s, hoor. Ik ben voornamelijk een ‘buitenlezer’. In coronatijden was dat een probleem. Mijn tempo viel terug. Ik kon gelukkig nog in het park zitten, met zicht op het water.

“Ik ben een heel diverse lezer. Ik lees graag dingen die mij vooruithelpen bij mijn ontwikkeling als schrijver. Boeken die mijn horizon verbreden én me technisch iets bijleren: hoe bouw je een verhaal op? Welke trucjes en slimmigheden kun je toepassen? Ik werk aan een roman. Maar ik wil niet behagen en ook achterhalen hoe je een onsympathiek personage neerzet. Literatuur moet niet binnen de lijntjes kleuren.

“Ik laat me bij mijn leesgedrag graag verrassen door vrienden en kennissen die me van alles aanraden. Via sociale media, ja. Maar ik ben ook heel blij dat de boekenbijlage van De Morgen terug is, in volwaardige vorm. Daar haal ik veel uit. Podcasts loodsen me eveneens naar lectuur, ik denk aan ‘Boeken FM’, van De Groene Amsterdammer en Das Mag, of ‘Groen gebladerte’ van Tom De Cock én aan Brommer op Zee. Bijna altijd prikkelen ze mijn nieuwsgierigheid. Met de boekentips van Lang Zullen We Lezen doe ik ook mijn voordeel.

“Ik kan uren zoekmaken in een boekhandel. Tot ze vermoeden dat ik verdacht gedrag begin te vertonen, omdat ik maar niet langs de kassa passeer. (lacht) Ik hou nochtans absoluut van boeken kopen. Toch ben ik ook een liefhebber van het e-boek: ik heb op een gegeven moment een Kobo-reader aangeschaft, voor 10 euro per maand heb je zoveel onder je vingers! Met e-boeken doe je aan volumelezen, kun je meer tempo maken, terwijl papieren boeken langer meegaan, natuurlijk. Ze zijn eerder een weerspiegeling van je identiteit.

“Ik grijp altijd weer terug naar de Egyptische schrijver Albert Cossery en zijn ode aan de kleine man. Maar ook Arnon Grunberg behoort tot mijn favoriete auteurs, net als Tom Lanoye. Een van de beste schrijvers van het moment vind ik Jamal Ouariachi. Zijn recente Herfstdraad vond ik zeer geslaagd. Hij zet je helemaal op het verkeerde been, je denkt eerst dat het een antiwokeboek is maar het zit veel slimmer in elkaar. En er hangt ook een weemoedige waas over. Jamals Een honger hoort tot mijn top drie van favoriete boeken. En ik herlees regelmatig zijn sublieme kortverhalen Herinneringen in aluminiumfolie.

“Een genre waar ik het moeilijk mee heb is poëzie. Sympathiek hoor, maar het doet me niet veel. Uiteindelijk ben ik misschien iets té ongeduldig. Als een boek me niet na 25 à 30 pagina’s inpalmt, stop ik ermee. Tot het einde plichtmatig uitlezen, nee, dank u. Mijn vrouw doet dat wel. Een van de vele redenen waarvoor ik haar bewonder.” (lacht)