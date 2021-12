Superster Drake weigert nominaties voor de Grammy Awards

De relatie tussen de Grammy Awards en Drake liep al niet lekker, maar de Canadese rapper lijkt nu aan te sturen op een definitieve scheiding. Gisteren kondigde Drake aan dat hij zich afmeldt als genomineerde voor de uitreikingen van de belangrijke Amerikaanse muziekprijzen in januari volgend jaar. Welke award hij ook zou winnen, in welke categorie dan ook: Drake zal hem niet accepteren.

Het botert al jaren niet tussen Drake en de Recording Academy, de organisator van de Grammy’s. Aanvankelijk leek de onmin vooral te zijn ontstaan door het opvallend lage aantal prijzen dat Drake mee naar huis mocht nemen na de jaarlijkse uitreikingen in het Staples Center in Los Angeles.

Drake werd mondjesmaat wel genomineerd, maar won slechts vier Grammy’s. Veel minder dan Amerikaanse collega’s als Kendrick Lamar (13 Grammy’s), Eminem (15), Kanye West (22) en Jay-Z (23). Dat is opmerkelijk, gezien de al jaren aanhoudende populariteit van de Canadees: Drake is een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd.

De laatste jaren klaagt Drake vaak over de prijzenpraktijk van de Recording Academy, en dan vooral de onderverdeling in categorieën. Drake vindt het onbegrijpelijk dat stukgedraaide en dus zeer invloedrijke hiphopalbums en -tracks, zoals de zijne, nooit zijn beloond met een Grammy in een van de grote vier categorieën: opname van het jaar, song van het jaar, beste album en beste nieuwe artiest.

Drake won steevast prijzen in de minder prominente hiphopcategorieën en is met zijn album Certified Lover Boy ook dit jaar genomineerd voor beste rapalbum, en met zijn song Way 2 Sexy voor beste rapperformance.

Impact hiphop

Volgens Drake wil de Recording Academy maar niet erkennen dat hiphop de laatste jaren de grootste impact heeft op de muziekindustrie. De luistercijfers geven hem gelijk: Drake heeft een lange lijst verkoop- en streamingrecords op zijn naam staan.

Vorig jaar maakte de Canadees zich kwaad over het feit dat zijn landgenoot The Weeknd geen enkele nominatie kreeg na diens gigantische wereldhit Blinding Lights. ‘We moeten niet langer geschokt zijn over deze nominaties, maar gewoon accepteren dat de organisatie niet ziet welke muziek werkelijk indruk maakt’, schreef Drake op zijn sociale media. Hij zinspeelde ook al op een nieuwe en eerlijker muziekprijs. ‘Het wordt tijd dat iemand iets nieuws begint, waar de komende generaties wat mee kunnen.’

Die handschoen is nog niet opgepakt: de uitreiking van de Grammy Awards is straks weer als vanouds het grootse muziekprijzengala ter wereld. De Recording Academy heeft de weigering van dwarsligger Drake inmiddels geaccepteerd: zijn naam is al verwijderd uit het nominatie-overzicht.