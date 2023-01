Stoute tekenfilmpjes: waarom het aantal animatieseries voor volwassenen boomt

Nog niet heel lang geleden was het een krankzinnig idee om volwassenen naar een animatiereeks te doen kijken. Vandaag staan er al meer dan honderd adult animation-series op de streamingdiensten, en dat aanbod zwelt sinds enkele jaren alleen maar aan. Vanwaar die plotse explosie?

Zes gewapende mannen die onder demonische invloed zichzelf in de penis schieten, Satan (stem ingesproken door Danny DeVito) die in een gevecht met de moeder van zijn kind haar toeroept dat hij destijds beter seks had gehad met haar “hoer van een zus”: kijkers met een nog intacte communieziel zullen het bij momenten lastig hebben met Little Demon, een animatiereeks over een 13-jarige die plotseling ontdekt dat ze niemand minder dan de antichrist is.

En het is niet dat er met deze nieuwe Disney+-reeks een uitzondering op de streamingdienst staat: diezelfde mix van subversieve boertigheden, surreële quatsch en vage popculturele referenties zit ook in de nieuwe animatieserie Koala Man en het zopas gelande achttiende seizoen van American Dad. De zender was ook daarvoor al niet arm aan animatiereeksen van wat gewaagdere aard: zeker sinds de overname van filmstudio 20th Century door het Disney-concern is Disney+ de drenkplaats voor fans van adult animation-klassiekers als Family Guy, The Simpsons en Bob’s Burgers.

Ook de andere streamingdiensten lieten zich niet onbetuigd wat animatievoer met humor voor – nu ja – volwassenen betreft. Op Netflix zijn er bijvoorbeeld Farzar, Paradise P.D., Human Resources en Rick and Morty, die allemaal op hetzelfde slappe koord tussen fijnzinnige en infantiele humor dansen.

‘American Dad’, waarvan seizoen 18 pas op Disney+ staat, is een van de vaste waarden. Beeld VMMA

Streamers op kop

Adult animation-series zitten zwaar in de lift: vandaag zijn er meer dan 110 beschikbaar op de streamingdiensten, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het aantal dat nog maar in 2019 bestond. En dat voor een tijd waarin het voor een brede bevolkingsgroep nog altijd een beetje belachelijk klinkt om naar ‘tekenfilmpjes’ te kijken. “Animatie wordt nog altijd niet omarmd door het allerbreedste publiek, er blijft een perceptie van kinderachtigheid over bestaan waarmee we nog altijd kampen”, zegt Emma De Swaef, animatieregisseur en docent aan de LUCA School of Arts in Gent. “Maar daar komt nu stilaan verandering in. Volwassenen die naar animatie kijken zijn nog altijd een niche, maar streamingdiensten zijn erin geslaagd om daar een gróte niche van te maken.”

Wereldwijd is Netflix de grootste leverancier van animatiereeksen voor volwassenen: vanuit hun eersteling Bojack Horseman groeide hun aanbod uit tot zo’n vijftien series van eigen makelij. In België zitten er zelfs nog iets meer in hun catalogus, omdat tv-zenders als Adult Swim hier geen eigen lineair kanaal hebben en hun content – waaronder dus bijvoorbeeld Rick and Morty – hier via het streamingkanaal naar de kijker wordt gebracht. Disney+ heeft bij ons eveneens een ruimer aanbod aan adult animation dan thuis, en ook dat komt doordat het hier dingen brengt die over de plas verdeeld worden over andere streamingkanalen onder de Disney-koepel, zoals Hulu en FX.

Maar het meest overtuigende bewijs dat streamingdiensten volwassenenanimatie als een speerpunt beschouwen ligt eigenlijk bij de diensten die momenteel weinig van die reeksen in hun aanbod hebben, maar zich wel geroepen voelen om mee te doen: Amazon Prime Video probeert kijkers hun pretbotje te kietelen met zijn eigen reeks Fairfax (en bij ons via het aangekochte Star Trek: Lower Decks), en ook Apple TV+ vond met Central Park dat het niet mocht achterblijven.

In een recente whitepaper over de trend, van het Amerikaanse animatiesoftwarebedrijf Toon Boom Animation, oppert expert John Evershed dat streamingdiensten dit soort programma’s vooral maken om er het publiek tussen 18 en 44 jaar, dat lineaire tv heeft afgezworen, mee te vinden. “Netflix is geboren in Silicon Valley”, schreef Evershed. “De kijkcijfers van BoJack Horseman gaven hen het signaal dat animatie voor volwassenen de perfecte ‘hack’ is om dat jongvolwassen publiek aan te trekken.”

'The Simpsons' brak in 1989 de niche open. Beeld RV

Meegegroeid

De allereerste animatiefilms die meer dan honderd jaar geleden werden vertoond, zoals Felix the Cat, waren niet op een specifieke leeftijdsgroep gericht: ze werden als een van de voorprogramma’s van de hoofdfilm vertoond in de bioscopen, en moesten een familiaal publiek aanspreken. En tijdens de sixties probeerde de Amerikaanse animatiestudio Hanna Barbera, met The Flintstones, al een eerste keer een volwassen publiek te vinden op televisie.

Het ware keerpunt was The Simpsons, dat sinds 1989 de traditionele sitcom en de waarden van het kerngezin op de korrel nam. Het succes van die geelhuidige middenklassers sterkte in de jaren negentig stilaan meer en meer partijen om animatie voor volwassenen te maken. Vooral South Park (1997) vertoonde gebeurtenissen die echt niet geschikt waren voor kinderen. Vanaf 2003 hielp ook Adult Swim, een nevenzender van het Amerikaanse Cartoon Network, volwassenenanimatie meer gemeengoed te maken. Het aantal nieuwe reeksen zwol daardoor stilaan aan, tot ergens tussen 2015 en 2017 de huidige boom begon.

De schroom onder volwassenen ebt daardoor ook stilaan weg. Daar speelt een generationeel effect in: het medium groeide de afgelopen jaren mee met het millennial- en Gen Z-publiek. “Dat is overduidelijk”, oppert animatieregisseur (en partner van De Swaef) Marc James Roels. “De eerste exploten, met hun oneerbiedige en vaak puberale grappen, hebben het gevoel voor humor van een hele generatie gevormd. Dat heeft de deur opengezet voor meer.”