‘Straks wil geen enkele homie nog met me naar de crossfit!’: de daverende terugkeer van Love Island

Een met zonnebrandolie ingevet bodybuilderslijf vol retestrakke pezen en bolle pecs. Een gloeiende oogopslag waarvan elke vrouw terstond begint te ovuleren. Die botergladde bariton die in no time menig Moeder Teresa omturnt tot een orgiastisch stuiptrekkende Maria Magdalena.

Yep, Turban Drillbit was de geknipte man om de zes naar een derderangs mediacarrière hengelende troela’s die aan het zwembad van de Love Island-villa op hun onderlipje stonden te bijten opnieuw De Beschaving in te zuigen. De klepperende kipjes gunden de binken die zich als voorlopige date aan hun zijde hadden geschaard geen blik meer toen Turban naast de beaat grimlachende presentatoren Holly Mae en Viktor plaatsnam.

“Turban is de Rolls-Royce van de verleiders”, las Viktor het hortend van zijn spiekbriefje af, terwijl Holly Mae instinctief met de ogen rolde. “Zijn uitdaging? Jullie indoctrineren. Mannen naar huis sturen. Vrouwen bekeren tot zijn religie.”

Daar moesten sommige binken smalend om grinniken. Turbans arendsoog priemde nog geen milliseconde later recht hun zieltjes in, beroofde hen van eigenwaan en installeerde er Spleen en Weltschmerz, evenals een ruw ontbolsterde saudade.

Imad, de Brusselse basketbalspeler met de Marokkaanse roots, vond zichzelf prompt te wereldwijs om zijn nobele inborst te laten bezoedelen “door wat willekeurige narcistische borderlinetrienen”. Ook Jonna, de onderkoelde voetenfetisjist, dook plots weg voor de camera en rende de set af. “Straks wil geen enkele homie nog met me naar de crossfit!”, echode het nog na.

Logopedist

Een zucht later, in de gezellige barbieroze slaapvertrekken, kregen Turbans gulzige lippen vrij spel in Garbi’s hals. De Heist-op-den-Bergse make-upartieste moedigde hem ademloos aan met “ow mah god, put your claws in him gurl, you need to earn that, better drop that zero and give me a hero”.

“Stop ermee je gebrek aan een ravissante persoonlijkheid te verbergen onder dat onnozele bakvissenengels”, gromde Turban, terwijl hij aan een oorlelletje sabbelde. “Je bent Paris Hilton niet, laat staan Cardi B.” Het ontredderde meisje ontworstelde zich aan Turbans goddelijke lijf, vloog als de wiedeweerga huiswaarts, reserveerde er sessies bij een betrouwbare therapeut, huurde een logopedist in en besloot alsnog haar middenjuryexamens te hervatten.

“Deze missie loopt wel erg makkelijk”, glimlachte Turban vanachter een blueberry daquiri.

Wat volgde, ging snel. De onbeholpen Leidenaar Kluuk werd met een onverwoestbaar staaltje genealogie naar zijn planetenstelsel Betelgeuze teruggestuurd, waar hij zijn naam veranderde in Zaphod Beeblebrox. De Gentse ballon Kengi vluchtte terug naar de armen van zijn vermeende moeder, die door Turban werd verplicht eindelijk de adoptiepapieren op tafel te leggen. Ook Kimmy, Lena en Naomi bezweken voor Turbans musk en maken heden ten dage furore als noeste catechesejufjes. Missie geslaagd, Turban!

Love Island, te zien op Streamz.