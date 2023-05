Straks staat Eric Goens ook op ónze stoep, met een dreigend cameraploegje in de rug

Eric Goens die internettrollen op de vingers tikt? Klinkt als Metejoor die Niels Destadsbader op een flinke spanking trakteert omdat die volgens hem iets te likkebaardend zou grossieren in prefabpop vol vals sentiment, zo bedachten we ons tijdens het bekijken van Helden van het internet. Hé! Nu sleuren we Metejoor er wéér eens onachtzaam door! Verdorie toch! En dan nog wel opníeuw met het type vuilspuiterij dat je in een goedkope pornofilm zou verwachten. Straks staat Goens ook op ónze stoep, een dreigend cameraploegje in de rug, listig hengelend naar het type excuses dat onder zijn rekbare definitie van fatsoen valt.

Fatsoenlijk is Helden van het internet in geen geval. Het programma herkauwt ideetjes die we al zagen in MTV’s Catfish: Trolls, bij het item Mean Tweets uit de talkshow Jimmy Kimmel Live! en in Goens’ eigen itempje Held van het internet uit Karen & De Coster, een show van alweer acht jaar geleden. De nobele programmamaker trekt er ten strijde tegen al wie zich achter het computerklavier onaantastbaar waant en rücksichtlos BV’s de huid volscheldt ter verluchting van ’t eigen Spleen. Of uit eenzaamheid. Of omdat iedereen behalve de trol in kwestie een lidkaart van de illuminati op zak heeft.

Riadh Bahri in 'Helden van het internet'. Beeld SBS

Gek genoeg meende Goens de voorbije weken dat soort in verzuring gemarineerd volkje in één adem te moeten noemen met cultuurjournalisten die mits een onsje grotesk sarcasme, een snuifje satire en wat ironie weleens tv-programmaatjes doorzagen in een krantencolumpje. Mooie timing wel, zo aan de vooravond van Helden van het internet. En keurig op maat gesneden van de mondiale, door rechtserige wereldleiders aangezwengelde weerzin tegenover de vrije pers. Je kan veel over Goens zeggen, maar allerminst dat hij niet de vinger aan de pols van het Hier En Nu houdt.

Geteisem

Nein Mann, onaantastbaar wanen we ons al lang niet meer – vraag maar aan onze therapeut – ondanks die lidkaart van de illuminati. Eenzaam evenmin, ondanks ons tergende Spleen dat we vanavond weer vrolijk zullen wegdrinken zij aan zij met onze favoriete logebroeders.

Het geteisem dat Goens haast sardonisch opvoerde in Helden van het internet weerde ’t zelfinzicht en putte zich bijgevolg niet uit in excuses tegenover de belaagde BV’s, zijnde Riadh Bahri en Sammy Mahdi. Ook Herman Brusselmans en charmezanger Christoff doken op en wapenden zich op geheel eigen manier tegen het onlinekrapuul dat hen het leven probeerde zuur te maken. Je hoorde er wellicht meewarig hoofdschuddend naar zitten te kijken.

Excuses dan maar? Goed dan: Sorry Niels, ge zijt nen toffe.

Elke maandag om 21 uur op Play4.