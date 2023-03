Supergroep boygenius maakt een spagaat tussen populariteit en proletariaat

Muzikale superhelden? Ze bestaan! Met boygenius is een nieuwe supergroep op weg naar een superstatus. Met the record gaan Julien Baker, Phoebe Bridgers en Lucy Dacus een spannend verbond met elkaar aan.

Samen klinken ze als de Avengers van de melancholische indierock, lazen we ergens. Of was het Charlie’s Angels from hell? Nirvana met baarmoeders is nog een ándere roepnaam die het trio soms toegeworpen krijgt. “De supergroep die we nodig hadden”, beweert Amerikaans muziekblad Rolling Stone op zijn beurt ook. Niet slecht voor een ogenschijnlijk tijdverdrijf van drie gerenommeerde songschrijfsters. An sich ook geen wonderbaarlijk nieuws. Maar eigenlijk lijkt de reden voor het ontstaan van deze supergroep eerder uit een villain’s origin story geplukt.

Boygenius is namelijk wat er gebeurt wanneer vrouwelijke singer-songwriters hun buik vol hebben van seksisme: “Jullie vrouwelijke artiesten lijken allemaal op elkaar”, klonk het een keer te vaak in hun oren. Vandaag geven ze die criticasters en pezewevers lik op stuk met een album waar elk afzonderlijk mag schitteren, maar waar de stemmen ook zo harmonieus met elkaar verweven raken dat je je afvraagt waarom de wereld het ooit zonder een vrouwelijk boygenius diende te stellen. Hun muziek klinkt vertrouwd, maar net zo vaak onvergelijkbaar.

Artistiek vagevuur

In 2018 verenigden Julien Baker, Phoebe Bridgers en Lucy Dacus zich onder de naam boygenius. Samen brachten ze zes nummers uit, vandaag bieden ze dubbel zoveel songs aan op hun debuut. De langspeler the record is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van die oorspronkelijke ep. Indertijd was al enige alchemie voelbaar, maar het resultaat woog net te licht om te wedijveren met hun eigen triomfantelijke solo-doorbraak: Dacus’ Historian, Bakers Turn Out the Lights en Bridgers Stranger in the Alps waren fanfavorietjes. Opmerkelijke verschuiving: sindsdien maakten ze alle drie de beste plaat uit hun eigen oeuvre, respectievelijk met Home Video, Little Oblivion en Punisher.

Julien Baker, Lucy Dacus en Phoebe Bridgers Beeld Ryan Pfluger for Rolling Stone

Daarmee belandde boygenius in een artistiek vagevuur, zegt Bridgers: “We zitten alle drie in dezelfde bizarre tussenfase: we hebben last van rare, obsessieve superfans. En tegelijk gelooft een deel van onze familie nog altijd niet eens dat we van onze muziek kunnen leven.” Die spagaat tussen populariteit en proletariaat laat zich ook lezen in de verneukeratieve lyrics van de groep. Neem deze dames niet serieus, maar hun muziek wél.

Classic grunge

Wat de drie ook gemeen hebben is een grote liefde voor classic rock. Op de hoes van hun titelloze ep poseren de dames bewust in eenzelfde houding als Crosby, Stills & Nash op hun debuut uit 1969. En Rolling Stone opende onlangs met de drie dames in een remake van de inmiddels legendarische shoot met Nirvana uit 1994. Die visuele knipogen zijn ook muzikaal te horen. Zo brengt boygenius indiefolk met een grunge-reflex en classic rock-reflux. De liedjes duwen al eens ruw in je maag, maar vallen zelden rauw op je dak. Ze zijn melodisch sterk maar ook net tegendraads genoeg om een middelvinger naar alle gladgelikte popprinsesjes uit te steken. In ‘Anti-Curse’ wordt verliefdheid bijvoorbeeld weggezet als “writing word to the worst love song you’ve ever heard”.

Een song als ‘Not Strong Enough’ moet het dan weer hebben van een gitaartokkels à la Joni Mitchell, maar steekt zijn liefde voor New Order of The Cure evenmin onder stoelen of banken. “Drag racing through the canyon/ Singing ‘Boys Don’t Cry’”, klinkt het daar nostalgisch. In ‘Leonard Cohen’ laat Phoebe Bridgers zich dan weer leiden door songs zonder refrein die toch geweldig klinken, zoals ‘Hallelujah’ van de Master of Gloom naar wie ze de song noemde.

Supergroepen bieden meestal geen garantie op een superieure plaat. Het pact van boygenius verzekert evenwel een grandioze luistertrip, waarvan fans van Phoebe Bridgers – en zo zijn er inmiddels véél in deze contreien – in de popwolken zullen zijn. De term supergroep klinkt vandaag wat uitgehold, dus laten we boygenius voor het gemak gewoon ‘geweldig gelegenheidstrio’ noemen. En laten we voor de gelegenheid ook het woord ‘superieur’ toch weer uit de trog aan adjectieven oprakelen.

boygenius – the record Beeld rv

The record (★★★★☆) verschijnt op 31 maart bij Interscope. Boygenius staat op vrijdag 18 augustus op Pukkelpop.