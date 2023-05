Spin-off ‘Queen Charlotte’ is stuk minder luchtig dan de Netflix-hit ‘Bridgerton’

Torenhoge pruiken, lakeien in gesteven livrei en baljurken van het formaat gezinstent. Als over-de-top-kostuumdrama was Bridgerton een van de grote hits van de coronaperiode van thuisblijven en bingen. Alleen het laatste seizoen van Stranger Things scoorde beter dan de eerste twee reeksen over de fictieve verwikkelingen van de upper class rond het Britse hof aan het begin van de 19de eeuw.

Een serieus drama was Bridgerton niet, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. De serie draaide behalve om de weelderige decoratie, vooral om de liefdesmarkt van een select gezelschap van prinsen, burggraven en hertogen dat volledig in beslag genomen is door die ene vraag: wie trouwt met wie?

Aan het hoofd van die elite staat in de eerste twee seizoenen koningin Charlotte, een van de weinige figuren die niet volledig door scenarioschrijver Chris van Dusen is bedacht. Deze vorstin, in functie tussen 1761 tot 1818, is de hoofdpersoon van de spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

De historische Charlotte van Mecklenburg-Strelitz was een Duitse prinses die huwde met de Britse koning George III. Door haar buitenlandse komaf kreeg ze aan het hof met flinke weerstand te maken. Dat gegeven is door de makers gekoppeld aan een van de andere opvallende elementen uit de Bridgerton-reeks: de kleurenblinde casting.

In de eerste twee reeksen werd Queen Charlotte gespeeld door de Guyaans-Britse actrice Golda Rosheuvel. Ook figureerden er zwarte edellieden met wit personeel. Een situatie die in de klassenmaatschappij van toen volledig onmogelijk was. De beslissing leverde de serie veel lof om zijn vooruitstrevendheid qua diversiteit op. Kritiek was er echter ook. “Het ultieme witte privilege”, schreef Salamishah Tillet, hoogleraar Afrikaanse studies, in The New York Times over de huidskleurenblinde rolverdeling.

Die rollen blijken in Queen Charlotte een stuk minder blind verdeeld dan het aanvankelijk leek. “Een tikje Moors is nog overkomelijk, maar dit is wel heel bruin,” verzucht de leider van de House of Lords in de eerste aflevering over Charlotte. De moeder van George III, regentes Augusta, zet het door haar gearrangeerde huwelijk echter door. ‘The Great Experiment’, doopt ze de vermenging van de twee vorstenhuizen. Ze deelt adellijke titels en landgoederen uit om de statusverschillen weg te poetsen.

Over huidskleur wordt verder niet meer letterlijk gesproken, maar veel verhaallijnen draaien om de tweederangspositie van de zwarte edellieden. Zo is er de jonge Lady Danbury die zich als een activist ontpopt en probeert de jeugdige Queen Charlotte tot boegbeeld van de bestrijding van de ongelijkheid te te maken.

Charlotte heeft echter andere problemen. Haar jonge versie heeft te maken met de onpeilbaarheid van haar nieuwe echtgenoot. In een tweede verhaallijn worstelt de oudere koningin met een onvervalst Bridgerton-dilemma: waarom produceren haar kinderen maar geen rechtmatige troonopvolger?

Zo voegt de spin-off wat gewicht toe aan Bridgertons luchtigheid zonder fans van het eerdere werk van zich te vervreemden.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, nu op Netflix