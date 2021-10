‘Succession’ torent hoog boven het huidige tv-aanbod uit, als een noordster die je helpt navigeren

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: ‘Succession’.

De handschoentjes gaan meteen uit in het derde seizoen van HBO-reeks Succession. Bij iedere verbale mokerslag die er in de eerste afleveringen van de nieuwe jaargang wordt uitgedeeld, landen de knokkels keihard op de muil van diegene die de sneer of de ongezouten waarheid moet incasseren. Succession is altijd al het verhaal geweest van de krabbenmand, het vrolijk dolken in elkaars rug priemende nageslacht van de naar de uitgang van het aardse bestaan dobberende mediamogol Logan Roy (Brian Cox).

De drie volwassen kinderen van de magnaat aasden inmiddels al twee jaargangen lang keihard en zonder ommezien op het enige wat hun vraatzuchtige ego zal bevredigen: het CEO-zitje van de familieholding. Maar na het bommetje dat Kendall Roy (Jeremy Strong) aan het einde van vorig seizoen dropte, door op nationale tv toe te geven dat er hardnekkige en structurele #MeToo-toestanden plaatsvonden op de cruiseschipafdeling van Waystar Royco, laat iedereen pas écht zien uit welk hout ze gesneden zijn. Inclusief verre en aangetrouwde familie, en vetbetaalde bestuurslakeien.

Oude en nieuwe allianties verschijnen en verbrokkelen weer met de minuut, iedereen vaart zonder kompas, en de duistere geheimen stapelen zich op. Bij sommigen onder hen – eigenlijk de enige personages waarvoor je nog wat sympathie voelt – wordt het overduidelijk dat ze veel te licht wegen voor dit alles. En de ouwe lijkt gevaarlijker dan ooit: wat doet een emotioneel disfunctioneel, door een jeugd vol mishandeling getekend beest wanneer het in het nauw wordt gedreven? De komende afleveringen van Succession houden wat dat betreft nog wat verrassingen in hun mouw.

In het nieuwe seizoen laat ieder lid van de cast écht zien uit welk hout hij/zij gesneden is. Beeld HBO

De eerste episodes van dit derde seizoen – de eerste die al op Streamz staat plus een handvol screeners die we vooraf zagen - zijn prettig om te kijken omdat je, met onverwachte en behapbare teugen, constant vers inzicht in de condition humaine opgelepeld krijgt. Onder dat alles is de serie ook niet bang om iets te vertellen: over het einde van de American Century bijvoorbeeld, en de manier waarop machtscenakels als Waystar Royco zich lijken te voeden met maatschappelijke ongelijkheid.

Maar deze op eenzame hoogte boven de rest van het huidige tv-aanbod uittorenende serie maakt ook duidelijk dat de tijd van Peak TV, de tijd toen je het aantal oprecht goeie tv-reeksen niet meer kon bijhouden, voorbij is. Door de wildgroei aan nieuwe streamingdiensten, en het surplus aan verse meuk die ze allemaal in onze richting ketsen, is er opnieuw een klein pantheon aan het ontstaan van écht goeie reeksen die uitsteken boven dat nieuwe maaiveld van mediocriteit. Succession, een van de schaarse reeksen wiens naam je nog in dezelfde ademstoot durft uitspreken als die van tijdloze classics Mad Men of Breaking Bad, is daardoor de nieuwe noordster die je door dat overaanbod helpt te navigeren.

Succession is te zien op Streamz. Iedere zondagnacht landt een nieuwe aflevering.