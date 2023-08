Staking in Hollywood laat zich voelen: met ‘Dune 2’ wordt eerste grote titel naar 2024 geschoven

Twee jaar na de eerst Dune-film moest Dune: Part Two een van de grote releases van het najaar worden. De opnames voor de film, opnieuw geregisseerd door Denis Villeneuve, werden eind 2022 al afgerond en dit voorjaar loste Warner Bros ook al twee trailers. Met onder andere Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh en Javier Bardem heeft de film een cast met flink wat namen die veel mogelijkheden bieden om promotie te maken. Alleen: als de scenaristen en acteurs van Hollywood voet bij stuk houden en blijven staken, is het onmogelijk om interviews, persconferenties en premières die naam waard te organiseren.

Zonder zo een grootse promocampagne is de kans op een tegenvallende box office groot - de eerste Dune bracht wereldwijd 402 miljoen dollar (372 miljoen euro) op -, en dat risico wil Warner Bros vermijden met een film die 122 miljoen dollar gekost heeft. Geen release meer begin november dus, maar wel op 15 maart 2024. De hoop is dat de staking tegen dan al opgelost zal zijn en de sterren van het witte doek wel present zullen tekenen om promo te maken.

Weinig hoop

Dune: Part Two is de grootste titel tot nu toe die moet schuiven door de Hollywoodstaking, en dat heeft meteen ook gevolgen voor andere films. Godzilla x Kong: The New Empire zou normaal op 15 maart uitkomen, maar dat wordt een maand later. Andere belangrijke releases als The Color Purple en Aquaman and the Lost Kingdom blijven volgens het Amerikaanse vakblad Variety voorlopig wel nog op de planning staan voor december.

Eerder maakte ook Sony al bekend dat Kraven the Hunter en Ghostbusters: Afterlife pas in 2024 zullen uitkomen. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zou in maart van volgend jaar uitkomen, maar werd van de kalender gehaald zonder al een nieuwe datum te krijgen. En de gevolgen zullen wellicht nog groter worden, omdat ook de opnames van veel films vertraging oplopen. De productie van bijvoorbeeld Gladiator 2 en Deadpool 3 werd al stilgelegd.

Dat Warner Bros nu ingrijpt, geeft aan dat de filmmaatschappij weinig hoop heeft dat de staking snel afgelopen zal zijn. De film- en televisieschrijvers legden begin mei de pen neer, een maand later volgden ook de acteurs. Beide eisen onder andere een correctere verloning en regels rond het gebruik van kunstmatige intelligentie. Begin deze week was er nog een ontmoeting tussen de schrijversvakbond, de filmstudio’s en de streamingdiensten. Dat overleg liep op een sisser af.