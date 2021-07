Stephen Fry fluistert ‘Die Walküre’ in je oor in podcast ‘Soft Valkyrie’

De bombast van Wagners Ring jaagt soms schrik aan. Dat kan anders, dacht David Kanaga. De componist van gamemuziek maakte een ‘zachte versie’ van Die Walküre. Met Wagner-fan Stephen Fry als verteller.

Componist en gameontwerper David Kanaga kreeg het idee voor de podcast voor het eerst toen hij ongeveer vijf jaar geleden naar Richard Wagners operacyclus Der Ring des Nibelungen luisterde. “Ik vond het allemaal heel intens”, aldus Kanaga. “Ik dacht: ik zou dit willen horen als kamermuziek.”

Kanaga schrijft niet alleen gamemuziek, maar experimenteert ook graag met verschillende genres. Vorig jaar was hij op zoek naar een project dat binnen de coronabeperkingen was te realiseren. Het idee voor een dromerige, zacht ingezongen Ring borrelde weer op. Hij pitchte het bij Jochem Valkenburg, programmeur van het Nederlandse kunstenfestival Holland Festival. “Jochem stelde voor om eerst met één opera te starten.”

Het werd Die Walküre in een Engelse vertaling, onverkort en als Soft Valkyrie opgedeeld in hapklare podcastafleveringen. De ronde stem die de toneelaanwijzingen voorleest, is van de Britse acteur en schrijver Stephen Fry, Kanaga’s eerste keuze voor de verteller. Tot zijn grote vreugde bleek Fry als grote Wagner-fan makkelijk te overhalen.

“Die Walküre is de huiselijkste, de intiemste van de vier opera’s en dus de geschiktste voor een softe bewerking”, legt Kanaga uit. In Wagners epos strijden goden, dwergen en stervelingen om een gouden ring die grenzeloze macht verleent. In Die Walküre staan de buitenechtelijke kinderen van de oppergod Wotan centraal – zijn favoriet, de walküre (strijdgodin) Brünnhilde en de mensentweeling Siegmund en Sieglinde.

Als kinderen worden ze gescheiden en bij hun weerzien worden ze op slag verliefd. Kanaga arrangeerde als eerste hun liefdesscène, op de podcast fluisterzacht en teder gezongen door klassieke zangeres Hailey Clark en Ghanese rapper Bryan The Mensah. Sopraan Claron McFadden vertolkt Brünnhilde, een rol die op het podium buiten haar repertoire valt.

Metalzanger Attila Csihar

Kanaga: “Mijn idee was dat het allemaal soft zou zijn: sprookjesachtig, synthesizer, klokkenspel, en dreampop (sfeervolle popmuziek, JC), als tegenstelling tot het grote, totalitaire van Wagner.” Die visie werd bijgesteld toen de castingdirector van de productiepartner Staatsoper Hannover de blackmetalzanger Attila Csihar voorstelde als Sieglinde’s gewelddadige echtgenoot.

“Attila Csihar grauwt en snauwt en is verre van soft”, grinnikt Kanaga. Nadine Secunde, die de rol van Wotans echtgenote Fricka een octaaf lager zingt dan oorspronkelijk geschreven, is ook Wagneriaans luid. “Uiteindelijk is het allemaal veel contrastrijker geworden en ben ik echt blij met deze cast.”

Voor de opnames hoefde niemand te reizen. Fry dook een studio in Londen in om zijn tekst in te spreken. De pianoversie van de partituur werd ingespeeld op een midiklavier, een toetsenbord dat de muziek in midibestanden verandert. Deze dienden als begeleiding voor de zangers, die afzonderlijk in hun woonplaats hun partijen zongen. Kanaga is nog bezig met arrangeren. De eerste vier afleveringen zijn al verschenen.

De podcast Soft Valkyrie

“Ik stapel eerst alle partijen op elkaar. Met het softwareprogramma Ableton Live kan ik de pianonoten naar elk ander instrument kleuren. Ik gebruik de synthesizer of samples van echte instrumenten. Soms voeg ik psychedelische effecten toe, bijvoorbeeld galm of echo.’

Kanaga gaat maat voor maat te werk. Zijn kleurenpalet is gevarieerd, van de poëtische akoestische gitaar in het liefdesthema tot hardcore techno in het voorspel. Theatrale geluiden toevoegen zoals zwaardgekletter vindt hij een feest. “Stephen Fry merkte op dat Fricka komt binnenrijden in een wagen getrokken door rammen, maar die beesten hoor je nooit. Ik zei: maak je geen zorgen, hier ga je ze wel horen!”

Soft Valkyrie is te beluisteren op de gebruikelijke podcastplatforms of op YouTube met ondertitelingen in het Nederlands, Engels en Duits.