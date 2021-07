‘Sweet Tooth’ op Netflix is een magische, soms zeemzoeterige roadtrip

Pieter Dumon zet de blik op oneindig. Vandaag: de Netflix-reeks Sweet Tooth.

Een nieuw virus dat aan griep doet denken maar een stuk dodelijker blijkt. Niemand die goed weet hoe je dat ding aan moet pakken. En een hele reeks maatregelen, gaande van mondmaskers dragen over afstand houden tot het zo vaak mogelijk ontsmetten van handen. Doet het een belletje rinkelen? Nochtans hadden de makers van de Netflix-reeks Sweet Tooth nog nooit van het coronavirus gehoord toen ze aan hun scenario’s begonnen. Meer nog: de pilot – de allereerste aflevering waarmee televisiemakers mogelijke investeerders proberen te overtuigen – was al gedraaid nog voor covid de wereld deed stilvallen.

Natuurlijk is er achteraf nog aan bepaalde details geschaafd. De bordjes met de uitdrukkelijke vraag om afstand te houden duiken alleen maar in de reeks op omdat de scenaristen er in hun dagdagelijks leven mee geconfronteerd werden. Ook het feit dat de personages bij het minste kuchje in hun naaste omgeving een mondmasker tevoorschijn toveren, is uit de coronarealiteit geplukt. En omdat het op televisie net dat ietsje meer mag zijn, deden ze hier en daar nog een schepje boven op de sowieso al hallucinante coronarealiteit. De manier bijvoorbeeld waarop ze in de wereld van Sweet Tooth komaf maken met besmettingen – wie ziek is, wordt met huis en al in de fik gestoken – is dichter bij huis zelfs voor de meest fanatieke coronabestrijder een brug te ver.

Maar is het feit dat Sweet Tooth de actualiteit zo dicht op de hielen zit wel een goede zaak? Wie zit na anderhalf jaar nog te wachten op een reeks over een wild om zich heen schoppend virus? Gelukkig is Sweet Tooth veel meer dan dat. Het virus en het plotse ineenklappen van de samenleving zoals we die kenden is slechts de aanleiding voor een totaal ander verhaal. In de reeks heeft het virus immers een bizar neveneffect dat we bij corona (gelukkig) nog niet hebben gezien. Alle kinderen die na de uitbraak geboren worden, blijken een soort kruisingen tussen mens en dier te zijn. Ook Gus, de jongen om wie het draait, moet met een uit de kluiten gewassen gewei en schattige hertenoortjes door het leven.

Wanneer de hybride kinderen door de wappies – die ook in het Sweet Tooth-universum bestaan – als oorzaak van het virus worden aangeduid, vlucht de vader van Gus met zijn hertenkind de wildernis in. Een tijdelijke oplossing, blijkt al snel en Gus moet willens nillens de wijde wereld in. Wat volgt is een soort magische roadtrip die afwisselend aan The Lord of the Rings, Harry Potter en het betere apocalyptische film- en seriewerk doet denken. Wat zeemzoeterig af en toe, hier en daar een tikkeltje te voorspelbaar, maar wel een goede reden om toch, al is het maar een paar avonden, nog even in uw kot te blijven.