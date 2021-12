Spotify onthult cijfers 2021: naar deze nummers en artiesten luisterde u het meest

Er werd véél goede muziek uitgebracht in 2021 - met de nadruk op ‘veel’. Hoewel de sector nog steeds geteisterd werd door het coronavirus, waren er meer grote releases dan in 2020. “Artiesten en labels namen een minder afwachtende houding aan”, legt Spotify Benelux-baas Wilbert Mutsaers uit. “Ze beseffen dat ze niet eeuwig kunnen blijven wachten.” Daar zullen Justin Bieber, Olivia Rodrigo en Lil Nas X geen moment spijt van hebben gehad.

De meest gestreamde artiesten op Spotify in 2021 1. Justin Bieber

2. Dua Lipa

3. The Weeknd

4. Ed Sheeran

5. Damso

Dit jaar werd geen enkele artiest méér gestreamd in België dan Justin Bieber. “Zijn album Justice was een verrassend volwassen worp, zeker na het tienersterrendom en de moeilijke jaren daarna”, merkt Mutsaers op. “De media zijn hem weer serieus gaan nemen. Het doet denken aan de carrières van Robbie Williams of George Michael.”

De Beliebers die in 2010 meekweelden met ‘Baby’ zijn nu twintigers, en Biebers muziek is met hen meegegroeid. “Zij luisteren vandaag trouw naar zijn nieuwe album. Naast die plaat is er ook nog Justins grootste hit van het jaar: ‘Stay’ met The Kid LAROI. Als je alles optelt, komt je aan enorme cijfers.”

Een opvallende afwezige in de top 5 is Billie Eilish, die nochtans een tweede album uitbracht. “Dat verscheen pas op 30 juli,” verduidelijkt Mutsaers. “Als die in januari al was uitgekomen, had ze ongetwijfeld hoger gestaan. Hetzelfde geldt voor Adele.”

De meest gestreamde landgenoten zijn de Franstalige artiesten Damso en Angèle. Dat zij zo hoog scoren hoeft niet te verbazen, volgens Mutsaers. “Angèle bracht een nummer uit met Dua Lipa, de op één na meest gestreamde artiest van het moment. Wat Damso betreft: we zien hier en bij alle buurlanden dat de nationale hiphopscene enorm leeft, ook zónder grote radiohits.” De Vlamingen volgen ietsje lager, met Lost Frequencies en Regi op kop. “België heeft net als Nederland een enorm sterke dancescene”, aldus Mutsaers. Dat spiegelt zich af in de Vlaamse top 5.

De meest gestreamde Vlaamse artiesten op Spotify in 2021 1. Lost Frequencies

2. Regi

3. Tourist LeMC

4. Dimitri Vegas & Like Mike

5. Bart Peeters

De meest gestreamde albums op Spotify in 2021 1. Olivia Rodrigo - SOUR

2. Dua Lipa - Future Nostalgia

3. Ed Sheeran - “=”

4. Justin Bieber - Justice

5. Damso - QALF infinity

Een jaar geleden had nog nooit iemand van Olivia Rodrigo gehoord, dit jaar werd geen enkele plaat méér beluisterd in België dan haar SOUR. Dat dankzij de heel uiteenlopende wereldhits ‘drivers license’ en ‘Good 4 U’. “Haar succes doet denken aan Billie Eilish: voor de traditionele muziekwereld leek ze vanuit het niets te komen, maar ze had ongemerkt al een hele online fanbase opgebouwd. Nee, Rodrigo wordt geen eendagsvlieg.”

Mutsaers ziet dat de popwereld steeds meer gedomineerd wordt door vrouwen: “Rodrigo, Dua Lipa, Taylor Swift, Lorde,... Niet normaal wat voor goede, brede popplaten zij uitbrachten.”

Opvallend: ‘=’ van Ed Sheeran is nog maar een maand uit, en staat nu al op de derde plaats. “Zoals verwacht”, zegt Mutsaers. “Hij is al jaren een vaste waarde, hij is er altijd en overal. Zijn vooruitgestuurde singles ‘Bad Habits’ en ‘Shivers’ werden ook voor de release van de plaat al honderden miljoenen keren gestreamd.” Even opvallend: Future Nostalgia van Dua Lipa, de op één na meest gestreamde plaat van 2021, is een plaat uit 2020. “Dua Lipa heeft de coronacrisis uitstekend aangepakt”, volgens de Spotify-baas. “Dankzij haar Studio Nostalgia-livestream met onder meer Angèle en Elton John, en een deluxe-editie van haar plaat, is Future Nostalgia eigenlijk nooit weggeweest.”

De meest gestreamde nummers op Spotify in 2021 1. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

2. Olivia Rodrigo - drivers license

3. Riton - Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit

4. Olivia Rodrigo - good 4 u

5. Tiësto - The Business

De meest beluisterde song van 2021 is ‘MONTERO’ van Lil Nas X, ’s mans tweede wereldhit. In de top 50 zijn ook Belgen Metejoor, Camille en Lost Frequencies (2x) terug te vinden. Verder zijn de Belgische statistieken erg internationaal gekleurd: “Een typisch verschijnsel in België en Nederland”, volgens Mutsaers. “De ramen staan hier steeds open, veel meer dan in bijvoorbeeld Frankrijk.”

The Weeknd was de grote winnaar van 2020, Olivia Rodrigo die van 2021. Wie zal volgend jaar domineren? “Daar wil ik geen voorspelling over doen,” lacht Mutsaers. “Het is net het onvoorspelbare dat de muziekwereld zo boeiend maakt. Wie had verwacht dat ‘Old Town Road’ een hit zou worden? Wie kende vorig jaar Olivia Rodrigo?”