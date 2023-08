Straks op Pukkelpop, het fenomeen Froukje: ‘Ik kan goed schoonheid ontwaren die anderen niet zien’

Fenomeen Froukje Veenstra stond deze zomer op het hoofdpodium van Werchter en binnenkort speelt ze op Pukkelpop. Ook daar zal ze haar – vaak erg jonge – fans (m/v/x) liedjes als ‘Onbezonnen’ en ‘Ik wil dansen’ doen meezingen. Froukje ontgon een niemandsland tussen Annie M.G. Schmidt en Tomorrowland en schenkt klare, Nederlandse taal op hippe elektronische beats: ‘Ik kan goed schoonheid ontwaren die anderen niet zien.’

Een prerafaëlitische schoonheid in baggy kledij komt een koffiebar binnengewaaid in de wijk De Baarsjes in Amsterdam: Froukje Veenstra woont om de hoek, in een flat die ze betrekt sinds ze van haar muziek kan leven. Begin 2020 brak ze door met haar half gerapte, funky klimaatprotestlied ‘Groter dan ik’. Froukje vraagt wat de fotograaf en ik willen drinken, en heeft het meteen enthousiast over de twee grote Belgische festivals die ze deze zomer aandoet.

Froukje Veenstra: “Ik heb begrepen dat het uitzonderlijk is dat je zowel op Werchter als op Pukkelpop staat in dezelfde zomer. Ik ben er dus heel blij mee.”

Eind vorig jaar heb je op de pauzeknop geduwd. Hoe voel je je nu?

“2022 was als een snelkookpan, het was best moeilijk om ineens niks te doen. Ik ben nu rustiger aan het werk en ik doe ook veel minder shows. Het gaat goed met me, en ik voel me sowieso beter in de zomer: dan kan ik lekker van de natuur genieten.”

Op je debuutplaat moeten we nog wachten tot volgend jaar. Hoever sta je?

“We zitten al in de productiefase, maar die duurt best lang. Ik vind het moeilijk om te beoordelen of het is wat het moet zijn. Is het een afgewerkt geheel? Ik kan het zelf niet meer zo goed zien. Sommige songs heb ik dit voorjaar geschreven, andere vorig jaar, en er zitten zelfs liedjes bij die al een paar jaar oud zijn. Voor mij voelt het soms als een ratjetoe aan, maar dat zal de luisteraar niet horen.”

Ben je de voorbije jaren een andere songschrijver geworden?

“Ik schrijf nu veel directer, vroeger zaten er meer kwinkslagen in. Ik schrijf ook minder, omdat mijn leven er zo anders uitziet. Toen ik songwriting studeerde aan het conservatorium in Rotterdam, schreef ik elke week een liedje. En toen ik nog thuis woonde, schreef ik nummers in plaats van mijn huiswerk te maken. Toen hing er ook niks van af, nu is de drempel hoger.

“De spanning van een eerste optreden of de noodzaak die ik voelde toen ik ‘Groter dan ik’ schreef, ligt intussen ook achter me. Toen was ik nog echt een tiener. Ik ben natuurlijk nog erg jong, maar ik heb nu een baan, ik ben baas van mijn eigen bedrijf, ik geef mensen werk. Die verantwoordelijkheid is de grootste verandering.”

‘Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar toen / Onbezonnen, dagen in de zon’ zing je in ‘Onbezonnen’. Mis je de vrijheid van destijds?

“Soms wel, ja. Ik kan niet meer die naïviteit of onbezonnenheid van vroeger voelen. Ik moet nu overal een mening over hebben, want ik ben volwassen, maar dan kan ik niet meer functioneren. Ik ben daar wel wat coulanter in geworden. Ik ben niet blind voor wat er om me heen gebeurt en ik doe mijn best om betrokken te zijn, maar tegelijk mag ik ook naïef zijn. Ik lig wakker van wat er van mij zal worden, van mijn kinderen, mijn kleinkinderen… Ik ben niet optimistisch, maar als je daarin blijft hangen, wordt het een existentiële crisis. Iedereen heeft ook zijn eigen leven en zijn eigen zorgen, en het is menselijk dat die het halen van de grote wereldproblemen.”

Heb je een talent voor nostalgie?

“Extreem zelfs, dat is altijd zo geweest. Mijn zus vertelde me dat ik op mijn vijf jaar eens hard aan het huilen was omdat ik geen baby meer was. (lacht) Dat vond ik toen blijkbaar heel erg. Dat is wel troostend: om het even wat ik doe, en om het even wanneer, ik zal altijd een nostalgische persoon zijn. Het mooie aan muziek maken is dat ik die gevoelens daarin kwijt kan. Ik denk ook dat ik een goede maker ben omdat ik zo goed in mijn gevoelens kan zwelgen. Soms huil ik als ik teksten schrijf, omdat ik het heel erg vóél.”

Bij welk nummer was dat bijvoorbeeld het geval?

“Bij ‘Een teken’, over een relatie die voorbij was, en hoe er iemand anders in mijn leven kwam. Ik dacht: moet ik niet eens leren alleen te zijn?

“Ik heb ook veel liedjes geschreven over iemand op wie ik erg verliefd was, en over relaties waarin ik heel kwetsbaar was. Ik heb intussen een relatie waarin de liefde helemaal anders is. Beter, maar ook minder vurig, met minder heftige emoties. Een mooie, stabiele, fijne, veilige liefde, maar daar is nog geen song uit voortgekomen.”

Denk je dat je moet lijden voor je muziek?

“Ik heb dat vroeger zeker gedacht: moet ik mezelf kapotmaken om een goede songwriter te zijn? Ik heb het daar met Stien (den Hollander aka S10, met wie Froukje de single ‘Zonder gezicht’ heeft uitgebracht, red.) ook vaak over gehad. Op een gegeven moment besefte ik: nee, het is niet mooi, ongelukkig zijn. Het is niet romantisch, het is gewoon kut.

“Ik geloof ook niet dat je een ongelukkige jeugd gehad moet hebben om een goeie songschrijver te kunnen zijn, wél dat je op een bepaalde manier naar de wereld moet kunnen kijken, met een zekere gevoeligheid.”

In Nieuwkoop, waar je je jeugd hebt doorgebracht, was je fan van metal en zelfs van black metal. Dan denk ik meteen aan Scandinavische heiligschenners à la Mayhem.

“Naar Mayhem luisterde ik niet, maar je hebt in Nederland linkse black metal: Fluisteraars en Terzij de Horde zijn echt goed.

“Ik vond het toen wel leuk om te choqueren en me te onderscheiden. Ik heb een fijne jeugd gehad, mijn ouders zijn superlief en met mijn zus kon ik het heel goed vinden, maar ik ben altijd een zorgelijk iemand geweest. Ik kon het mezelf erg moeilijk maken. Op school viel ik naast groepjes, ook doordat ik een jaar jonger was dan de anderen, ik zat al op de middelbare school op mijn 11de.

“Het begon met grunge, ik hield erg van Foo Fighters, Nirvana, Pearl Jam... Ik downloadde die muziek van YouTube en vond begrip in de nummers van Nirvana. Ook al snapte ik de teksten niet echt, het gevoel in die liedjes begreep ik wél: Nirvana had iets troostends en verrijkends. Dat gevoel kon ik niet uit popmuziek halen.”

Wat je alvast gemeen hebt met Kurt Cobain van Nirvana: net als hij was je in je jonge jaren drummer, geen singer-songwriter.

“Ik drumde heel veel, ik wilde eerst zelfs drummen studeren aan het conservatorium. Maar toen kwam ik erachter dat ze er ook songwriting doceren. Pas toen zag ik dat als een vak, eerder vond ik het iets abstracts. Ik was ook onzeker als drummer, ik durfde niet te drummen voor een publiek. Die onzekerheid had ik niet als ik zong.

“Ik had op de middelbare school een bandje met twee jongens en twee meiden – het andere meisje en ik zongen en drumden om de beurt. We coverden songs van Metallica, maar ook van Muse. Op een bepaald moment wilden we ook zelf iets maken. Toen dacht ik: nee, dat hoef ik nu niet. Ik vind liedjes maken fijner in mijn eentje. Ik kan er zo lang over doen als ik wil, en ik hoef niet bang te zijn dat een ander het niet goed vindt.”

Je had als metalfan een jasje met daarop patches: van welke bands?

“Ik had Metallica op mijn rug staan, in het groot. En voorts patches van Slipknot, Korn, Five Finger Death Punch, System of a Down.

“Nu, System of a Down is een heel melodische band, véél metalsongs hebben mooie melodieën en akkoordenschema’s. Ik ben trouwens precies even oud als ‘Toxicity’ van System of a Down (lacht).

“Toen ik in het zesde jaar zat, begon die metalobsessie geleidelijk in kracht af te nemen. Ik wist dat ik bijna weg zou zijn op die school, en dat ik een volgende stap zou zetten. Ik hoefde me niet meer van de anderen te onderscheiden. Metal hoorde vooral bij de jaren waarin ik mijn identiteit vormde.”

CRUSH

Jinte Deprez van Balthazar zei over het conservatorium: ‘Onze sound was een reactie op het conservatorium, waar we perfect leerden arrangeren en het juiste instrument op de juiste plek leerden zetten.’ Wat was het conservatorium voor jou?

“Een laboratorium, een plek waar ik veel kon uitproberen. Ik maakte weleens iets in het Engels, maar ook kleinkunstliedjes op gitaar. Ik wilde daarna graag een wat moderner geluid, al was ik er ook beducht voor. Nederlandstalige elektronische pop vind ik zelf snel gênant. In mijn klas zat een EDM-producer, Jens van der Meij, die maakte happy house, en met hem klikte het muzikaal. Ik heb hem toen gevraagd of hij ‘Groter dan ik’ wilde producen.”

Wie vind je zelf goede tekstschrijvers in het Nederlands?

“Willem Wilmink, en ook Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt, die samen liedjes voor de tv-serie ‘Ja zuster, nee zuster’ hebben geschreven… De essentie, geen poespas, daar hou ik van. Daarom vind ik kinderboeken en kindermuziek vaak erg mooi.”

Voor de jonge lezertjes: we hebben het dan over evergreens als ‘De kat van ome Willem’. Ik had nooit gedacht dat ik het nog over het repertoire van ‘Ja zuster, nee zuster’ én EDM in één en hetzelfde interview zou hebben.

“Ik wil mezelf niet groter maken dan ik ben, maar ik denk wel dat mijn liedjes aanslaan omdat er een cross-over in zit die je nog niet eerder hebt gehoord. ‘Nou, ik hou niet zoveel van Nederlandse muziek, maar ik luister wel graag naar Froukje,’ zeggen mensen weleens.”

Wat schrijven je fans je zoal?

“‘Bedankt dat je mijn gevoel verwoordt.’ Er komen ook weleens stelletjes naar me toe: ‘Hey, wij zijn via jouw muziek bij elkaar gekomen!’ Ik krijg ook berichten dat mensen verliefd op me zijn, en dat zijn dan vooral meiden. Dat is wel vleiend, maar ook een beetje gek. Ik heb altijd relaties gehad, ik ben nog nooit single geweest sinds ik op een podium sta. Maar het zou ook niet goed voelen om op zulke voorstellen in te gaan, want het is geen gelijkwaardige situatie. En zij zien een substantieel deel van me in mijn muziek, maar ook een supergroot deel níét.

“Ik vind het wel leuk dat die meiden dat gewoon durven te schrijven of te zeggen: ‘Hey, ik heb een crush op je.’”

Bij 3FM heb je ooit ‘Same Love’ van Macklemore in het Nederlands gecoverd. Je hebt nooit een geheim gemaakt over je biseksualiteit. Is die openheid eigen aan jou of aan je generatie?

“Dat is wel iets van mijn generatie, ja. Ik wil niet veralgemenen, maar in mijn bubbel merk ik geen schaamte over geaardheid. Ik hoop dat ik zo mensen kan helpen bij wie het wel nog moeilijk ligt in hun omgeving.

“Voor wie twijfelt of de seksualiteit ontdekt, is het ook inspirerend dat ze iemand op een podium zien staan die daar niet zo’n moeite mee heeft gehad. Ik kom uit een heel vrij gezin. De enige reactie van mijn ouders was: ‘O, leuk!’ Ik had het al eerder in interviews gezegd – omdat ik het wat awkward vond om het met mijn ouders over seks en relaties te hebben, niet omdat ik bang was.

“Maar ik wil niet per se een woordvoerder zijn voor om het even welke zaak. Ik vertel gewoon over mijn leven en over wat er in me omgaat. Ik krijg veel mails van jongeren die zeggen: ‘Bedankt!’ Leuk, maar ik ben geen haar beter dan zij. In mijn muziek doe ik mijn best, maar in mijn persoonlijke leven maak ik veel fouten. Dat is misschien wel de gekste gewaarwording voor mij: hoe weinig bijzonder al die voorbeeldmensen van mij vroeger wellicht geweest moeten zijn.”(lacht)

Wat zou het levensmotto van Froukje Veenstra kunnen zijn?

“‘We maken er gewoon wat van.’ En dan heb ik het over iets creatiefs maken, én iets van het leven maken. Ik doe mijn best om in alles iets moois te zien – ik kan goed schoonheid ontwaren die anderen niet zien, dat vind ik best optimistisch.

“Mijn pessimisme situeert zich meer in de dingen intens beleven, ook de negatieve. Ik ben niet iemand die elke dag opstaat en denkt: o, wat heb ik er zin in! Maar ik wil evenmin een gekwelde kunstenaar van mezelf maken. Daarom hou ik ook van lezen en van verhalen, werelden waarin ik kan verdwalen. Ik hield vroeger erg van fantasyboeken en van sciencefiction, nu lees ik vaak autobiografieën. Wat veel indruk op me heeft gemaakt, is het verhaal van de kinderen van Ruinerwold.”

Dat je geen schroom hebt om de donkerte op te zoeken, bewijst ook je song ‘Een man die nooit meer huilt’: ‘Neem haar ’s avonds in het donker, in de kou / Nu ben ik iets waard want ik win / Ben al rot dus stik erin / Moet je kijken wat ik kan / Dit doet niet huilen met een man’.

"Ik zag iemand voor me die ’s nachts een meisje wil verkrachten. Het type voor wie ik vroeger altijd bang was toen ik in mijn eentje naar huis ging. Dat nummer is een fictieve kijk in het hoofd van die man. Ik begrijp het niet, ik zou dat niet doen, maar hoe komt die ertoe een ander narigheid te willen aandoen?

“Ik geef toe: ik kan zo’n nummer schrijven, want ik ben geen man, laat staan zo’n man. Ik ben gerespecteerd en de mensen luisteren graag naar mij. Dus ik dacht: als uitgerekend ik dat zeg, wordt het boeiend. Ik heb er nog geen enkele negatieve commentaar op gekregen, maar heel soms zegt een man wel: ‘Ik herken me niet in zijn daden, maar wél in de emotionele pijn van de man die je beschrijft.’ Dat vind ik heftig."

LEEG EN GRIJS

De beste discomuziek uit de jaren 70 had evenveel euforie als melancholie in zich. Die onweerstaanbare tweespalt heeft je song ‘Ik wil dansen’ ook: ‘Ik wil huilen in de regen zonder paraplu / Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat / Dansend in de club, is het of het weer omslaat omdat / Iedereen die met je danst, je toch wel weer vergeet’.

“Het nachtleven is heel interessant voor escapisme, maar het is ook een vraagteken. Ik hou van een feest, maar vooral met mensen die ik leuk vind, én als ik goed in mijn vel zit. Als dat niet zo is, kan het een trieste plek zijn. Ik vind uitgaan erg leuk, maar soms is het ook ingewikkeld en hard werken. En ik hou ook heel erg van géén feestje.”

Op Instagram is je naam @froknroll. Hoe rock-’n-roll is Froukje?

“Rock-’n-roll is een gekke wereld, hè: er hangt een soort glamour om je slecht voelen. Mijn wereld is gelukkig wat breder, ik heb ook vrienden die geen artiest zijn. Als ik me slecht voel, blijf ik ook weg van drank of drugs. Ik ben bang dat ik dan geen grip op de werkelijkheid meer zou hebben. En als ik een kater heb, ben ik angstiger. Maar ik voel ook goed aan wanneer ik het wél kan hebben. Ik ben blij dat ik die keuzes kan maken, maar dat is gewoon geluk hebben. Als ik wil vluchten, ga ik wel naar mijn ouders. Naar huis.”

Wat versta je onder ‘geen grip op de werkelijkheid meer hebben’?

“Mijn verstand verliezen. Eind vorig jaar zat ik zo slecht in mijn vel, dat ik last had van depersonalisatie. Dat is een heel gekke gewaarwording, een mechanisme van de geest om te kunnen overleven in tijden van stress. Alles voelde als in een film aan. Heel eng was dat, ik kon niks meer op een normale manier oplossen of in perspectief zien.

“Het is langzaam weer weggegaan, dankzij therapie. Ik heb ook last van depressies, die komen en gaan. Ik heb daar aanleg voor, maar ik denk ook dat ik door al die adrenaline en dopamine van die festivals en die drukte in een dip ben geraakt. Na vorige zomer voelde alles heel leeg, nutteloos en grijs. Daarom ben ik echt zo blij met deze rustige zomer: ik kan weer geluk vinden in simpele dingen."

Froukje staat op vrijdag 18 augustus op de Main Stage van Pukkelpop.