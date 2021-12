Stany Crets na oproep Jambon om indoor recreatie te verbieden: ‘Ze mogen ons van de grond komen krabben’

De wereld maakt zich zorgen om de nieuwe omikronvariant. Daarom wil Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het Overlegcomité vervroegd bijeen laten komen om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. “Ik denk dat het wijs zou zijn om extra maatregelen te nemen, zoals het stopzetten van de indoor activiteiten in de recreatieve sector”, vertelt hij aan VTM Nieuws.

De entertainmentsector is daarmee opnieuw de pineut van het voorstel van Jambon. Regisseur, acteur en auteur Stany Crets uit zijn frustraties op Twitter. “Goed bezig, gast", aldus Crets. “Dat kon niet eerder? Nee? Eerst de producenten nog wat kosten laten maken. Wij gaan nu zondag en de zondag daarop in première met twee dure shows. U kent het veld niet en zal het nooit kennen. C4 nu. Incompetente ***.”

(Lees verder onder de tweet)

Zondag gaat zijn show Winterrevue met Ingeborg in première in theater Elckerlyc in Antwerpen. De week nadien is het de beurt aan de musical The Sound Of Music in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Beide producties gingen normaal gezien vorige winter in première en werden dus al eens uitgesteld. “Dit is de zoveelste keer dat we eraan hangen", vertelt Crets aan onze redactie. “Ik weet dat ik zeer emotioneel gereageerd heb op Twitter, maar ik ben dan ook echt boos. Laat me duidelijk stellen: ik heb tonnen respect voor de zorg. Maar we wisten twee weken geleden toch ook al dat de cijfers slecht waren? Waarom grijpt de regering dan niet in, maar wachten ze tot we al die investeringen gedaan hebben?”

De eventuele gevolgen van de beslissing van Jambon kunnen een financiële mokerslag betekenen. Nadat de regering vorige week het licht op groen zette, schakelde Crets de producties een versnelling hoger. “We hebben enorm veel geld geïnvesteerd in de hele piramide. Van het topje, waar de acteurs staan, tot elke andere laag, denk maar aan decorbouw, techniekers, en zelfs de wc-madammen. Het gaat over heel zware kosten, ik spreek over honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Dat Jambon nu plots beslist om alles toch te schrappen, is voor ons een stap te ver.”

(Lees verder onder de foto)

'Winterrevue' en ‘The Sound Of Music', twee producties van Stany Crets Beeld rv

Geen hobbygroep

Hoewel de entertainmentsector hoogstwaarschijnlijk op steunmaatregelen kan rekenen, mocht er effectief een rem gezet worden op producties, zullen die volgens Crets amper helpen. “Als de regering er tussenkomt, dan is dat maar een habbekrats van het volledige bedrag. Maar wat ze nu ook beslissen, het kwaad is al geschied. Als ze de stekker er effectief uittrekken, dan hebben we verschrikkelijke verliezen. Maar nu Jambon zijn twijfels heeft uitgesproken, zal de ticketverkoop ongetwijfeld weer afremmen. Het is duidelijk dat hij totaal geen voeling heeft met het veld.”

Volgens Crets gaat dit ook om zoveel meer dan enkel het financiële. “Mentaal is dit enorm zwaar. Mensen worden weeral werkloos.” Als de beslissingen effectief doorgevoerd worden, dan zal het dan ook nog even duren voor Crets met een nieuwe datum komt voor Winterrevue en The Sound Of Music. “Ze mogen ons van de grond komen krabben. Ik ga hier lang van moeten bekomen. Jambon spreek over ‘een korte pijn’, zodat we Kerst kunnen vieren, maar dit kom je niet snel te boven. Ik ga hier maanden van afzien. De politici denken dat ze straffeloos een première kunnen verschuiven. Maar wij zijn geen hobbygroep hé, wij zijn een economische sector.”

