Stretchen voor de topprestatie: graag nog wat geduld voor ‘Amai zeg wauw’

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: Amai zeg wauw.

“Heel dit programma is cringe”, flapte Otto-Jan Ham eruit tijdens de derde aflevering van Amai zeg wauw, maar goed beschouwd viel dat best mee. Cringe is: Gert Verhulst in een speedo. De gebroeders Verreth in De pak de poen show. Het taalgebruik van de doorsnee Love Island-deelnemer. Een minister van Justitie die luchtgitaar speelt in de buurt van een politiecombi.

Toegegeven, de nieuwe laatavondshow van VRT 1 zat aanvankelijk wat ongemakkelijk in zijn vel. Dat heb je nu eenmaal met dit type overspannen formats waar vooraf in de media ongezond veel verwachtingen rond worden gecreëerd. Het is een talkshow, mensen! Niet Siegfried Bracke met een voorbinddildo op een hondsdolle pony. Gek dat ik dát niet cringe vind.

Het blijft een gokje om zo’n primetimeprogramma te laten presenteren door Otto-Jan Ham, een vakman die al dan niet achteloos van zijn impostersyndroom een handelsmerk heeft gemaakt. In zijn beste momenten is Ham een opgestoken middelvinger waarop een smiley face prijkt. Hij zet je in je hemd, waarna je hem smeekt om dat alsjeblief nog eens te doen.

Dat is een gave, alleen heeft Ham restricties nodig die hij vervolgens vrolijk in de wind kan slaan. Die kreeg hij niet vaak genoeg voorgeschoteld tijdens de eerste twee episodes. Average Rob en Joris Hessels toonden zich twee schattige, aaibare gasten, bijgevolg boden ze te weinig weerwerk. Je voelt niet de behoefte hen de kleren van het lijf te vragen. Een tv-show die de actua van de dag links laat liggen en teert op goedgemutste human interest kan maar beter gasten over de vloer krijgen die meerdimensionaal en hopelijk ook wat weerbarstig zijn.

Goocheltrucs

Zoals Steven Van Herreweghe bijvoorbeeld, niet verwonderlijk de eerste gast van Amai zeg wauw die de show prompt met een vleugje reliëf opzadelde. Tja, hij is nu eenmaal iemand die instinctief aanvoelt wat een programma nodig heeft. Dirk De Wachter in dit geval, surrealistisch genoeg, die zich in een knus, filosofisch een-tweetje met Van Herreweghe afvroeg of hun gesprek niet te ernstig klonk “voor een luchtig programma als dit”. “Ah, normaal doet u goocheltrucs?”, repliceerde Van Herreweghe razendsnel.

“Het is een deprimerend idee dat het allerbeste gesprek na drie afleveringen eentje is waar ik zelf niet bij ben”, zuchtte Otto-Jan Ham, die het onderonsje vanuit het publiek meevolgde. Ongelijk had hij niet. Maar goed, laten we dit eerste weekje Amai zeg wauw beschouwen als de stretchoefening die aan een topprestatie voorafgaat. Troeven genoeg: de dolle sfeer à la Marcel Vanthilts Tilt, het Morgen maandag-achtige decor, de toffe band met Senne Guns, Lara Chedraoui’s droogkomische voorgesprekjes, Otto-Jans metier… Zullen we eens gek doen en het even afwachten?

Maandag tot en met donderdag op VRT 1.