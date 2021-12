Studio 100 annuleert shows voor 100.000 mensen: ‘Als iemand hier de zwarte piet is, zijn het de niet-gevaccineerden’

Lees ook Geen grote evenementen en mondmaskers vanaf 6 jaar: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité

Studio 100 verwachtte dit weekend 100.000 mensen voor de Rewind-shows en de Sinterklaasshow. Beide evenementen gaan niet door. “We vinden het heel erg”, zei Hans Bourlon in een extra VRT-Journaal, “maar we begrijpen de beslissing van het Overlegcomité. Het gaat over heel veel mensen die allemaal samen luid zingen en feestvieren. Dat is een beetje te veel kans geven aan het virus, vinden we zelf ook.”

100 procent

Bourlon legt zich neer bij de beslissingen van het Overlegcomité, maar wijst wel met een beschuldigende vinger naar de vaccinweigeraars. “We zijn allemaal in snelheid genomen door iets wat niet voorzien en niet voorspeld was”, zegt hij. “Als hier iemand de zwarte piet is, zijn het de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Waren we daar naar 100 procent gegaan, dan had dit zich niet voorgedaan. Dan was dit niet gebeurd. Dat zijn de daders voor mij.”

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs gaan de voorstellingen van de musical Daens dit weekend wel door. De voorstellingen vanaf maandag worden verplaatst naar een latere datum. De indoor parken en zwembaden van Studio 100 blijven open.

“Wij moeten dit aanvaarden. Iedereen kent wel mensen die getroffen zijn door corona en we weten tot welke erge omstandigheden dit kan leiden”, besluit Bourlon.

