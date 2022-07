Sylvester Stallone wil meer geld uit ‘Rocky’ halen

Stallone plaatste een tekening van producent Irwin Winkler, afgebeeld als een slang met een mes als tong. “Een heel flatterend portret van de grote producent van Rocky en Creed, Irwin Winkler”, schreef de acteur in het onderschrift. “Nadat Irwin al meer dan 47 jaar de controle over Rocky heeft, en nu over Creed, zou ik echt graag minstens een beetje van WAT OVERBLIJFT van mijn rechten terugkrijgen, voor het wordt doorgegeven aan ALLEEN JOUW KINDEREN - ik denk dat dat een faire geste zou zijn van deze 93-jarige heer?”

Sylvester Stallone bedacht het personage van Rocky Balboa en schreef het scenario van Rocky, dat in 1977 de Oscar voor Beste Film won. Stallone werd genomineerd voor een Oscar voor Beste Scenario en voor de Oscar voor Beste Acteur, en speelde het personage nog in vijf sequels en in de twee Creed-films.

Stallone kreeg een deel van de opbrengst van de eerste Rocky-film en een aantal vervolgen, maar uitte de laatste jaren regelmatig zijn ongenoegen over het aandeel dat hij nog heeft. “Ik heb zero ownership over Rocky”, vertelde hij in 2019 aan het filmtijdschrift Variety. Op Instagram schrijft hij: “Dit is een pijnlijk onderwerp dat aan mijn ziel vreet, want ik wil iets van Rocky nalaten aan mijn kinderen.”

Dit najaar komt een derde film in de Creed-franchise uit, nadat Creed (2015) en Creed II (2018) de draad van de Rocky-films weer had opgepikt. Stallone zou aan die twee films ruim 10 miljoen dollar hebben verdiend. Creed III wordt de eerste film in de reeks waarin Stallone geen rol vertolkt, al staat hij nog wel op de aftiteling als producent.