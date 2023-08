‘Suits’ verbreekt, jaren na laatste aflevering, opnieuw kijkcijferrecord op Netflix

Vooral in de Verenigde Staten zorgde de serie voor heel wat aandacht. In de week van 26 juni tot en met 2 juli haalde het maar liefst 3,14 miljard minuten aan kijktijd binnen, het hoogste aantal ooit. Suits verpulvert het oude record van de reeks Manifest die in juni 2021 op 2,49 miljard kijkminuten kon rekenen.

De werkelijke kijkcijfers zullen zelfs nog iets hoger liggen, want de cijfers hebben enkel betrekking op kijkers die via televisietoestellen naar de reeks keken. Computers of andere mobiele apparaten zijn niet mee verrekend. En het record had nog beter kunnen zijn, want de serie haalde al 2,3 miljard kijkminuten in de eerste drie dagen. Maar omdat de afleveringen net de week voordien gepubliceerd werden, tellen die cijfers niet meer mee in het record.

De serie was in de beginjaren een enorm succes, maar kan ook nu dus nog rekenen op waardering. Het is tevens ook de doorbraak geweest voor actrice Meghan Markle, die later in het huwelijksbootje stapte met de Britse prins Harry.