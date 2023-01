Streamz stelt het vizier bij en gaat nadrukkelijk lokaal

Bij Streamz gaan ze er al langer prat op ‘van onz’ te zijn. Die knullige reclameslogan wordt de komende jaren nadrukkelijk in de praktijk gebracht. Met voortaan twaalf lokale fictiereeksen per jaar en elke maand een eigen documentaire wil de streamingdienst blijven groeien.

Eén blik op de kijkcijfers van vorig jaar. Meer had Streamz-CEO Bart De Groote niet nodig om de toekomststrategie van zijn bedrijf te bepalen. Die cijfers spreken dan ook boekdelen. Zo blijken zeven van de tien meest bekeken titels van 2022 uit eigen land te komen. Met Nonkels, Billie vs Benjamin en 2DEZIT bestond de top 3 bovendien volledig uit reeksen van eigen bodem. Die ‘reeksen van bij onz’ blijken bovendien ook de reden bij uitstek waarom mensen een Streamz-abonnement nemen. In de top 20 van eerste reeksen die nieuwe abonnees bekijken staan er veertien lokale reeksen.

En dus wordt het vizier bij Streamz een beetje bijgesteld. Waar de streamingdienst zich bij de start profileerde met een mix van internationale en lokale content, zal de balans de komende jaren duidelijk doorslaan in het voordeel van die laatste. “Onze investeringen worden herverdeeld”, legt De Groote uit. “We voorzien meer middelen voor lokale producties. Op de internationale markt houden we de vinger wat meer op de knip.”

Billie vs Benjamin. Beeld VTM

Nochtans werd onlangs uitgepakt met een verlenging van de overeenkomst met het Amerikaanse HBO, dat topreeksen als House of the Dragon, Euphoria en The Last of Us levert. Alleen werd daarbij zedig gezwegen over hoe lang die verlengde deal loopt. Is de koerswijziging van Streamz een teken aan de wand wat dat betreft? Probeert de CEO zijn platform - door in te zetten op lokale content - voor te bereiden op een toekomst zonder HBO? De Groote ontkent. “We zijn heel blij met de content die HBO ons levert en willen ook de komende jaren blijven samenwerken.”

Goed gek

De Groote vermeldt ook fijntjes dat Streamz er, wat die samenwerking betreft, nu beter voorstaat dan pakweg een jaar geleden. HBO had dan nog plannen om in zowat alle Europese landen zijn eigen streamingdienst HBO MAX uit te rollen. Maar toen zag Netflix zijn cijfers plots dalen, bleken de bomen ook in streamingland niet tot in de hemel te groeien en pasten HBO en co. hun Europese plannen aan. “HBO heeft in Vlaanderen een lucratieve deal met Streamz”, legt De Groote uit. “Je moet goed gek zijn om die op te blazen en daarna te gaan investeren om hier met je eigen dienst voet aan de grond te krijgen.”

Nonkels. Beeld Play4

Voorlopig kunnen ze bij Streamz dus op hun twee oren slapen wat HBO betreft. Al weet je in een snel veranderende markt als die van de streamingdiensten natuurlijk nooit, weet De Groote. “Wat er vandaag nog goed uitziet, kan morgen plots helemaal anders zijn.”

Met twaalf fictiereeksen, twaalf documentaires en ook nog eens vier eigen realityproducties per jaar, die allemaal lokaal gemaakt moeten worden, legt De Groote de lat behoorlijk hoog. Maar hij is er vast van overtuigd dat er in de Vlaamse productiesector talent genoeg voorhanden is om het verlanglijstje van Streamz ook effectief vorm te geven. “De planning voor het komende jaar ligt ondertussen zo goed als vast. Dat bewijst dat het wel degelijk mogelijk is.”

Geen duurzaam model

Streamz slaat voor die lokale producties voorlopig enkel de handen in elkaar met DPG Media (moederbedrijf boven VTM) en de Play-zenders. Tot een samenwerkingsakkoord met de VRT kwam het voorlopig niet. Ondanks het uitdrukkelijk daarop aandringen van mediaminister Dalle (cd&v). Ook De Groote blijft aandringen op zo’n coalitie. “Samenwerken met de VRT is geen optie maar een imperatief”, vindt hij. “Voor beide partijen. Het is de enige manier waarop we in de toekomst allebei hoog kwalitatieve fictie kunnen blijven maken.”

The Last of Us. Beeld HBO

Dat de VRT voor dat soort projecten tegenwoordig aanklopt bij Amerikaanse spelers als Netflix en Amazon, zien ze bij Streamz met lede ogen aan. “Dat is geen duurzaam model”, vindt De Groote. “Die internationale spelers leveren dan wel het nodige kapitaal, er is amper sprake van cocreatie. Er wordt geen expertise rond de tafel gebracht zoals je dat bij de samenwerkingen die wij opzetten wel ziet.”

Maar er is licht aan het eind van de tunnel, gelooft De Groote. “De gesprekken verlopen constructief. Eerstdaags moet dat tot een akkoord kunnen leiden.” De Groote legt uit dat bij beide partijen een aantal heilige huisjes zijn gesloopt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het over de verschillende uitzendmomenten gaat. Tot voor kort wilden ze bij Streamz reeksen eerst een aantal maanden exclusief kunnen uitzenden voor die ook op de coproducerende zender mochten opduiken. Dat was een struikelblok voor de VRT.

Euphoria. Beeld rv

Maar sinds kort wordt er bij Streamz volop geëxperimenteerd met die ‘windows’ zoals die in vakjargon heten. Nonkels bijvoorbeeld was slechts een paar weken exclusief op Streamz te zien voor ook Play4 de reeks in zijn zendschema dropte. Tot grote tevredenheid van alle partijen. “De zender doet zijn voordeel met de aandacht die Streamz rond zo’n reeks creëert en wij weten nieuwe abonnees aan te trekken die na het zien van een of meerdere afleveringen de rest willen bingewatchen.”

Ook met de VRT moet, wat De Groote betreft, zo’n samenwerking in de toekomst mogelijk zijn. Al zijn nog niet alle plooien gladgestreken. Dat de openbare omroep zo nadrukkelijk inzet op zijn eigen onlineplatform VRT MAX zien ze bij Streamz bijvoorbeeld niet graag gebeuren. “Wanneer een openbare omroep gratis internationale en lokale fictiereeksen op die manier gaat aanbieden, komt hij rechtstreeks in ons vaarwater terecht. Het is niet meer dan logisch dat wij dat met argusogen bekijken.”