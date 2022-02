Spotify verwijdert 70 afleveringen van Joe Rogan-podcast. Maar niet die met vaccin-desinformatie

Op Instagram verontschuldigt Rogan zich voor de uitspraken die hij heeft gedaan. “Er zijn veel dingen uit oude afleveringen van mijn podcast waarvan ik zou willen dat ik dat nooit had gezegd, of anders had gezegd.”

In een video zegt Rogan dat hij de dingen die hij heeft gezegd “betreurenswaardig en beschamend” vindt. Volgens Rogan heeft hij het n-woord nooit gebruikt om racistisch te zijn. “Ik ben niet racistisch, maar als je in een situatie zit waarin je dat over jezelf moet zeggen, heb je het verkloot. Ik heb het duidelijk verpest.” De presentator “zou willen dat hij zijn woorden terug kon nemen”.

Desinformatie

De podcast van Rogan ligt al een tijdje onder vuur vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus en vaccins. Zijn show The Joe Rogan Experience, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de critici onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden.

Eerder kondigde Spotify aan luisteraars van podcasts over Covid-19 te gaan “begeleiden naar meer informatie” over de pandemie. De streamingdienst zal daartoe een “speciale Covid-19-Hub” creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over het virus bevat. Luisteraars worden dan doorverwezen naar “door data gedreven feiten, zoals gedeeld door wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen”.

Verschillende muzikanten zoals Neil Young en Joni Mitchell hebben hun muziek van Spotify verwijderd uit protest tegen de podcast van Rogan. “Het is Rogan of Young, maar niet allebei”, maakte de Canadese muzikant zijn voornemen bekend.