StuBru en MNM krijgen één nethoofd, maar is die toenadering wel een match?

De lichten bij de radiozenders van de openbare omroep staan al langer op rood. Vorig jaar dook het gezamenlijk marktaandeel van Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel voor het eerst in de geschiedenis onder de 60 procent. In de laatste radiocijfers, voor de periode van januari tot april van dit jaar, zakte dat aandeel verder weg tot 56 procent. Het grootste zorgenkind is Studio Brussel. Amper vier jaar geleden moest die zender, met een marktaandeel van 11,84 procent, enkel Radio 2 laten voorgaan in de ranglijst van populairste zenders. Vandaag blijft daar amper 6,8 procent marktaandeel van over en bengelt StuBru onderaan datzelfde lijstje.

‘De schuld van het veranderend luistergedrag’, klonk het bij Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio. De luisteraars van Studio Brussel blijken heel makkelijk te switchen tussen live luisteren, streamen, podcasts en andere audiovormen, met alle gevolgen van dien voor de cijfers. Maar er zou hard ingezet worden om Studio Brussel sterk en relevant te houden in die snel veranderende digitale context, beloofde Van de Sijpe. Nu blijkt dat Jan Van Biesen, de man die de voorbije vijftien jaar de lijnen uitzette bij de zender, niet de juiste man is om dat te doen. Van Biesen wordt aan de kant geschoven als nethoofd van de zender en zal zich voortaan bezighouden met De Tijdloze, een digitaal kanaal gekoppeld aan Studio Brussel.

Opmerkelijke herschikking

Zijn functie wordt overgenomen door Steven Lemmens. Hij heeft als radiomaker een verleden bij Studio Brussel en is sinds twee jaar nethoofd van MNM. Hij krijgt er nu dus ook het zeggenschap over StuBru bij. Een op zijn minst opmerkelijke herschikking. Toen MNM in 2009 het levenslicht zag, koos de jongerenzender voor een commerciële koers die haaks stond op de veel alternatievere richting waar StuBru voor opteerde. Maar tijden veranderen en beide zenders groeiden de voorbije jaren steeds dichter naar elkaar toe. Dat gebeurde vooral door toedoen van hun luisterpubliek dat lak heeft aan het traditionele hokjesdenken en de muziekgenres vrolijk door elkaar bleek te mixen. Met als gevolg dat artiesten als Billie Eilish, Ed Sheeran of Harry Styles tegenwoordig net zo vaak op MNM als op Studio Brussel worden gedraaid.

Jan Van Biesen, niet langer nethoofd van StuBru. Beeld VRT

Dat heeft ook organisatorische gevolgen. Het betekent bijvoorbeeld dat beide zenders steeds vaker in dezelfde vijver vissen wanneer ze artiesten voor exclusieve interviews of showcases willen strikken. In plaats van elkaar op dat vlak de loef af te steken, kunnen beide zenders beter samenwerken, is dan de redenering. Het is nu eenmaal makkelijker om een artiest of band - en dan vooral het management - te overtuigen iets extra's te doen wanneer je uitgebreide aandacht op twéé nationale radiozenders kan beloven. Beide zenders onderbrengen bij één en dezelfde netmanager maakt het alleen maar makkelijker dat soort samenwerking op te starten. En er moet in de toekomst nog meer samengewerkt worden. In het persbericht over de opmerkelijke position switch heeft Van De Sijpe het ook over de productie van meer podcasts, audio- en videoformats op maat van de jonge mediagebruikers waar zowel MNM en Studio Brussel op mikken. “Voor de productie van al die audio en video on demand brengen we digitaal talent van MNM en Studio Brussel samen”, klinkt het.

Silodenken

Die aanpak past binnen de strategische lijn die CEO Frederik Delaplace uitzet. Hij wil af van het silodenken binnen de openbare omroep, waarbij elk merk op eigen houtje allerlei al dan niet digitale initiatieven ontwikkelt. Dat is niet alleen inefficiënt, het zorgt er ook voor dat luisteraars en kijkers tussen al die verschillende initiatieven nog moeilijk het bos door de bomen zien. Wat nu bij Studio Brussel en MNM gebeurt hebben we trouwens vorig jaar al op televisievlak gezien. Ook daar zijn Eén en Canvas onder de leiding van één enkele netmanager ondergebracht.

Er mag dan op organisatorisch vlak al iets te zeggen vallen voor een samengaan van Studio Brussel en MNM, toch is niet iedereen overtuigd. “Het is als getrouwd zijn met twee vrouwen op hetzelfde moment”, klinkt het bij een oudgediende van StuBru. “Je weet op voorhand dat het niet zal werken.” Er wordt ook getwijfeld of Lemmens überhaupt voldoende tijd zal hebben om beide zenders even intensief aan te sturen. “De job van nethoofd is niet te onderschatten. Je bent in die functie een soort manusje-van-alles en dat vraagt heel veel tijd.”

En dan is er nog dat ene schrikbeeld dat bij StuBru-fans door deze position switch de kop opsteekt. Het samenbrengen van beide zenders onder één nethoofd zou een voorbode kunnen zijn van een definitieve samensmelting van beide zenders. De herverdeling van de landelijke FM-frequenties deed de discussie over de dominantie van de VRT-radiozenders opnieuw oplaaien. Studio 100 greep naast zo’n landelijk frequentie maar blijft wel druk zetten om alsnog groen licht te krijgen voor een radioproject. Het samensmelten van twee VRT-zenders zou voor de broodnodige plaats op de FM-band kunnen zorgen.