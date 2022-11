Sterrenregen en technosapiens: de beste speelfilms van het moment

Sterrenregen

Close, de nieuwe film van Lukas Dhont, is in Vlaanderen laaiend onthaald met bijna overal maximumscores. Chauvinisme? Dan is het altijd interessant om eens naar buitenlandse recensies te kijken. In Nederland bijvoorbeeld geeft de Volkskrant ook vijf sterren aan de ‘puntgave’ film: “Close, is een toonbeeld van filmen op het hoogste niveau.” In Frankrijk, waar de film ook deze week in de zalen komt, is het beeld wat genuanceerder. Heel veel vier en vijf sterren, maar ook veel media die er minder wild van zijn. Le Monde en Le Figaro geven twee sterren, L’Obs en Cahiers du Cinéma zelfs maar eentje. Wie zelf wil oordelen, gaat best kijken.

Close, nu in de cinema

Geschiedenisles

In 1985 vond in Argentinië het proces plaats tegen negen kopstukken van de militaire dictatuur die het land tussen 1976 en 1983 met ijzeren vuist regeerde. 280 zaken werden behandeld, 833 getuigen kwamen aan het woord. Regisseur Santiago Mitre weet die grote geschiedenis in zijn zevende speelfilm te stroomlijnen tot een roerende geschiedenisles.

Argentina, 1985, nu op Amazon Prime

Technosapiens

Jake (Colin Farrell) en zijn vrouw Kyra (Jodie Turner-Smith) haalden Yang in huis, een hoogtechnologische grote broer voor hun geadopteerde dochtertje Mika, die geprogrammeerd is om haar vertrouwd te maken met haar Chinese roots. Regisseur Kogonada gebruikt de scifi-plot als een opstapje naar grotere thema’s als familie, verbinding en de waarde van herinneringen.

After Yang, nu op Amazon Prime