Spierballengerol, onbeholpen keuzes en een kosmische trip: dit zijn onze albums van de week

Joey Bada$$ - 2000 ***

2000, de derde plaat van Joey Bada$$ grijpt in zijn beste momenten terug naar de lekker ouderwetse ninetieshiphop die deze Brooklynrapper zeven jaar geleden op zijn debuut B4.DA.$$ etaleerde. Toen moest hij het onderspit delven voor fantasierijkere collega’s die de zeitgeist wisten te vatten, zoals Kendrick Lamar en A$AP Rocky. Deze keer eet hij wat geforceerd van twee walletjes. In ‘The Baddest’ krijgt hij hulp van Diddy en verderop van Chris Brown. Hij countert dat commerciële spierballengerol met rauwe, oldskool hiphop en cultfiguren zoals Westside Gunn. Prima plaat, zij het nogal stuurloos.

Maggie Rogers - Surrender **

Er gaapt een ravijn tussen Surrender en Maggie Rogers’ doorbraaksingle ‘Alaska’, de geraffineerde popsingle die in 2016 online furore maakte dankzij een YouTube-filmpje waarin popster Pharrell Williams erbij zit te waterogen. Op haar tweede album verruilt de Amerikaanse zangeres de finesses voor een luide, gestroomlijnde stadionsound. Korzelige prefab indiegitaren, Imagine Dragons-drums, overgeproduceerde zang: het is bot maximalisme dat de charmante nuances van Rogers’ countrypop wegwalst. De songs zijn niet onaardig maar allesbehalve subtiel uitgewerkt. Talentvolle vrouw, onbeholpen keuzes.

Ty Segall - Hello, Hi ***

Er staat geen maat op de massieve output van de Californische Ty Segall. Hello, Hi is zijn veertiende soloplaat, als je de elfendertig samenwerkingen, cassettereleases, een soundtrack en liveplaten buiten beschouwing laat. Wie voortdurend in beweging is, laat niet veel ruimte voor reflectie. Maar dat is buiten Segall gerekend, die voor geen gat te vangen is. Nu eens worden de fuzzgitaren bovengehaald, dan weer hangt hij slaapdronken slacker chic aan. En elders stuurt hij je op een kosmische trip langs glamrock, sixtiespop en hippiegetokkel. Hello, Hi klinkt afwisselend opwindend en fragiel. En vaak ontzettend verslavend.