Spontaniteit ensceneren is een ziekte van deze tijd, maar stop Sam Gooris een script toe en hij kakt erop

Het wordt het volgende agendapunt bij mijn therapeut, die na een handvol sessies van 85 euro per stuk zal bekendmaken hoe ernstig het is gesteld met mijn laatste obsessie. Mijn leven heeft het punt bereikt waarop ik aftel naar een nieuwe aflevering van Expeditie Gooris in Amerika.

Laat de mensen maar heimwee hebben naar Reizen Waes of de stoten van Bear Grylls, en door Jan Leyers of Arnout Hauben achterna te kwispelen in een of ander hol-met-een-geschiedenis zal je ongetwijfeld iets opsteken waarmee je indruk maakt op je boekhouder, maar weinig reisprogramma’s vatten de essentie van reizen beter dan Expeditie Gooris in Amerika.

Voor het tweede jaar op rij legden camera’s vast hoe drie Gooriskes – Sam, Shania en Kenji – en één Pfaff – Kelly – zich door de zomer sleuren. Nadat vorig jaar Europa werd ontdekt, maakt deze keer Amerika kennis met de op twee na populairste mediageile familie van Vlaanderen. Maar waar de clans Verhulst en Planckaert zichzelf té graag aan het werk zien, is imago een term die niet tot Sam Gooris’ vocabulaire behoort.

Het is een ziekte van deze tijd om spontaniteit te ensceneren, maar stop Sam Gooris een script toe en hij kakt erop. Wat een verademing om nog eens een BV op tv te zien die zijn ergernis niet verstopt omdat er een camera draait. “Dees gadde mij geen veertien dagen lappen”, had hij vorige week gezegd toen Kenji en Shani in de auto op weg naar Santa Monica Pier “van dien Ollandse rap” hadden opgezet. Een regisseur zou zeggen: Sam, bijt op uw tanden, jongen. Maar Sam is een volkszanger, geen acteur.

In Expeditie Gooris in Amerika liggen liefde en ergernis op één station van elkaar, en dat is wat het programma zo echt maakt. Ondanks de lage irritatiegrens van het opperhoofd is Expeditie Gooris het relaas van een gezin dat graag tijd met elkaar doorbrengt. Surfen, schilderen, aan zeewier knabbelen, elektrisch fietsen, voor de poort van Neverland Ranch poseren: hoe banaal de activiteiten ook zijn, ze koesteren elk moment samen. Hadden de Gooriskes een wapenschild, er zou “onvoorwaardelijk” op pronken.

Sam Gooris is een persoon die denkt dat vacancy Engels is voor vakantie, en dat maakt hem zo’n gewéldig figuur – een type Guust Flater waar je niet anders dan sympathie voor kan opbrengen. Als je wereld uit pensenkermissen bestaat, ben je misschien een tikkeltje wereldvreemd maar de kinderlijke verwondering van Gooris die Amerika ontdekt is aanstekelijk. Ik luister liever non-stop naar de dad jokes en onbedoeld poëtische onzin die Sam Gooris uitkraamt dan naar dikkenekken die zichzelf over de bol aaien.

Elke week een uur kirren onder begeleiding van Sam Gooris: meditatie voor wie meditatie niet werkt.

Expeditie Gooris, elke dinsdagavond op VTM 2 en op VTMGO.