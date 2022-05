Superhelden, poëzie en bloederig naakt: dit zijn de beste speelfilms van het moment

1. Parallel universum

Het was geen kwaad idee om Sam Raimi een Marvel-film te laten maken. Maar er dan zowel de Raimi van Spider-­Man als die van Army of Darkness op loslaten is niets minder dan een gouden vondst. Doctor Strange in the Multiverse of Madness is een kundig gemaakte superheldenfilm, waarin de eindelijk weer eens in zijn eigen verhaal op­duikende Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) van het ene parallelle universum in het andere tuimelt. Raimi trekt zijn trukendoos wagen­wijd open. Alleen lijkt hij ze net iets te snel al te hebben uitgeput: na de vliegende vaart tijdens het eerste anderhalve uur, trappelt hij naar het slot toe wat ter plaatse.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nu in de bioscoop

2. Georgische poëzie

Stel je voor: je komt de liefde van je leven tegen, maar je herkent die niet. Dat is het opzet van What Do We See When We Look at the Sky van de Geor­gische regisseur Aleksandre Koberidze. Er zitten wat mon­tagesequenties te veel in deze film, maar zijn talent om banale scènes poetisch te maken is de grootste kracht van de prent.

What Do We See When We Look at the Sky, nu in de cinema

'What Do We See When We Look at the Sky' Beeld What Do We See When We Look at the Sky

3. Bloed en bloot

Een horrorfilm over het draaien van een pornofilm? Ja, dat levert veel bloed en bloot op. Maar het is vooral een prikkelend staaltje cinemato­grafisch vernuft van regisseur Ti West, die zichzelf overtroffen heeft. X is een ode aan de klassieke slasherfilm uit de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig, en een broodnodige update ervan.

X, nu in de cinema