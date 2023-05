‘Still: A Michael J. Fox Movie’ is een ode aan veerkracht en humor, ondanks de pijn

In de wonderlijke jaren 80 was ik wellicht niet het enige verbeeldingsrijke scholiertje dat Michael J.Fox (61) beschouwde als die ene oudere broer die mijn ouders waren vergeten te maken. Michael J. Fox ademde het type blitse, opgefokte Amerikaanse popcultuur dat mijn lagereschooljaren dagelijks overspoelde. MTV, Eddie Murphy, Michael Jackson, Magic Johnson, Tron, Footloose… You name it.

Voor een tienjarige was geen enkele dude zo cool als Fox. Hij transformeerde in een blitse weerwolf in de kitscherige highschoolfilm Teen Wolf. Kuste de tienermeisjesversie van zijn eigen moeder in Back to the Future. In die trilogie reisde hij eerst terug in de tijd en daarna naar de toekomst in een Delorean, een automerk dat ik in die tijd tevergeefs op de Belgische autostrades zocht. Maar Michael J. Fox was bovenal Alex P. Keaton, de oudste zoon van de Keaton-clan in Family Ties: hyperintelligent en hilarisch. Een betweterig ettertje met een gouden hart.

Yep, Michael J.Fox was de shit in de eighties. Voor de Gen Z-lezers die dit stukje verhakkeld en verhaspeld tegenkomen op TikTok, wellicht begeleid door de score van Stranger Things: Fox was Asa Butterfield, Daniel Radcliffe en Tom Holland in één. Zij het een stuk kleiner. De pers was gul met grapjes over zijn niet al te imposante gestalte.

Over zijn pijn praat Fox nauwelijks. Over zijn vrouw Tracy en zijn bewondering voor haar eens zoveel. ‘Still’ schuwt nochtans de tranentrekkerij. Beeld CELESTE SLOMAN / NYT

“This is not supposed to be happening to me”, was dan ook Fox’ weinig verwonderlijke eerste reactie toen zijn dokter aan het einde van de jaren 80 parkinson bij hem vaststelde. In de uitzonderlijke, erg aangrijpende documentaire Still overloopt de acteur zijn leven. Hij ziet er moegetergd uit, resoluut in de greep van de verschrikkelijke ziekte. Maar onder de wankelende man – we zien hem meer dan eens letterlijk het evenwicht verliezen tijdens wandelingen of tijdens sporttherapie – schuilt nog steeds een kurkdroge comedian die meesterlijk de zelfrelativering aanhangt.

Nadat hij moet bekomen van een lelijke val tegen een meubel, kijkt Fox schalks in de camera en zegt: “It’s part of the deal that I fall. Gravity is real, even if you only fall from my height.” Een buurvrouw die hem op straat onderuit ziet gaan, begroet hij met “You knocked my off of my feet.”

Over zijn pijn praat hij nauwelijks. Over zijn vrouw Tracy en zijn bewondering voor haar eens zoveel. Still schuwt nochtans de tranentrekkerij. Fox’ schrijnende aanblik en zijn buitenaardse doorzettingsvermogen zijn ontroerend genoeg. Tegelijk etaleert deze docu op superbe wijze zijn levenswandel en de tocht naar het succes, niet zelden via briljant gemonteerde filmsequenties met Fox.

“Tuurlijk, het is altijd weer één stap vooruit en twee achteruit”, zegt hij halverwege de film bijna onversaagd, “maar na een tijdje met parkinson leer je dat je elke stap moet laten gelden. Dus houd je kin in de lucht.”

Still: A Michael J. Fox Movie is te zien op Apple TV