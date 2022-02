Straatportretten en mensenrechten: de bezienswaardigste expo’s van de week

Jacques Sonck portretteerde sinds de jaren zeventig mensen, Op straat en in de studio. Altijd in zwart-wit, altijd analoog. Door de jaren heen heeft Sonck, die leeft en werkt in Gent, een uniek oeuvre opgebouwd, dat leest als een excentrieke dwarsdoorsnede van de Belgische maatschappij. Deze expo brengt oud en nieuw werk samen.

Portraits, Jacques Sonck, Fifty One Too, Antwerpen, tot 16 april

Bizar surrealisme

Werk van Anthea Hamilton. Beeld rv

Anthea Hamilton was in 2016 een van de vier genomineerde kunstenaars voor de Turner Prize. Ze staat bekend voor haar wat vreemde en surrealistische sculpturen en performances. Haar doel? Een nieuwe blik op ruimte, lichaam en materialen bieden. In het M HKA kan je nu gaan kijken een 70-tal van haar werken. Bizar maar mooi.

Mash Up, M HKA Antwerpen, tot 15 mei

Mensenrechten

Op de tentoonstelling ‘Universal Human Rights’. Beeld David Legreve

Wat zijn mensenrechten? Van waar komen ze? Voor wie zijn ze belangrijk? De expo Universal Human Rights start bij de Tweede Wereldoorlog, waarna vele landen samenwerkten rond de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. Daarnaast komen er ook inspirerende boegbeelden aan bod en krijg je moeilijke dilemma’s en prangende actualiteit voorgeschoteld.

Universal Human Rights, Kazerne Dossin, tot 11 december