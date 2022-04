Straks eindigt ‘De Mol’ met blad, steen, schaar tussen Gilles De Coster en een cameravrouw

Wanneer een derderangs mollenvanger als ik het spoor bijster is, zoek ik mijn toevlucht in de hypotheses van zelfverklaarde Poirots. Facebook, Twitter en TikTok zijn brocanterieën waar theorieën verkocht worden waarvan niemand weet wat ze echt waard zijn.

Er zijn kijkers die met zekerheid weten dat Uma het spel saboteert. Ze zouden er hun ouders om durven te verwedden, want in de robotstem van de mol zijn duidelijk West-Vlaamse klanken te horen. Ik heb geen dialectologie gestudeerd, maar het enige wat ik erin herken is de liefdesbaby van The Terminator en een navigatiestem van TomTom.

Anderen richten hun pijlen op Anke. Tijdens haar meesterlijke schietproef van vorige week kreeg zij als enige een jokerkaart te zien; volgens vele kijkers een overduidelijke verwijzing naar de mol. Een paar scrollen verder deed iemand een theorie over Sven uit te doeken. Op het moment dat zijn broer door het beeld gleed, had Gilles De Coster het net over de handlanger van de saboteur.

Het zou Emanuelle zijn omdat ze al een heel seizoen wantrouwen en irritatie ontlokt, wat beschouwd wordt als tactiek en niet als aangeboren onhandigheid. Yens wordt ook voortdurend geviseerd, maar over hem doen weinig theorieën de ronde. Ik behoor tot dat laatste kamp: vastklampen aan een naam zonder dat je je keuze kan staven, in de hoop dat je over twee weken kan stoefen over je speurtechnieken.

Na deze laatste aflevering begrijp ik echter waarom Yens de mol zou kunnen zijn. Het blijft zijn favoriete hobby om zijn ongenoegen te uiten over andermans onkunde, al was hij het zélf die zich tijdens de bomopdracht het langst van de domme hield. Hij kwam met cruciale informatie – de score van Ronaldo versus Hazard – op een moment dat Anke, Sven en hij al minutenlang aan het sukkelen waren.

Yens wekte de indruk meer te weten dan de rest, maar ik durf toch niet all the way voor hem te gaan. Hij houdt zijn emoties niet goed genoeg onder de knoert om een (subtiele) mol te zijn. Yens is gewoon de Andy Peelman van de groep: acteren kan hij niet, maar hij ligt wel goed bij de mensen.

Uma was weer het vleesgeworden Zwitserse zakmes, de alles kunnende dartelende deerne van weleer, nadat ze zich vorige week opmerkelijk afzijdig had opgesteld. Ik blijf Uma om die reden viseren en schrap Sven en Emanuelle als potentiële smeerlappen omdat mijn buikgevoel dat zegt. Wie de mol ook is, hij heeft zijn werk goed gedaan tijdens de – jammer genoeg – weinig boeiende proeven die maar 4.400 van de te winnen 17.000 euro opleverden.

Nu mag de miserie trouwens wel eens stoppen. Na een elleboogbreuk is Anke de derde kandidaat dit seizoen die noodgedwongen het spel verlaat. Straks eindigt De Mol met blad, steen, schaar tussen Gilles De Coster en een cameravrouw.