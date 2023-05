Studio Orka krijgt ‘postume’ bekroning: ‘Wij waren de punkers van het jeugdtheater’

Vijf maanden na hun allerlaatste voorstelling ontvangt Studio Orka de Ultima voor podiumkunsten. Met poëtische, ontroerende locatievoorstellingen als Chasse patate, Craquelé en Lava, een bodemonderzoek raakten ze jong en oud. Vier sleutelspelers blikken terug: ‘We waren een dekentje in koude tijden en hebben troost geboden aan ons publiek.’

Philippe van de Velde (oprichter, scenograaf en artistiek leider): “Het is een fijne erkenning, die prijs, maar het voelt ook een beetje als vijgen na Pasen. We hebben altijd te weinig geld gehad om onze werking te bekostigen.”

Martine Decroos (oprichter en artistiek leider): “Deze erkenning is een eer, maar ze komt wel te laat. Studio Orka was sowieso kwetsbaar: de inkomsten in het jeugdtheater zijn nog niet de helft van die in het volwassen circuit. Op locatie maken is ook een pak duurder. We kregen nooit de middelen om op een gezonde manier onze werking uit te bouwen. De eerste zeven jaar hebben we voorstellingen gemaakt zonder middelen.”

Van de Velde: “We zijn begonnen zonder geld, maar met veel durf en goesting. Ik ben interieurarchitect, Martine is grafisch vormgever. We hebben elkaar leren kennen op Sint-Lucas. We werkten bij een bedrijf dat interactieve tentoonstellingen maakte voor kinderen, die van school tot school reisden. Toen dat bedrijf werd overgenomen en wij op straat stonden, vroeg Time Festival of we voor hen iets wilden ontwerpen.”

Decroos: “We kregen toen carte blanche van het Time Festival, in Gent.”

Van de Velde: “Ik heb toen een telegeleide haai gemaakt die in de Leie rondzwom. Peter Verhelst, een van de curatoren, wilde daar nog iets meer mee doen. We hebben op het water een bed geplaatst waarop twintig kinderen konden plaatsnemen en een vertelling rond die haai gemaakt. Zo zijn we in het theater gerold.”

'Duikvlucht' Beeld Phile Deprez

Decroos: “Watertanden en zeewolven had meteen die typische, prettig gestoorde stempel van Studio Orka. Onze vormgeving is altijd bepalend geweest in het ontwikkelingsproces. En we hadden het grote geluk dat de spelers die taal probeerden te begrijpen, dat was niet evident.”

Van de Velde: “Acteurs als Ilse de Koe, Joris Hessels, Katrien Pierlet, Tania Van der Sanden, Janne Desmet en Dominique Van Malder... Zij speelden graag in ons universum. Ze hebben allemaal iets ontwapenends.”

Decroos: “Ze zijn allemaal uit een speciaal hout gesneden. Heel stressbestendig, avontuurlijk, nieuwsgierig én ze hebben een heel groot hart - stuk voor stuk topspelers, die zich konden verhouden tot de vormgeverstaal van Philippe en mij. Dat vraagt heel veel flexibiliteit en inzet. Je moet het maar doen, weken aan een stuk twee keer per dag om 10 uur ’s morgens kinderen van 8 jaar begeesteren. In het buitenland noemen ze ons de punkers van het jeugdtheater. Dat geldt ook voor de mensen die op kantoor werkten, de productieleiders, de techniekers, het bouwteam van Philippe. Ze zijn allemaal heel genereus. En zeldzaam.”

Het kind in elke mens

Janne Desmet (actrice): “Martine en Philippe zijn de oermoeder en oervader van Studio Orka. Martine slaagde er altijd in om een ploeg bijeen te brengen die nog veel contact had met het innerlijke kind. Martine was de hoeder om te blijven bewaken dat we het kind in élke mens bereikten. Wij hebben op geen enkel moment gedacht: ‘We gaan iets maken voor een achtjarige.’ Nee, iederéén moet hiermee kunnen lachen, zich troosten of dit beeld voor zich kunnen zien.”

Dominique Van Malder (acteur): “Ik denk dat we bij Orka moeilijke thema’s op een heel poëtische manier hebben gebracht. We waren een dekentje in koude tijden en we hebben troost geboden aan ons publiek, jong en oud, met verschillende gelaagdheden.”

Van de Velde: “Soms blijven kinderen na afloop in de realiteit van de voorstelling hangen. Dan hoor je ze tegen hun ouders zeggen: we zouden toch naar het theater gaan? Ze beseffen niet dat wat ze net hebben beleefd theater was. Dat is een heel mooi compliment.”

'De legende van Woesterdam' Beeld Phile Deprez

Van Malder: “Ik zal nooit vergeten dat er na de voorstelling van Mijnheer Porselein, dat ging over de dood van een diertje en waarin ik de postbode Bruno speelde, een vrouw naar mij toekwam. Haar man was twee jaar eerder overleden en ze kon daar nooit echt over praten met haar kinderen. Een dag na de voorstelling zei een van de kinderen: ‘Mama, ik voel me een beetje zoals de postbode.’ Toen zijn ze voor het eerst beginnen babbelen over het verlies van hun papa.”

Desmet: “Of ik nu naar De legende van Woesterdam of Duikvlucht of Mijnheer Porselein ging kijken, alle prachtige voorstellingen die ze vanaf dag één maakten, op het einde leefde ik nog een stukje liever dan ervoor. Je voelt je zo verbonden met de mensen, en met jezelf.”

Decroos: “Onze drijfveer was altijd: de verhalen moeten de mensen echt raken. We wilden dicht bij ons publiek komen en hebben intergenerationeel werk gemaakt. Ouders zeggen me nu dat een Orka-uitstap vaak het enige gezinsuitje was dat ze nog deden met het hele gezin.”

Van Malder: “Door op locatie te spelen, hebben we ook een publiek bereikt dat niet altijd in de schouwburg zou langskomen. Ik herinner me dat we Zoutloos speelden in een woon-zorgcentrum. Een dametje van 103 jaar kwam naar mij toe na het stuk. ‘Meneer, het is 20 jaar geleden dat ik nog naar het theater ben gegaan, en nu komen jullie naar ons toe.’”

Decroos: “We maakten het onszelf niet gemakkelijk, door in een patattenveld (Chasse patate) of in een kerk (Craquelé) telkens weer van nul te beginnen. Maar we hebben nooit op onze artistieke visie willen inboeten. Out of the box, dat was ons ding. Ik zou nooit in een zaal willen kruipen. Al heb ik wel meermaals de deur van een boer tegen mijn gezicht gekregen, als ik kwam vragen of we op zijn veld mochten spelen.”

'Chasse patate' Beeld Phile Deprez

Van de Velde: “We speelden vooral in de zomer, omdat die constructies moeilijk te verwarmen waren. Soms betekent dat ook dat je in de kou en de regen staat, met je voeten in de modder, zonder warme kleedkamers. Soms was dat gewoon een tentje. Maar dat zijn zaken die je snel vergeet. Soms kan regen ook een meerwaarde creëren, omdat het de tristesse extra benadrukt, bijvoorbeeld. En als het goed weer is, geniet je ook van die omgeving.”

Van Malder: “Je komt altijd iets onverwachts tegen. Onze loge bij Zoutloos was in Nederland op de dementenafdeling. Toen vroeg een oud vrouwtje aan Tania (Van der Sanden): ‘Kun je mij een beetje tabak halen?’ Dat was twee minuten voor de voorstelling, dus Tania zei: ‘Sorry, ik ben actrice, en ik moet zo op.’ Waarop die dame reageerde: ‘Nou, actrices kunnen ook tabak halen, hoor.’ Dat zet je meteen met je voeten op de grond.”

Decroos: “Studio Orka is als een trektocht in de bergen: het is zwaar, maar je mag niet opgeven. Ik heb enorm veel respect voor de volharding van Philippe en zijn bouwteam. Chasse patate, bijvoorbeeld: dat was een coproductie met NTGent, en ik herinner me dat we daar een maquette toonden van ons decor, met dat huis en die voorgevel die in de grond zakt. Bij NTGent zeiden ze: dat gaat nooit lukken. Maar het is toch gelukt. Bij Chasse patate heeft Philippe zichzelf echt overtroffen.”

Desmet: “Als Philippe met een waanzinnig idee op de proppen kwam, stond daar een hele ploeg klaar. Het hele team kwam samen met de schop in de hand om putten te graven of om kerktorens te bouwen. Het is de liefde van de mensen die erachter stonden, die voelbaar was – ook in de decors.”

38.000 toeschouwers

Van de Velde: “Vanaf Lava, een bodemonderzoek waren we echt vertrokken, met ons locatietheater. We slaagden erin een realiteit te creëren waarin kinderen en volwassenen konden blijven geloven. We gingen met een livecamera onder de grond, en op een bepaald moment maakten we de switch naar vooraf opgenomen beelden, waardoor je geloofde dat wat je zag ook écht onder de grond gebeurde. Daarmee hebben we tot in Kroatië en Canada mogen reizen.”

Decroos: “Met Lava mochten we ook in Japan spelen. Maar om te besparen kwam ons decor met een hele omweg naar daar. Uiteindelijk is dat te laat toegekomen in Japan. We hebben daar een jaar voorbereidingen gedaan, om uiteindelijk niet te kunnen spelen.

“Europa was realistischer. Craquelé, bijvoorbeeld, hebben we in coproductie gemaakt met het Manchester International Festival.”

Van de Velde: “Craquelé was een mooie voorstelling, maar ook een grote voorstelling: met een koor, een grote cast... Dat was technisch niet evident. We moesten microfoons gebruiken, maar dat deed misschien afbreuk aan de realiteit die we wilden creëren. Het publiek zat op een grote tribune.”

Decroos: “Onze tribunes moesten altijd groter worden, omdat de vraag altijd maar groter werd en programmatoren meer publiek wilden bereiken. En de tribune uitbreiden betekent dat je ook de scène moet uitbreiden, waardoor we altijd grotere producties zijn gaan maken. De laatste zomer dat we Craquelé hebben gespeeld, hebben we 38.000 mensen bereikt.”

Van de Velde: “In de tentjes van Lava konden we maar 30 of 35 man zetten. Dus speelden we die voorstelling zes keer per dag, van ’s ochtends tot ’s avonds. Maar dat is nu onbetaalbaar, verlieslatend geworden. Acteurs houden dat ook niet vol.”

Decroos: “Ons publiek werd altijd maar groter, maar dat betekende ook dat mensen gefrustreerd werden als ze geen kaartje meer konden bemachtigen. Maar we hadden niet voldoende middelen om in eigen beheer langere speelreeksen te organiseren. Bij elke subsidieronde kregen we 100.000 tot 150.000 euro te weinig, maar toch zijn we blijven doorgaan, omdat we er zo in geloofden dat we met onze verhalen een verschil konden maken. Je kunt dat één jaar doen, of vijf jaar, maar geen achttien jaar. We hebben onszelf te weinig beschermd.

'Mijnheer Porselein' Beeld Studio Orka

“We hebben nog allemaal verdriet. We zaten in crisis, het was in coronatijd, iedereen was bang dat de kleine organisaties zouden sneuvelen bij de volgende subsidieronde, we liepen op de toppen van onze tenen en dat zorgde ook relationeel voor problemen. Dat heeft allemaal geleid tot het einde van Studio Orka.”

Van Malder: “Het afscheid is nog steeds aan de gang, met veel pijn, veel tranen, veel boosheid. Dat is nog niet verwerkt. De laatste voorstellingen waren een herneming van Zoutloos. Dat was hyperemotioneel, omdat het de laatste keer was dat ik voor Studio Orka zou spelen. Het was ook de eerste keer dat ik dat stuk hernam na het overlijden van mijn mama, en ook in dat stuk sterft mijn moeder. Het deed me denken aan al die jaren bij Orka, en aan hoe snel een leven kan gaan: een mama die wegvalt, een toneelgroep die wegvalt. En dat allemaal in een nieuw kostuum, want mijn lichaam is ook nog eens flink vermagerd.”

Desmet: “Tijdens Craquelé is er een moment dat Titus (De Voogdt) en Ilse (de Koe) samen een lied zingen. Robrecht (Vanden Thoren) speelt iemand die terugkomt van het leger. Die gaat aan de piano zitten en begint ‘Just the Two of Us’ te zingen. Op dat moment sta ik niet op scène, maar sta ik klaar om op te komen. Dan kan ik door een stukje karton naar die scène kijken, en zie ik ook het publiek. Bij de laatste voorstellingen zag ik het genot en de overgave op het gezicht van Titus, Robrecht en Ilse. En een blik bij de mensen in het publiek, tussen totale verbazing, een gigantische glimlach en een hart dat in complete overgave openstaat, door wat er op dat moment gebeurt.

“Dat is voor mij wat Studio Orka samenvat: je voelt mensen samenkomen. Ze komen als individuen binnen en gaan als een verbonden groep buiten. Wat ik toen in die mensen hun hart zag, daar word ik nu tegelijk ontzettend gelukkig en intriest van. Omdat ik hoop dat ik ooit nog zoiets ga mogen zien, tussen spleetjes in kartonnen decors.”