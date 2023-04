‘Stereo Mind Game’: het streepje nuchterheid in een oceaan van zwartgalligheid ★★★★☆

Stereo Mind Game wordt slinks aangeprezen als de meest optimistische plaat van Daughter. Hecht daar misschien niet zoveel geloof aan. Hoop komt hooguit op kousenvoetjes aangetrippeld.

De groepsnaam Daughter associeerde frontvrouw Elena Tonra ooit met een onbezonnen jeugd en naïviteit, maar wie luistervinkt aan het sleutelgat van haar hartkamers hoort toch vooral zwaarmoedige gedachten, die ze al dertien jaar fluisterzacht toevertrouwt aan de luisteraar. Het is niettemin alweer zeven jaar geleden dat het Britse trio nog van zich liet horen, na Not to Disappear uit 2016. De verloren dochter bedacht sindsdien nog wel de soundtrack voor de videogame Life Is Strange: Before the Storm.

En toen kwam er ook nog een bloedmooi soloalbum van Tonra tussen gefietst. Wat een Daughter lijden kan, hoorde je ongefilterd op Ex:Re, waarin ze stoom wilde aflaten in de nasleep van haar relatie met een van de groepsleden, Igor Haefeli. “Die titel verwees naar een röntgenstraal”, vertelt ze vandaag. “Een X-ray, omdat ik zo veel blootgaf over mezelf.”

De breuk kwam er evenwel niet specifiek in voor en haar ex figureerde hooguit als een geest, een herinnering. Die zit in Brussel vlak naast haar, wat de ontboezemingen over die plaat minder makkelijk lijkt te maken.

Op Stereo Mind Game gaat het evenwel over een andere gedoemde romance. “Er is nooit slechts één mens waar je hart alleen maar aan toebehoort”, zingt ze op de single ‘Be On Your Way’, waarin ze het heeft over een vluchtige relatie met ingebouwde vervaldatum door een oceaan die hen van elkaar scheidt.

De zee, ondoordringbare waterplassen of een onberekenbare oceaan spelen duidelijk een hoofdrol op Stereo Mind Game. In ‘Wish I Could Cross the Sea’ aardt Daughter naar de zee, maar ook in ‘Isolation’, een elegante vlinderslag in wanhoop. “Oh it will likely kill me, that I must live without you because I can’t swim”, zingt Tonra nochtans op fluistertoon in die song.

Vals loeder

Toch gelooft ze dat er meer speelt dan radeloosheid en vertwijfeling. “Je hoort me ook zeggen dat ik mezelf zal beheersen, dat ik er wel overheen kom”, benadrukt de zangeres. “Dat idee zou vroeger nooit in mijn liedjes binnengeslopen zijn. Ik heb de zwart-witknop in mijn denken moedwillig aan de kant geschoven, waardoor ik – welja – iets minder zwartgallig dan gewoonlijk klink (lacht).

“Vandaar ook de titel: in mijn bovenkamer is het geluid niet langer mono, er is ook plaats voor een nuchtere, positieve tegenstem. Tijdens de opnames van deze plaat leerde ik iemand kennen in Amerika met wie ik nu wellicht een relatie zou hebben als er geen gigantische oceaan tussen ons beiden had gezeten.

“Mijn thuisland Engeland is natuurlijk ook een eiland op zich, omringd door grote oppervlaktes water. Misschien fascineert water me daarom wel zo mateloos. Het lijkt ons grootste obstakel en is daarom perfect om een overweldigend gemis uit te drukken.

“Bovendien oogt de oceaan majestueus, maar hij is ook een vals loeder. Net als de liefde (lacht). De zee kan bedrieglijk kalm zijn of dodelijk onstuimig: in beide gevallen slokt ze je meedogenloos op. Water wast en verwoest.

“Volgens Freud is water in onze dromen nauw verbonden met geboorte: als we dat soort dromen ervaren, bestaat de mogelijkheid dat we iemand nieuw in onze omgeving verwachten. Die gedachte vind ik, de sombere toon van onze liedjes indachtig, ontzettend mooi.”

Water is ook de uitgelezen vervanger van alcohol, geeft Tonra schoorvoetend toe. In ‘Party’ heeft ze het over de avond waarop ze besloot te stoppen met drinken. “Alcohol is zo ingebakken in de uitgangscultuur en de muziekwereld dat ik er te gemakkelijk in meegesleept raakte. Ook al omdat ik van nature behoorlijk timide ben.

“Als introverte persoon zorgt een drankje of drie er wel voor dat ik durf los te komen. Op het podium, maar net zo goed in besloten kring. Alleen besefte ik al langer dat alcohol geen gezond deel van mijn leven beheerste. Omdat ik er zo lang schijnbaar voordeel bij had, weigerde ik erbij stil te staan. Met een stuk in mijn kraag durfde ik weleens grapjes te maken en stond ik niet doorlopend naar de tippen van mijn schoenen te staren in andermans gezelschap.

“Nu sta ik al ongeveer drie jaar lang droog. Blijft moeilijk, hoor. Maar ik mis dat sociale steuntje van alcohol niet: mijn zelfvertrouwen, dat moet nu maar eens vanzelf groeien.”

Stereo Mind Game verschijnt vrijdag bij 4AD.