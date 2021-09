Spruitjesgeur wint op tribute-cd The Velvet Underground: dit zijn de platen van de week

Various – I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico ***

De bananenplaat van The Velvet Underground & Nico werd elfendertig keer opnieuw uitgebracht, met luxe-uitgaves en remasters. Wie had durven te denken dat de overtreffende trap van een heruitgave zowaar een coverplaat zou zijn? De gastenlijst oogt magnifiek met veteranen als Michael Stipe, Iggy Pop en Thurston Moore, maar ook met de frisse présence van Sharon Van Etten, Courtney Barnett en St. Vincent.

Synths en klarinetjes doen ‘Sunday Morning’ opklaren, terwijl ‘Femme Fatale’ is omgebouwd tot een zweverige dodenmars à la Beach House. Het enige manco aan dit eerbetoon is dat de acts vaak op voorspelbaar veilig spelen, eerder dan inzetten op avontuur. ‘Venus in Furs’ klonk bij The Velvet Underground als de perverse soundtrack bij een kelderfeestje onder lederfetisjisten, nu verveelt de orkestrale folkpop in de versie van Andrew Bird en Lucius. Het gevaar is geweken, de spruitjesgeur wint. Gelukkig redden een heerlijk stuurloze Iggy Pop, een scifi-St.Vincent en balorige Fontaines D.C. de meubels.

Strand of Oaks – In Heaven ****

Strand of Oaks scheert som langs het karikaturale, wanneer hij miserie en troost weer eens opvoert als vaste pasmunt op In Heaven. De getatoeëerde beer Tim Showalter draagt het hart op de tong, en gaat steevast met de billen en ziel bloot. Zijn songs houden het daarbij zelden droog, trillend van emotie en bulkend van pathos. Op eerdere platen verwerkte Showalter een geïsoleerde jeugd, zijn huis dat hij in vlammen zag opgaan, een verkeersongeval dat hij ternauwernood overleefde, een broer die zelf haast het loodje legde. Deze keer verwerkt hij de eenzaamheid van de lockdown, een worsteling met de drankduivel, de dood van zijn schoonmoeder en het inslapen van zijn huiskat. De plaat klinkt gelukkig een stuk opgeruimder. Deze veredelde eenmansband klinkt daarbij afwisselend als Bruce Springsteen, U2 van The Joshua Tree, Neil Young en Dinosaur Jr. Geen verrassende, wel weer een hartverwarmende plaat.

ECHT! – Inwane ****

De bassist van ECHT! komt uit de hiel van Italië, de aan Aphex Twin verslingerde toetsenist is een Fransman en zowel de drummer als de gitarist groeide op in Bergen. Wat dit eclectische kwartet bindt? De liefde voor Brussel en hokjesloze branie. Hun opleiding aan het jazzconservatorium wordt overwoekerd door een ongebreidelde passie voor hiphop, trap, electro en vrije improvisatie. Dat maakt van de futuristische jazz op Inwane ook écht toekomstmuziek. Slalommend tussen genres, experiment en texturen wacht je een halsbrekende rit door de steegjes van de Marollen. (GVA)