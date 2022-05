‘Stranger Things’, seizoen 4 zit bomvol verborgen Easter eggs

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: Stranger Things.

Easter eggs worden ze bij de collega’s van de Angelsaksische cultuurpers genoemd: al dan niet goed verborgen boodschappen, verwijzingen of dubbele betekenissen die een film of tv-serie een extra dimensie verlenen. Het vierde seizoen van Stranger Things bulkt er weer van. Soms in die mate dat al die easter eggs een doel op zich lijken en de aandacht van het verhaal afleiden. Doorgewinterde adepten van cult, camp en kitsch kicken op het opsporen en ontrafelen van dergelijke paaseitjes. Online vormen ze een gemeenschap fanatieke nerds die bij momenten even rabiaat aandoet als The Hellfire Club uit Stranger Things, in wezen een dungeon & dragons-clubje. De naam The Hellfire Club dook trouwens in het verleden al op in de strip Uncanny X-Men, maar ook in de Britse tv-reeks uit de sixties The Avengers. Kijk eens aan: eitje opengebroken.

Er liggen er nog meer voor het rapen in Stranger Things, dat in seizoen 4 tussen de horror en de sciencefiction zoveel ellebooggepor en slimme quotes schuift dat die knipoogjes een meta-universum vormen waar cultjunkies graag zullen vertoeven. De meest voor de hand liggende zijn de verwijzingen naar horrorfilms zoals Carrie, Silence of the Lambs en A Nightmare on Elm Street. Een weggevertje is de cameo van Robert Englund, de acteur die het monster Freddy Krueger speelde in de voorgenoemde Nightmare-franchise. Maar er is ook de demon Vecna, die werd gemodelleerd naar de zombies uit Return of the Living Dead en de demonen uit The Evil Dead van Sam Raimi.

Kate Bush

Dan zijn er de miniknipoogjes. De Ghostbusters-badge op de rugzak van het personage Dustin. De rare bliepjes die uit de telefoonhoorn druppelen wanneer de tieners een geheim nummer bellen, die verdacht veel lijken op de bliepjes uit cultfilm War Games. Er wordt ook genamedropt dat het een lust is: Star Wars, Lord of the Rings, Weird Al Yankovic, Cheech & Chong. De rechtsreligieuze high school-jocks lijken dan weer zo weggelopen uit Happy Days. Het lijkt alsof de makers deze keer elke hele en halve jeugdheld op een high five willen trakteren. Oh, en let u ook eens op de slimme manier waarop ‘Psycho Killer’ van Talking Heads en ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush in de scènes worden verwerkt.

Ons enige probleem met het eerste luik van dit tot nog toe puike seizoen? Het herleiden van de strijd tussen goed en kwaad tot een gevecht tussen simpelweg protagonisten en een duidelijk omlijnde antagonist. Vecna, de opvallend menselijk ogende demon, spreekt veel minder tot de verbeelding dan de vage octopusachtige entiteit en haar veelvuldige afsplitsingen (de hellehonden, de The Blob-achtige parasiet) uit de vorige seizoenen. Daardoor boet Stranger Things toch een héél klein beetje aan dreiging in.

Stranger Things is te zien op Netflix.