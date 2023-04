‘Succession’-ster Brian Cox over die grote aflevering 3 van het laatste seizoen: ‘Ik dacht: dat is wel een beetje vroeg’

Stop!?! Stop nu met lezen, als je tenminste de reeks Succession nog onbekommerd wilt kijken. Dit interview bevat immers grote spoilers voor aflevering 3 van het laatste seizoen. Vanaf de eerste regel. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Logan Roy is dood. Hij viel om in het toilet van een privéjet in de derde aflevering van het laatste seizoen van HBO’s Succession.

Het was een gebeurtenis waarvan elke Succession-fan wist dat die ooit zou komen– Logans eerste aanraking met de dood, een beroerte, kwam al in de pilot van de serie – maar misschien niet zo snel, paradoxaal genoeg. (Er volgen immers nog zeven afleveringen dit seizoen.) De verrassing werd nog groter door de schande van Logans vertrek: het ene moment was hij een brullende mediatitaan, wiens laatste machtszet erin bestond om het huwelijk van zijn oudste zoon over te slaan en voor zaken naar Europa te vliegen, het volgende moment lag hij uitgekleed en stil, omringd door lakeien. Geen grote monoloog. Geen tranen op het sterfbed. Alleen het gedreun van een vergeefse hartmassage op een lichaam dat waarschijnlijk al dood was.

Brian Cox, die drie seizoenen lang Logan speelde met een loepzuivere, leeuwachtige wreedheid, leek net zo verbaasd als iedereen toen hij hoorde dat zijn personage voorbestemd was voor zo’n snelle dood. In een videogesprek dat wij vorige week met hem hadden – hij belde in vanuit zijn huis in Brooklyn, New York – beschreef hij hoe hij het nieuws kreeg van de bedenker van de show, Jesse Armstrong.

“Hij belde me en zei: ‘Logan gaat dood’”, zegt Cox. “En ik dacht: ‘Oh, dat is prima.’ Ik dacht dat hij zou sterven in ongeveer aflevering 7 of 8, maar aflevering 3? Ik dacht: dat is wel een beetje vroeg.” Hij lacht. “Niet dat het me stoorde,” voegt hij eraan toe.

Met zijn 76 jaar is Cox zelf een titaan, zij het van een andere soort. Als geboren Schot en vermaard Shakespeare-acteur heeft hij twee Laurence Olivier Awards gewonnen, en werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Voor zijn filmwerk won hij een Emmy (voor de tv-film Nuremberg, 2001), een Screen Actors Guild Award (voor Succession, die hij deelde met de ensemblecast) en tientallen andere nominaties in Noord-Amerika en Groot-Brittannië.

En toch, op een leeftijd waarop veel succesvolle acteurs geneigd zijn zich te koesteren in de gloed van hun trofeeën, stortte Cox zich halsoverkop in wat een carrièrebepalende rol is geworden. Het soort waarvoor vreemden je op straat aanhouden en je smeken een stukje te spelen. (In het geval van Cox zijn hun verzoeken vaak dat hij een slagzin herhaalt die hier niet gedrukt mag worden.)

Als ze al niet doodsbang zijn. “Mensen zijn erg nerveus als ze me voor het eerst ontmoeten, omdat ze denken dat ik Logan Roy ben, maar dat ben ik niet”, zegt hij lachend. “Ik ben die man simpelweg niet.”

Tijdens het gesprek was Cox zeker warmer en genereuzer, maar net zo snel met een sterke mening en een schunnig gebaar. Hij sprak uitvoerig over de dood van Logan, over Logans gecompliceerde gevoelens ten opzichte van zijn kinderen, en over wat veel acteurs verkeerd zien aan hun beroep.

Het was een abrupt einde van zo’n reusachtig personage. Wat vond u van de manier waarop Logan stierf?

“Ze moesten het op een of andere manier beëindigen, en het was Jesses keuze. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zeg het nogmaals: het probleem met veel televisie, vooral Amerikaanse televisie, is dat het over zijn houdbaarheidsdatum heen gaat. En het mooie aan Jesse en de schrijvers is dat zij dat niet doen. Het was moeilijk voor hen omdat het niet gemakkelijk was om dit te beëindigen. En ik denk ook dat Jesse het triest vond – tijdens de première riep iemand: ‘Als het zo triest was, waarom deed je het dan?’ – maar ik denk dat Jesse veel redenen heeft om het te beëindigen. En ik juich het toe dat hij dat deed. Het was moedig omdat iedereen van de serie houdt. Verlaat het feest altijd als het op zijn hoogtepunt is, niet als het afloopt.”

Snel en ongemerkt een feest verlaten is een traditie in mijn familie, dus ik kan dat respecteren.

“Ik denk gewoon dat dat de serie definieert. Denk aan Game of Thrones, waar ze niet wisten wat ze aan het einde deden, en ze plots een einde hadden dat niet echt bevredigend was. Het publiek was woedend. Het publiek (voor Succession, AC) zou woedend kunnen zijn, ze zouden Logan kunnen missen en zeggen: ‘Oh, waarom dood je een van de interessantste personages?’ Maar ik vind het prima. Ik doe veel andere dingen. Ik ga terug naar het theater. Ik ga hopelijk mijn eerste film regisseren op mijn oude dag. En ik doe Long Day’s Journey Into Night in Londen (in het voorjaar van 2024, AC). Dus ik weet wat ik waarschijnlijk tot volgende zomer ga doen.”

Hoe kijkt u naar Logans dood als een plottwist? Het verandert meteen de insteek, toch?

“Het verandert zeker de insteek. De hoofdrolspeler is weg. En de kinderen moeten ermee omgaan, of niet. Ik denk dat het volgende week moeilijk wordt voor het publiek omdat ze Logan gaan missen. En ik denk niet dat dat slecht is. Ik denk dat dat eigenlijk best goed is.

“Logan kwam toch al op een rustpunt. Hij besefte dat zijn kinderen nooit... hij heeft die geweldige zin als hij zegt: ‘Ik hou van jullie, maar jullie zijn geen serieuze mensen.’ En ik denk dat dat fundamenteel is. De hele premisse gaat echt over privilege, en de rijken, en het feit dat hij deze specifieke job heeft gedaan. En de gevolgen daarvan zijn deze kinderen en wat van ze is geworden. Niet noodzakelijk door hem, maar door de rijkdom. Ze lijden allemaal aan privilege in een of andere vorm. En ze gedragen zich vaak als verwende kinderen.”

Ik vond het sterk dat in Logan in een van zijn laatste scènes naar een dakloze man kijkt die door het afval graaft, en dat hij vervolgens zegt dat zijn kinderen dat zouden moeten zien en het eens zouden moeten meemaken.

“Dit is waar het script echt geweldig wordt, want het is zo gemakkelijk om van mensen schurken te maken. Maar hier zie je een man die het zelf heeft gemaakt, die bepaalde beslissingen heeft genomen die hem op een pad zetten dat niet erg prettig is. Zo werd hij nogal rechts. En mijn achtergrondverhaal was dat Logan aanvankelijk niet zo was. Ik denk dat hij een journalist was. Ik denk dat hij veel ambitie had. Hij wilde dingen rechtzetten, en het ging allemaal mis voor hem. En dan komen de kinderen en hij kan niet omgaan met hoe ze zich gedragen, terwijl hij weet hoe moeilijk het voor hem is geweest om te doen wat hij heeft gedaan. En zij hebben daar geen enkel begrip voor. Ik denk dat daarin de diepte van de serie schuilt. Dat is waar de serie niet alleen een sociale satire wordt, maar een echt drama.”

Wanneer ik met method actors sprak die verwerpelijke personages speelden, stelden ze dat ze die personages zonder oordeel moesten benaderen, en dat ze hun menselijkheid moesten vinden om die personages te kunnen worden. U bent geen method actor en lijkt zonder gêne een oordeel over Logan te vellen.

“Ik oordeel niet over hem in één zin. Maar op een andere manier veroordeel ik hem wel. Ik denk dat hij extreem dom is. Ik denk dat iedereen die doet wat hij doet extreem dom is. Maar het is mijn taak om de natuur een spiegel voor te houden. Mijn taak is niet om mijn mening te geven, mijn taak is om te zeggen: ‘Dit is de man. Of je hem nu leuk vindt of niet, hier is hij.’ En ik geef hem alle ingewikkeldheden die we allemaal hebben. Dus ja, ik doe hetzelfde.

“Het probleem met het method-ding is... Ik denk dat acteren lichter is. Je moet handiger zijn in je acteren. Er nog steeds in zitten, er nog steeds heel erg mee bezig zijn, maar je moet je in een oogwenk kunnen omdraaien. Je moet het kunnen laten vallen en terugkomen. Anders wordt het net als een wandelende constipatie.”

Hebt u het gevoel dat er iets goeds in Logan zit?

“O, ja. Ik denk dat er veel goedheid in hem zit. Ik denk dat hij erg onbegrepen is. Ik denk dat het gewoon allemaal vreselijk fout is gegaan. Je hebt die kleine momenten, en ze worden niet overdreven: de littekens op de rug, het verhaal van de moeder, de zus, de relatie met de broer. Daar wordt hij een mens, omdat hij vol met zwakheden zit, en met problemen die we allemaal dagelijks hebben, en met alle verschrikkelijke beslissingen die we wel of niet nemen.

“En dat is wat wij (als acteurs, AC) doen. We reflecteren, we zijn het niet. En ik denk dat veel acteurs dat niet begrijpen. Ze begrijpen de verantwoordelijkheid van die positie niet. Ze denken dat het gaat om: ‘O, ik ga op in het personage en leef het 24/7.’ Een echt probleem dat de VS heeft – en ik denk dat onze serie daar ook over gaat – is dat de VS alleen geïnteresseerd is in het nastreven van individualisme ten koste van de gemeenschap. Als je naar het Europese theater kijkt, gaat het allemaal over gemeenschap en groepen die zich ergens in hebben vastgebeten en jaar na jaar doorgaan. De VS heeft dat niet. Het is het ensemble, de gemeenschap die belangrijk is in elk project waaraan je als acteurs werkt. Je moet de gemeenschap creëren en je moet je gedragen naar de gemeenschap. Het gaat niet over jouw ‘Ik moet dit doen, ik kan het alleen op deze manier doen’.

“F*** that. Het is absolute onzin. Doe mee. Het is een spel. Het is spelen. Het is wat kinderen doen. Kinderen denken niet: ‘Nu ben ik dit personage en ik kan het niet afgooien.’ Ze hebben het natuurlijke instinct om te spelen, en wij vergeten waar spelen om gaat. Sorry, einde lezing.” (lacht)

Het is niet nieuw dat voor kijkers het onderscheid tussen acteur en personage soms vervaagt...

“O ja. Ik heb er last van!”

En ik heb gelezen over de manier waarop vreemden u vragen om ze weg te sturen met een Logan-achtige ‘f*** off’. Voelt het krijgen van zo’n carrièrebepalende rol in dit stadium als een geschenk? Of voelt het alsof het u opsluit? Hoe voelt het als die vreemden u op straat benaderen?

“De kracht van dramatisch werk is zo buitengewoon, en er is de behoefte van mensen om zich te identificeren. En iemand als Logan is een cultureel icoon geworden. Maar het is iets waarin je evolueert. Ik ben al zestig jaar acteur. Ik heb veel goed werk gedaan. Succession is heel bijzonder werk en het heeft me zoveel gegeven. Ik ben daar echt eeuwig dankbaar voor. Maar het is slechts een halte onderweg. Het is niet de bestemming, wat mij betreft. Misschien heb ik het mis. Het zou mij wel kunnen definiëren. Maar ik ga gewoon door, hoe dan ook.”

© The New York Times