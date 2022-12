‘State of the Union’: deze relationele en maatschappelijke rorschachtest zegt misschien wel wat over u als cisgender man

Hoe lastig navigeerbaar de wereld van vandaag geworden is voor een cisgender man van middelbare leeftijd? Dat hangt natuurlijk volledig af van die manspersoon zijn vermogen – of minstens zijn wil – om geestelijk mee te evolueren met de polsslag van de tijd. “Fluïder worden in je opvattingen”, verwoordde Marc-Marie Huijbregts het enkele maanden geleden nog eloquent aan de olijkste talkshowtafel van Vlaanderen.

In het tweede seizoen van tv-reeks State of the Union heeft de 62-jarige Scott (Brendan Gleeson) het daar in ieder geval lastig mee. Hij wil een koffie bestellen in een koffiebarretje ergens in New England, waar hij op zijn echtgenote Ellen (Patricia Clarkson) wacht, maar krijgt meteen de pest in omdat hij nergens het effectieve woord ‘koffie’ op de kaart vindt. Tegen de barista memt hij dan maar een eind door over het feit dat de geur van benzine, vlees en scheten binnenkort misschien volledig verdwenen zal zijn uit het olfactorische palet van de wereld, tenminste wanneer we al die wokies zomaar hun gang laten gaan. En wanneer hij een paar tafeltjes verderop twee mannen elkaar een tong ziet draaien, moet dat óók even worden becommentarieerd.

Fraai type, zou u denken. En zijn wederhelft deelt deze opinie: het barretje bevindt zich namelijk op de benedenverdieping van een gebouw waar ze zo dadelijk, tien afleveringen lang, een afspraak zullen hebben met hun relatietherapeut. Van die laatste krijgt de kijker niets te zien. De afleveringen – telkens een snackable tien tot twaalf minuten lang – spelen zich volledig in de koffiebar af. Maar het is voor regisseur Stephen Frears en schrijver Nick Hornby (die eerder al samenwerkten aan platenwinkeldramedy High Fidelity) meer dan voldoende om een hoogst interpreteerbare vertelling neer te zetten.

Haarspeldbochten

In het eerste seizoen van State of the Union wisten Chris O’Dowd en Rosamund Pike al een paar venijnige haarspeldbochten lang de liefde aan te stippen, maar de personages van Gleeson en Clarkson gaan nog verder: ze tekenen een soort relationele en maatschappelijke rorschachtest voor u uit, waarbij alle individuele kijkers heel verschillende analyses kunnen trekken uit de korte dialoogscènes die ze krijgen geserveerd.

Daarbij is het niet uitgesloten dat uw aanvankelijke sympathie voor de ene partner fluks kan overslaan naar de andere: dieper in de afleveringen ontdekte ondergetekende bijvoorbeeld dat Scott – die ondanks zijn diepgewortelde conservatisme toch een vriendschapsband aanknoopt met de trans barista in het zaakje – beter in staat blijkt als mens enige ontwikkeling door te maken dan Ellen, die uit compulsief vluchtgedrag als een kieken zonder kop alles achternaholt wat hip en esoterisch is. Maar dat is natuurlijk slechts wat ík ontwaar in die allerindividueelste inktvlek die State of the Union voor ons plot.

Seizoen 2 van State of the Union is te streamen op VRT Max.