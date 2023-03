‘Stolen Youth’ laat zien dat een sekte iets veel ongrijpbaarders is dan een groep mensen waar je al dan niet voor ‘kiest’

Mark Moorman zet de blik op oneindig. Vandaag: Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence.

“Ik zat verdomme in een sekte”, zegt een van de hoofdpersonen van de documentaire Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence. Dat besef is langzaam en na een lange lijdensweg gekomen, weten we dan inmiddels als kijker. Misschien is dat het belangrijkste wat je meekrijgt van dit verhaal, waarvoor je zonder enige terughoudendheid het woord ‘verbijsterend’ kunt reserveren: dat een sekte iets veel ongrijpbaarders en gevaarlijkers is dan een groep mensen waar je al dan niet voor ‘kiest’.

Het is een mentale gevangenis, waaraan maar heel moeilijk te ontsnappen is – ook als je er ver vandaan bent en de sekteleider, in dit geval een man van middelbare leeftijd met de naam Larry Ray, in de gevangenis zit. Ray werd in januari veroordeeld tot zestig jaar cel, voor vrouwenhandel, afpersing, samenzwering, geweld en nog veel meer. Aan die ‘gestolen jeugd’ uit de titel is niets overdreven. Tien jaar lang leefde een groep jonge mensen onder de invloed van Ray, en ze zijn nog altijd de scherven van hun onderbroken leven en hun verloren ambities aan het opvegen.

De driedelige documentaire van Zachary Heinzerling is deels gebaseerd op een artikel dat in april 2019 verscheen in New York Magazine, onder de kop ‘The Stolen Kids of Sarah Lawrence’. Sarah Lawrence College is een kleine universiteit in de buurt van New York; niet een van de prestigieuze instellingen aan de oostkust, maar meer een plek waar buitenbeentjes in alle rust op zoek kunnen naar hun identiteit en de rol die ze willen spelen in de wereld. Een groepje van acht studenten voelde zich bevoorrecht toen ze hun eigen campusgebouw mochten betrekken.

Talia Ray is de officieuze leider van het clubje. Wellicht vinden mensen het daarom niet zo vreemd als op een dag haar vader Larry verschijnt, die net uit de gevangenis is ontslagen. Hij heeft er een verhaal bij, en daarbij ontvouwt zich meteen een patroon van grootspraak en paranoia. Als voormalig CIA-agent ‘weet hij te veel’ en de overheid zit hem op de hielen.

Ray lijkt een man van de wereld die, in tegenstelling tot alle verzamelde onzekerheden in dit huis, alles wél zeker weet. Zijn ideeën schieten wortel en daarmee ontvouwt zich dreigend langzaam, maar akelig trefzeker een proces waarbij de bewoners van dit campushuis van hun persoonlijkheid, hun ambities en hun jeugd worden beroofd en vervolgens tegen elkaar, hun familie en de wereld worden opgezet. Totdat ze leven in wat in de derde aflevering de ‘Ray-wereld’ wordt genoemd.

Die slotaflevering focust op drie kinderen uit hetzelfde gezin, die proberen in de schoot van de familie terug te keren. De filmmakers komen steeds weer bij de oudste dochter (op een haar na afgestudeerd aan Harvard als psychiater, voordat ze Ray tegenkwam), die maar heel langzaam uit haar nachtmerrie ontwaakt. Er is een kippenvelmoment waarin ze stellig begint aan een zin over ‘de waarheid’, totdat ze opeens in de verte staart en constateert dat nu niet zij, maar Ray aan het woord is. Het markeert het begin van de weg terug naar de gewone wereld.

Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence is te zien op Disney+.