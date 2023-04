Staking van schrijvers in Hollywood dreigt series en tv-shows lam te leggen

In de lopende onderhandelingen over nieuwe prijsafspraken tussen scenaristen en schrijvers (vertegenwoordigd in het Writers Guild of America) en de Alliance of Motion Pictures and Television Producers (de AMPTP) ligt nu de uitslag van een enquête onder scenaristen op tafel. Bijna 98 procent van de leden van de vakbond (met 11.500 leden) verklaart zich bereid om de eisen met een staking te ondersteunen.

De vorige grote schrijversstaking, van 5 november 2007 tot 12 februari 2008, had grote gevolgen. Producties van series kwamen tot stilstand, seizoenen werden ingekort en de latenightshows konden niets meer beginnen zonder hun writer’s rooms, zoals de verzamelde scenaristen aan een televisieshow worden genoemd.

Grote schade

Amerikaanse zenders gingen meer herhalen of probeerden de gaten op te vullen met reality-tv, de unscripted shows (‘zonder script’). Andere vakbonden, met de belangrijke en grote Screen Actors Guild voorop, verklaarden zich solidair met de schrijvers, zodat het vrijwel onmogelijk was om aan nieuw materiaal te komen, een effect dat nog tot diep in 2008 doorwerkte. Schattingen over de economische schade van die staking lopen nogal uiteen, van honderden miljoenen tot aan 2 miljard dollar.

Het huidige contract met de grote studio’s loopt op 1 mei af. Als de onderhandelingen vastlopen, lijkt een staking onvermijdelijk. De eisen gaan over zaken als pensioen en inflatiecompensatie, maar ook over vergoedingen in een snel veranderend medialandschap, waar streamingtelevisie steeds belangrijker is geworden.

Er ligt een uitgebreid pakket van eisen op tafel waarin, net als bij eerdere conflicten tussen de Amerikaanse entertainmentvakbonden, het snel veranderende medialandschap centraal staat. De producenten wijzen op de sterk toegenomen productie in het streamingtijdperk, de WGA legt er de nadruk op dat het slecht gesteld is met de gemiddelde betaling van schrijvers, in een periode dat de verzamelde studio’s een jaarwinst van 30 miljard dollar kunnen noteren.

Netflix en HBO Max

De schrijvers vinden dat met name de afspraken over de residuals (de betalingen voor het hergebruik van materiaal) in de tijdperk van sequels, prequels, spin-offs en games op de schop moeten. Een ander gevoelig punt is dat schrijvers willen delen in het succes van series, terwijl dat in het streamingtijdperk minder transparant is.

De verhouding tussen schrijvers en studio’s is het afgelopen jaar ook op scherp komen te staan, omdat in de harde concurrentiestrijd tussen de grote streamers (Netflix, HBO Max en Disney voorop) veel strenger wordt gehakt in het aanbod en steeds meer titels verdwijnen. Zelfs aangekondigde vervolgseizoenen of films die al klaar waren kunnen in een zwart gat verdwijnen. De officiële reden is dat de producties dan kunnen dienen om van de belasting af te trekken, maar op de achtergrond speelt ook dat de studio’s dan af zijn van hun verplichting tot nabetalingen.

De WGA kan alleen onderhandelen over basistarieven. Om het nog ingewikkelder te maken, vallen individuele afspraken van studio’s met de succesvolste schrijvers en hun agenten buiten de gesprekken.