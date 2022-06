Stikstof over nieuw album ‘Moeras’: ‘Je ziet er meteen iets onheilspellends bij’

Wanneer we elkaar ontmoeten, laat Zwangere Guy meteen de zotskap in zichzelf de vrije teugel. De leden van Stikstof hebben pas de vinylversie van hun plaat onder ogen gekregen, en een gesprek lang zal Zwangere – aka Gorik van Oudheusden – de platenhoes als een pontificale mijter dragen. Moeilijk om hem serieus te nemen, al toont hij zich ook op Moeras van zijn introspectieve kant, in de knappe afsluiter ‘Broos’ bijvoorbeeld. In een voicemail die de opnames haalde, blijft weinig over van zijn kenmerkende bravado. “Ik zat toen echt aan de grond”, geeft hij toe. “Ik was op een veel te zelfdestructief pad beland met drank, er waren geen vooruitzichten, de zoveelste zomer viel in duigen door corona en toen hoorde ik de beats van Paulo (alias Astrofisiks, GVA). (gespeeld dramatisch) Ik belde mijn broeders – die er altijd zijn voor mij! – en drie uur later stond de song op band.”

Costa Rica

Moeras werd opgenomen in Costa Rica, in dezelfde studio waar Tim Vanhamel zijn comeback met Millionaire voorbereidde. In tegenstelling tot de Limburgse legende hebben ze er geen psychotropische drugs geproefd om de plaat een eigen leven te laten leiden. Zelfs geen ayahuasca. “Of daar toch niet”, grinnikt Astrofisiks. “We zouden normaal in Brussel opgenomen hebben, maar tijdens de zoveelste lockdown dachten we dat het beter was om opgesloten te zitten in de zon en de natuur van Centraal-Amerika.”

“En boven een groot kristal onder de grond”, roept Jazz uit. “Dat zou goeie vibes geven. Ik ben écht niet aan het zeveren. Zelf heb ik er niet veel van gevoeld, behalve die ene keer dat ik met mijn quad tegen de grond ben gegaan. Ik werd aangetrokken door dat kristal, ik zweer het u!”

Heilzame modder

De titel van de plaat haalden ze alleszins niet bij kristallen of in Costa Rica. “Die naam verwijst niet naar Over Brussel: een gehucht in een moeras van Marc Didden”, drukt Zwangere Guy ons op het hart. “Al is dat tot op vandaag nog steeds een van de drie boeken die ik in mijn hele leven heb kunnen uitlezen. Marc heeft het ook niet uitgevonden dat Brussel een moeras is, hè. Dat is gewoon een feit. Hij is wel een copain van ons, en bijna had je zelfs zijn stem op onze vorige plaat kunnen horen. Maar los daarvan vind ik Moeras gewoon een heel krachtig woord en een schoon beeld. Bam! Moeras. The swamp. Je ziet er meteen iets onheilspellends bij. En tegelijk leert de geschiedenis dat die modderige massa ook heilzaam kan zijn. Op de hoes zie je rook uit de koepel van het Brusselse Justitiepaleis komen. Dat is geen bewerkt beeld. Er woedde écht een brand op 3 september 1944. Het Britse leger stond klaar om Brussel binnen te trekken, terwijl de Duitse soldaten compromitterende archieven in brand staken tijdens hun aftocht. Het slijk van de straat kreeg de brand onder controle. Eigenlijk wilden we plaat Moddertaal noemen, maar de verwijzing naar mijn soloplaat Brutaal lag er dan vingerdik op.”

Boven: Zwangere Guy en Jazz Brak. Onder: Astrofisiks en DJ Vega. Beeld Stephan Vanfleteren

Op de nieuwe plaat barst het van de featurings, soms zelfs in die mate (‘L’Univers’) dat de gasten de groep lijken te overschaduwen. De jongens van Broederliefde brachten Demi Lou in het vizier van de groep, want dat ze De Nieuwe Lichting won in 2020, blijken de drie van Stikstof zelfs niet te weten. “Dat was toen corona net begon, zeker? Wie gaf toen een fuck om muziek?”, klinkt Zwangere Guy cynisch. “We hebben haar gekozen in ‘Door vuur’ omdat ze zo’n soulvolle, mooie stem heeft.” Astrofisiks pikt in: “Wat ik onwaarschijnlijk vond, was dat ze na een dag onze demo al terugstuurde met zanglijnen. We moesten er niets meer aan veranderen.”

Rauw stratenplan

De titeltrack leest als een rauw stratenplan van Brusselse ketten: “Crackies en gedeelde steps liggen voor de Exki (..) Welkom aan de Beurs waar toeristen direct weg zien / van een Roma op een veldbed die bedelt voor een Bentley.” Iets verder klinkt het ook: “Uw tas die laat ge beter los, welkom hier in Peterbos / Ver van Simonis, mensen antizionist.” Opmerkelijk dat ze ook aangeven dat er heel wat klotewijken in Brussel zijn. “Dat zijn úw woorden”, gromt Zwangere Guy verontwaardigd. “We hangen inderdaad soms een grauw beeld van Brussel op, maar alleen omdat dat beeld strookt met de realiteit van de hoofdstad. In vergelijking met vroeger richten we vandaag geen vergrootglas meer op Brussel, maar rijden we langs met de fiets.” Astrofisiks knikt, en verduidelijkt. “We claimen niet de puurste waarheid. Zoals in een documentaire constateren we hoe de wereld rondom ons ervoor staat, zonder die door een roze bril te bekijken.”

Met deze nieuwe aanpak schoppen ze het tot een resem zomerfestivals. Bien étonnés de se trouver ensemble: Stikstof en Gent Jazz. Zwangere Guy haalt zijn schouders omstandig op. “Iedereen lijkt zo verbaasd dat we daar spelen. Maar voor mij is het simpel: ik denk dat het festival de jeugd wil aantrekken met onze muziek. Zijn wij jazz? Ik vind van niet. Maar wees serieus: Sting is dat toch ook niet?

Moeras verschijnt 17/6 bij TopNotch.

Stikstof speelt o.a. 26/6 op Couleur Café, 1/7 op Rock Werchter, 15/7 op Gent Jazz, 17/7 op Dour en 18/8 op Pukkelpop.