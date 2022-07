Stripauteur Barbara Stok gaat geen onderwerp uit de weg: ‘We pakken het leven behoorlijk verkeerd aan’

Na 25 jaar bundelt de geprezen Nederlandse stripmaker Barbara Stok haar beste, rauwe autobiografische werk in De dikke Stok, waarin ze maatschappelijke thema’s als feminisme, existentiële vragen, burn-out en ongewenste kinderloosheid niet schuwt.

Bijna waren we collega’s geweest. Barbara Stok (52) begon haar loopbaan als journalist-fotograaf bij een krantenconcern, waar de werkdruk te hoog en de tijd te schaars was om een goed verhaal weer te geven. De twintiger zocht haar toevlucht in Amerikaanse undergroundcomics en liet zich inspireren om haar eigen frustraties van zich af te tekenen. In 1996 toonde ze haar eerste zelfgemaakte strip over haar uitgaansleven en existentiële crisis aan vrienden, en toen deze op groot enthousiasme onthaald werd, waagde ze haar kans in een lokale stripwinkel. Haar werk vloog er in een mum van tijd de deur uit en ze werd ontdekt door uitgever Nijgh & Van Ditmar.

Barbara Stok: ‘Voor mezelf trek ik eigenlijk geen grens, alles kan bruikbaar materiaal zijn.’ Beeld RV Lin Woldendorp

De voorbije 25 jaar bracht Stok, naast stripbiografieën van onder anderen Vincent van Gogh en de filosofe Hipparchia, negen autobiografische strips uit waarin ze haar beslommeringen en droogkomische observaties op de maatschappij zonder schroom met de lezer deelt. Ze heeft het over de kunst van het nietsdoen en doodsangst, over seksuele escapades, grenzen verleggen en het kapitalistisch systeem. Over leven in het nu vooral, en over hoe dat soms verdomd moeilijk is.

U vond dat u in de journalistiek de ruimte niet kreeg om een verhaal te vertellen, maar de strip lijkt in dat opzicht zelfs nog beperkter, met zijn kleine tekstballonnen.

“Ik vind het schrijfproces nog altijd het leukste – het uitzetten van de verhaallijn en het bedenken van de dialogen. Maar waarom het voor mij zo goed werkt, is dat de tekeningen een soort nuancering kunnen vormen – ik ben zelf ook wel iemand van de nuance. Niet alles hoeft beschreven of uitgesproken, waardoor het ook minder expliciet wordt. Zeker met wat zwaardere onderwerpen als de dood of een onvervulde kinderwens merk ik dat ze ruimte laten voor eigen interpretatie. Bovendien zit er in tekeningen ook vaak humor, waardoor ze wat relativering kunnen brengen.”

Beeld Barbara Stok

Denkt u dat uw openheid en het spreken over bepaalde topics als uw seksualiteitsbeleving en geflirt met doodsgedachten uw vroege succes heeft bepaald?

“Dat denk ik wel. Zeker omdat het onderwerpen waren die je in het klassieke beeldverhaal niet meteen terugvond, of toch zeker niet in dit taalgebied. Toen ik begon met strips maken, was ik heel erg geïnspireerd door het werk van Aline Kominsky – zij tekende heel rauwe, eigenlijk bijna lelijke strips die over ontzettend persoonlijke dingen gingen. Ik dacht: dat kan ik ook. (lacht)

“Je merkte zeker in mijn beginperiode wel dat mensen daar verrast door waren, ik kreeg ook meteen prijzen. Nu goed, dat ik een meisje was dat zulke strips tekende, zal ook wel meegespeeld hebben in mijn bekendheid. In die tijd waren we maar met drie, in Nederland: Maaike Hartjes, Gerrie Hondius en ik. Dat in combinatie met die onderwerpen, dat viel wel op.”

Hoe vaak hebt u interviews moeten geven waarbij het gesprek vooral over uw vrouw-zijn ging?

“Ha, nu je het zegt, het is alweer een hele tijd geleden dat ik die vraag nog heb gehad, maar in het begin werd daar wel aldoor op gehamerd. Achteraf bekeken is dat wel fascinerend, want ik ben niet bezig met mijn vrouw-zijn – ook niet in mijn werk. Ik ben mens. En toch moesten journalisten altijd doorgaan op het feit dat ik een vrouw was en me vragen om te beschrijven hoe het is om een vrouw te zijn in deze sector, in plaats van te focussen op mijn werk.

“Vandaag heb ik dat dus minder voor, maar dat is wellicht gewoon omdat er nu meer vrouwen in het vak zitten, waardoor het minder uitzonderlijk is geworden.”

Heel wat populaire stripfiguren zijn eendimensionale karikaturen die niet groeien of veranderen. In welke mate evolueert Barbaraal mee met u?

“Vooral de onderwerpen zijn met mijn leeftijd meegegroeid, natuurlijk. In het begin schreef ik vooral over uitgaan en het ontdekken van mijn seksualiteit, later over hoe ik ontdekte dat ik eigenlijk graag kinderen wou en hoe dat niet lukte, vervolgens over de tol van succes en burn-out. Dus in dat opzicht verandert ze heel erg met me mee, ook omdat ik er mijn eigen vergaarde inzichten in verwerk. Op uiterlijk vlak is ze wat standvastiger – af en toe voeg ik wel wat rimpels toe, maar ik hou mijn tekeningen graag simpel en to the point.

Beeld Barbara Stok

Beeld Barbara Stok

“Het zou wel eens kunnen dat ik daarin voor mijn volgende autobiografische strip wel wat verder ga. Ik ben nu 52 en dus dienen zich weer nieuwe onderwerpen aan, zoals de overgang of leeftijdsdiscriminatie. Ik stond bij dat laatste nooit zo stil, maar al vrij lang volg ik een studie filosofie aan de universiteit. Ik neem slechts één vak per jaar op, omdat het anders niet haalbaar is in combinatie met mijn werk. Daar valt het wel op dat ik steeds ouder word, terwijl die eerstejaars natuurlijk dezelfde leeftijd blijven en die kloof alsmaar groter wordt. Ik had niet verwacht dat ik me daar zo over zou moeten zetten, maar je merkt heel hard dat men in deze maatschappij toch wel vindt dat je sommige dingen na een bepaalde leeftijd eigenlijk niet meer hoort te doen. Dus dat is wel een onderwerp waar ik een verhaal over zou willen maken.”

Door je tekenpen in je eigen levensloop te dopen krijg je bijzonder oprechte verhalen natuurlijk, maar waar trekt u voor uzelf de grens?

“Bij andere mensen. Zodra het over andere mensen gaat, wordt het wat lastiger. Ruzies bijvoorbeeld zal ik niet zo snel gebruiken, of niet op een manier waarop een bepaalde persoon of een bepaalde situatie herkenbaar is. Mijn man Ricky laat ik wel in mijn strips opdraven, maar die schilder ik gewoon heel positief af. (lacht) Maar voor mezelf trek ik eigenlijk geen grens, alles kan bruikbaar materiaal zijn.”

Beeld Barbara Stok

Vindt u het dan niet moeilijk om zoveel van uzelf bloot te geven aan vreemden?

“Tijdens het schrijfproces niet. Dat ontstaat vaak vanuit een behoefte die vervuld moet worden, het verhaal móét op papier. Maar vlak voordat een boek dan uitkomt, overvalt me soms wel eens een ‘Oh jee’.”

Oh jee?

“Oh jee, waar ben ik nu weer aan begonnen. Oh jee, iedereen zal dit kunnen lezen. Oh jee, wil ik dat eigenlijk wel? Maar dan is er dat nuchtere stemmetje dat me zegt dat het wel zonde zou zijn van al dat werk om het nu niet uit te brengen.

“En ik merk ook dat de onderwerpen waar ik het meest nerveus over ben, vaak de beste verhalen opleveren. De verhalen waar mensen me voor contacteren om te zeggen hoeveel ze eraan gehad hebben, hoe herkenbaar het was. Dat vind ik het fijne aan dit vak.

“Bovendien haal ik er zelf ook nog altijd wat uit. Zo was het schrijven over de filosofe Hipparchia voor mij een groot kantelpunt. In het begin van het verhaal is Hipparchia heel meegaand en doet ze wat er van haar verwacht wordt, maar langzamerhand gaat ze zich verzetten en zich afvragen of wat ze doet wel aansluit bij wie ze is. Toen heb ik me gerealiseerd dat ik óók nog steeds worstel met dicht bij mezelf te blijven.”

Geef eens een voorbeeld?

“Wel, zo ben ik gedurende het maken van het boek eindelijk vegetariër geworden. Dat wou ik al heel lang en ik had het ook al een aantal keer geprobeerd, maar ik belandde altijd bij een punt waarop ik dacht: ‘Ach, boerenkool met worst is ook wel heel lekker.’ Door Hipparchia ben ik gaan beseffen dat, als ik gewoon vlees blijf eten, mijn wens dat de dieren het goed hebben wel een ontzettend holle wens is. Want dan vind ik een stukje vlees belangrijker dan de levens van die dieren. En dat is dus niet zo. Toen ben ik erin geslaagd om die knop definitief om te draaien.”

Is het omdat u bepaalde ervaringen eerst moet verwerken vooraleer u ze naar een beeldverhaal kan vertalen dat u uzelf ook nu nog zo in vraag blijft stellen?

“Eerder omgekeerd. Dat is een inherent deel van mijn karakter, en daardoor komt het in mijn verhalen terecht. Ik ben al van kinds af aan bezig met morele en existentiële vragen. Dingen als: mag ik een mug wel doodslaan, want dat is toch ook een leven? Daar dacht ik al over na toen ik een tiener was, maar ja, iederéén mept muggen toch dood? Maar gaandeweg heb ik ontdekt dat het belachelijk is om gewoon blindelings te doen wat iedereen doet. Dus ik sla geen muggen meer dood.”

Wacht – echt niet?

“Nee, als ik een mug in huis heb, dan zet ik er een glaasje overheen en dan laat ik ze buiten. Met uitzondering van ’s nachts. Als ik ’s nachts word geprikt, dan is dat een oorlogsverklaring.”

Geen idee hoe dat zit binnen de stripwereld, maar binnen de journalistiek en de literatuur wordt het vertrekken vanuit jezelf vaak als iets inferieurs en makkelijks beschouwd.

“Ik heb wel het idee dat dit in mijn sector ook leeft, al wordt dat niet zo expliciet uitgesproken. Maar door het uitgeven van deze bundel, waarin heel wat van mijn oudere strips naast mijn nieuwe strips geplaatst worden, wordt de rode draad in mijn werk ook voor anderen steeds duidelijker.

“Ik merkte dat al toen ik het boek over Hipparchia uitbracht, hoe voor mensen steeds meer puzzelstukken in elkaar begonnen te klikken. Dat ze me zeiden dat ze sommige van mijn oudere strips op het eerste gezicht maar oppervlakkig vonden, maar dat er eigenlijk veel meer achter zit nu die in het licht van mijn andere verhalen worden geplaatst. Dat ik al sinds het begin bezig ben met maatschappelijke thema’s bijvoorbeeld, met de waarden van onze samenleving en de vraag of we het allemaal wel goed aanpakken, dit leven hier.”

En, hoe doen we het volgens u?

“Nou, ik vind dat we het behoorlijk verkeerd aanpakken. (lacht) Het is allemaal ook niet makkelijk – in mijn strips zet ik mezelf ook neer als een soort zoekende antiheld. Zo ben ik iemand die wel eens van leer trekt tegen de kapitalistische maatschappij, maar als ik dan vervolgens zelf voor mijn spaargeld een bank uitzoek die de hoogste rente biedt, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als de grote bedrijven die ik verwijt om winst na te jagen.

“Maar dat aanmodderen hoort erbij. Daarin zit misschien wel de essentie van mijn werk: het constante schipperen om een goed mens proberen te zijn, wat lang niet altijd lukt. Ik weet niet of je een goed mens kan zijn, of je dat ooit bereikt, maar ik denk dat als je er zoveel mogelijk naar streeft, dat je het misschien wel bent, dan.”

Barbara Stok, De dikke Stok, Nijgh & Van Ditmar, 448 p., 30 euro.