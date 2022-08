‘Surface’: eindelijk weer een Apple TV+-reeks die u kunt overslaan

Wanneer u vandaag uw Apple TV+-app aanknipt, verwacht u gegarandeerd iets beters te zien dan Surface, een doorsnee thrillertje over de aan geheugenverlies lijdende jonge vrouw Sophie (Gugu Mbatha-Raw, ook al bekend uit The Morning Show) in het poenerige deel van San Francisco, die tijdens de moeizame reconstructie van haar herinneringen een paar vreemde ontdekkingen doet. Zoals – tadaa! – het feit dat het hersentrauma dat tot haar conditie heeft geleid, na een val uit een overzetboot, wellicht niet het resultaat is van een zelfmoordpoging maar wel een onverwacht zetje door een andere passagier. Wat lopen bovendien haar vent James (Oliver Jackson-Cohen) en haar beste vriendin Caroline (Ari Graynor) vreemd te konkelfoezen, en wie is die malloot met zijn zwarte hoodie en dreadlocks (Stephan James) die haar overal zit te achtervolgen?

Wie wil weten waar de mysteries in Surface naartoe meanderen zal zich daarvoor wel door acht afleveringen onuitstaanbare Sex and the City-eske oppervlakkigheid (want we zitten in San Francisco, dus de heer des huizes is een venture capitalist), stereotiepe fotografie (de close-ups komen u snel de strot uit) en vreselijk acteerwerk moeten ploegen. Het is een reeks met de mufheid van een luchthavenromannetje dat een week lang ergens in de gutsende regen heeft gelegen.

Surface is vooral teleurstellend omdat streamingdienst Apple TV+ zichzelf begin dit jaar onverhoeds had ontpopt tot een waarachtig kwaliteitsfabriekje, dat met dwingende toppers als Severance, Slow Horses, Pachinko en Black Bird ineens een gedoodverfd keurmerk als HBO naar de kroon lijkt te willen steken. Maar het kan dus ook nog steeds het Apple TV+ van See, Losing Alice, Servant en – nu dus – Surface zijn. Reeksen die goed genoeg klonken op een powerpointpresentatie, met bullet points als – we kopiëren en plakken even uit het communiqué van Surface – ‘sexy, hoogstaande thriller’, ‘ensemblecast’ en ‘verhaal over zelfontdekking’, om groen licht te krijgen van Apples tv-bonzen. Hup, wie kribbelt er hier nog snel een scenario?

Maar eigenlijk is dat ook geruststellend. Apples charge op gebied van kwaliteit betekent namelijk ook dat er dit jaar veel meer naar uw tv-scherm stroomt dat u echt niet mag missen, zeker nu ook concurrerende diensten Netflix (Borgen: Power & Glory!), Amazon Prime (Outer Range!) en Disney (The Dropout!) gas aan het geven zijn wat het niveau van hun fictieaanbod betreft. Een mens krijgt daar zo’n fear of missing out van, en het vraagt zoveel van uw schamele tijd, dat het nog eens weldadig kan zijn om na drie afleveringen onbevreesd met iets te kunnen kappen omdat het leven er te kort voor is.