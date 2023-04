Studio 100 betrokken bij ‘Stranger Things’-spin-off voor Netflix

Eerder deze week raakte bekend dat Netflix een animatiereeks had besteld die zich afspeelt in hetzelfde universum als Stranger Things, de nostalgische sciencefictionreeks die sinds 2016 op het streamingplatform te zien is en waarvan het vijfde en laatste seizoen binnenkort wordt verwacht. Het wordt een serie “in de trant van de zaterdagochtendtekenfilms waar we mee opgroeiden”, zeggen de broers Matt en Ross Duffer, die Stranger Things bedachten. De Tijd bracht gisteren naar buiten dat Netflix daarvoor in zee gaat met de internationale animatiestudio Flying Bark Productions. Die werd in 2008 aangekocht door de Belgische entertainmentgigant Studio 100.

Flying Bark Productions ontstond eind jaren 60 als Yoram Gross Film Studio in Australië, waar het populaire jeugdfilms en -series animeerde. Nadat het in 2006 werd aangekocht door het Duitse EM Entertainment, veranderde de naam naar Flying Bark Productions. Twee jaar later kwam het in de portefeuille van Studio 100 terecht, dat volgens De Tijd zo’n 41 miljoen euro op tafel legde om EM Entertainment over te nemen.

“Een beredeneerde overname”, vertelde Studio 100-ceo Hans Bourlon later in De Morgen – door EM te verwerven, kreeg Studio 100 immers de rechten op populaire kinderfiguren als Maya de Bij en Wickie de Viking. “We hebben er nooit een geheim van gemaakt om met deze figuren wereldwijd met nieuwe series en film aan de slag te gaan.”

Flying Bark mocht zich zo buigen over een animatiefilm rond Maya de Bij, maar de laatste jaren zijn het profiel en de opdrachten van de studio steeds internationaler geworden – tegenwoordig opereert de studio vanuit Sydney én Los Angeles. Eind vorig jaar raakte bekend dat Flying Bark voor Paramount een nieuwe reeks van de populaire animatieserie Avatar: The Last Airbender mag maken. Voor Nickelodeon maakte het dan weer Teenage Mutant Ninja Turtles en voor Disney+ maakte het What If…?. Nu komt daar dus Stranger Things bij, in opdracht van Netflix.

“We zijn bijzonder fier dat Netflix de productie van de animatiespin-off van deze internationale succesreeks aan Flying Bark Productions heeft toevertrouwd”, reageert Studio 100-baas Hans Bourlon. “Naast het werk van onze eigen personages en figuren werken we nu ook meer en meer in opdracht van grote internationale streamingplatformen. De kwaliteit die we afleveren met onze eigen reeks overtuigt heel wat internationale spelers om samen met ons series te produceren. Deze reeks is een nieuwe, mooie volgende stap in de verdere ontwikkeling van de internationale animatiepoot van Studio 100.”