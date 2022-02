Studio 100 bijt in het zand en mag geen FM-zender opstarten: status quo in radiolandschap blijft

Er waren vier kandidaten voor drie plaatsen op de FM-band. DPG Media, het bedrijf boven onder Het Laatste Nieuws, VTM en De Morgen, hoopte op een vernieuwing van de frequenties voor Qmusic en Joe. Mediahuis, uitgever van onder andere De Standaard en Het Nieuwsblad, wou hetzelfde voor Nostalgie.

De beslissing in het radiodossier zorgde al weken voor hoogspanning in het Vlaamse medialandschap. Qmusic, Joe en Nostalgie wilden ten allen prijze hun plaats op de FM-band behouden, maar met Studio 100 was er een kaper op de kust. Het mediabedrijf wou met Spring een radiozender lanceren die een combinatie zou bieden van het actuagebeuren bij Radio 1 en het muziekaanbod van Radio 2.

Na de beoordeling van de dossiers door een jury heeft minister van Media Benjamin Dalle nu beslist om alles bij het oude te laten. Dat wordt door verschillende bronnen bevestigd aan De Morgen. Qmusic, Joe en Nostalgie behouden dus hun licentie. Een opluchting voor hen, want die licentie verliezen zou de doodsteek voor hun zender zijn, met vele miljoenen reclame-inkomsten die verloren zouden gaan.

Vijf jaar zekerheid

Qmusic, Joe en Nostalgie zijn nu weer voor een hele tijd zeker van hun plek. De nieuwe erkenningen gelden voor een periode van vijf jaar, eenmalig verlengbaar met nog eens maximaal drie jaar.

‘Mooie waardering’

Bij DPG Media en Mediahuis zijn ze bijzonder opgetogen. Michael Dujardin, topman van Qmusic, heeft het over “een mooie waardering van het werk dat we de afgelopen 20 jaar geleverd hebben, maar ook een bekroning van het plan dat we hebben uitgewerkt om verder te bouwen aan de digitalisering van radio in Vlaanderen”.

“Onze aanwezigheid op FM is de belangrijke hefboom om de vele digitale initiatieven waar we bij Joe op inzetten verder te verzilveren”, vult Robin Vissenaekens van Joe aan.

“Na de spanning van de laatste weken staat iedereen te popelen om in 2022 én de volgende jaren de best mogelijke radio te maken”, klinkt het bij Nostalgie.

Studio 100: ‘Erg ontgoocheld’

Hans Bourlon, de oprichter van Studio 100, verklaarde deze ochtend op Radio 1 al dat Studio 100 zijn radioplannen zou stopzetten als het geen licentie krijgt. “Digitaal initiatief nemen is economisch niet rendabel. Zestig procent van de mensen luistert nog naar FM. Een nieuw merk lanceren moet je op FM doen.”

Nu reageert Bourlon “uiteraard erg ontgoocheld” op de beslissing. “We zijn ervan overtuigd dat we op alle fronten een sterk, vernieuwend en heel goed onderbouwd dossier hebben ingediend. We gaan nu de uitslag en de puntentelling grondig en gedetailleerd analyseren. We bekijken welke verdere stappen we nog kunnen nemen.”