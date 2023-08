Stakingen Hollywood duren voort: schrijversvakbond wijst voorstel af

Vertegenwoordigers van de schrijversbond Writers Guild of America (WGA) hadden dinsdagavond een vergadering met studiobazen om te praten over hun aanbod. “We hebben die uitnodiging geaccepteerd en zijn in goed vertrouwen bijeengekomen, in de hoop dat de bedrijven het serieus meenden om de industrie weer aan het werk te krijgen. In plaats daarvan kregen we op de 113de dag van de staking een lezing over hoe goed hun enige tegenbod was”, laat de WGA weten.

De Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) had onder meer een verhoging van 5 procent van het basissalaris in het eerste jaar voorgesteld terwijl de WGA 6 procent had geëist. Ook aan wensen van de schrijvers over de minimale personeelsbezetting, het gebruik van kunstmatige intelligentie en de transparantie van gegevens werd geen gehoor gegeven. “Dit was geen vergadering om een deal te sluiten. Dit was een vergadering om ons te laten toegeven”, meent de WGA.

Kort na de meeting maakte de AMPTP het voorstel aan de WGA openbaar, iets wat zelden gedaan wordt. Ook dit schoot de schrijversvakbond in het verkeerde keelgat. “Dit was vanaf het begin het plan van de bedrijven: niet om te onderhandelen, maar om ons vast te zetten. Het is hun enige strategie – erop gokken dat we ons tegen elkaar zullen keren.”