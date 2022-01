Sprong in het ijle: de boeiendste boeken van het moment

In potloodtekeningen gegoten sprookje over de zoektocht naar liefde, gegoten in een filosofisch getint prentenboek. Hoog boven in een wolkenkrabber luistert een meisje naar de stilte en kijkt ze naar het wit van haar papier. Ze schrijft brieven. Ze vouwt ze tot papieren vogels en gooit ze door de tralies van haar raam naar beneden. Tot er eentje wegvliegt. En zij springt.

Meneer Zee & Gitte Vancoillie, Jij bent alle liefde, Horizon, 160 p., 19,99 euro.

Leve het Franse lied

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps op locatie. Beeld Floris van Bergen

Bart Van Loo achterna? In het boek Chansons!, afgeleid van de BNN-VARA-tv-serie, verkennen Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk Parijs aan de hand van onder meer Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. Ze hoppen naar aan de muziek gelieerde locaties of spreken de laatste ooggetuigen. Thema’s als ‘liefde’, ‘melancholie’ en ‘joie de vivre’ passeren de revue; de heren lopen daarbij nogal prominent in beeld.

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, Chansons!, Meulenhoff, 221 p., 20 euro.

Rampspoed en klimaat

Geoffrey Parker. Beeld Jussi Puikkonen/KNAW

In Wereldcrisis onderzoekt historicus Geoffrey Parker de relatie tussen de rampspoed en de extreme weersomstandigheden van de 17de eeuw, die in Europa slechts drie oorlogsvrije jaren kende. Parker toont aan dat het effect van weersomstandigheden op maatschappelijke, politieke en sociale omstandigheden groter is dan gedacht, een enorm actuele les. Had het klimaat impact op epidemieën, hongersnood en geweld?

Geoffrey Parker, Wereldcrisis. Oorlog, klimaatverandering en catastrofe in de 17de eeuw, Omniboek, 39,99 euro.