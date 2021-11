Staren is toegestaan: Nederlandse fotografie-expo zet het lichaam centraal

Het Nederlandse Cobra Museum pakt uit met een expo waarin het lichaam centraal staat. Gespot: werk van Diane Arbus, Helmut Newton en Robert Mapplethorpe.

Ze kijken verleidelijk in de camera. Of net heel nonchalant. Of ze zijn apestoned. Maar vooral showen ze zonder het minste spatje gêne hun lijf op genadeloze zwart-witbeelden. De tentoonstelling Clandestien: het lichaam centraal doet rigoureus wat het belooft: focussen op lichamelijkheid bij mensen uit alle lagen van de bevolking, zonder taboes uit de weg te gaan. De foto’s komen uit de privécollectie van Pedro Slim, een Libanese architect en fotograaf, en tonen het leven in New York, hoofdzakelijk tijdens de jaren zeventig en tachtig.

De namen uit Slims collectie mogen er zijn: met Diane Arbus, Helmut Newton en Robert Mapplethorpe zijn er een paar heel grote naoorlogse fotografen vertegenwoordigd. Hun werk geeft een unieke kijk op wat we als mannelijk, vrouwelijk, androgyn of trans ervaren. De expo wil dan ook grenzen openbreken en ons het menselijk lichaam in al zijn vormen doen appreciëren.

Arlene Gottfried, ‘Guy With Radio’, East 7th Street, New York City, 1977. Beeld Arlene Gottfried

Arlene Gottfried; ‘Pituka at Bethesda Fountain’, Central Park, New York City, 1977. Beeld Arlene Gottfried

Het parcours begint met een onderzoek naar schoonheidsidealen en hoe die in de loop der jaren veranderd zijn. Vervolgens worden mannen en vrouwen getoond die leven in de marge van de maatschappij – het zijn rauwe beelden met onder meer sekswerkers en drugsverslaafden. In het laatste deel wordt het werk van Arlene Gottfried belicht. Deze New Yorkse straatfotografe trok door de minder gegoede buurten van haar stad en legde thema’s vast als gospel, schizofrenie, de Puerto Ricaanse gemeenschap en de vrouwen in haar familie. Slim is de grootste verzamelaar van haar werk.

Een kleine waarschuwing: de tentoonstelling is geen esthetische walk in the park — veel van de getoonde beelden zijn ontdaan van alle romantiek en choqueren door hun eerlijke rauwheid of seksueel expliciete karakter. Maar beklijven doen ze alleszins.

Clandestien, het lichaam centraal, t.e.m. 27 maart 2022, cobra-museum.nl