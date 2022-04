Superhelden en comedians: dit zijn de beste podcasts van het moment

Batman van de Aldi

Ben Fodor uit Seattle vindt zichzelf een superheld. Zodra hij zijn zwart-gouden superheldenpak aantrekt, gaat hij Phoenix Jones achter autodieven en dronken chauffeurs aan. Hij ligt op ramkoers met de politie en al helemaal wanneer hij wordt opgepakt voor drugsbezit. Geef toe, het is een verhaal dat om een podcast sméékt.

The Superhero Complex is niet alleen een empathische karakterstudie van Jones geworden, uiteindelijk ook maar een liefhebber van comics die van het padje is gegaan, maar ook een blik in de psyche van andere figuren die het recht in eigen handen willen nemen als een Superman uit de supermarkt. Deze podcast is vogel noch vliegtuig, maar vliegt wel voorbij.

The Superhero Complex, te beluisteren via de verschillende platformen.

Gilbert Gottfried

Deze week overleed Gilbert Gottfried, de Amerikaanse comedian met de scherpe stem en de nog scherpere grappen. Een trieste, maar mooie gelegenheid om zijn podcast Amazing Colossal te (her)ontdekken. Gottfried sprak vijf jaar lang met iconen uit de gouden jaren van Hollywood en gaf tussendoor exposés over B-films en andere obscure popcultuur.

Gilbert Gottfried’s Amazing Colossal Podcast, te beluisteren via de verschillende platformen.

Smakelijke songs

In de Radio 1-podcast Koken met classics fileert muzikant Senne Guns tijdloze nummers alsof het gerechten zijn. Het verhaal achter Perfect Day wordt er een van witloof en suiker, Jealous Guy blijkt een exotische saus die lang genoeg moet sudderen. Na een kwartiertje luchtige popmuziekles blijf je achter met het water in de mond.

Koken met classics, te beluisteren via de verschillende platformen.