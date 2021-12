‘Spider-Man: No Way Home’ is eerste film sinds corona die grens van 1 miljard dollar opbrengst passeert

Spider-Man: No Way Home is de derde Spider-Man-film met acteur Tom Holland in de hoofdrol en het nieuwste lid van het inmiddels obsceen gigantische Marvel-universum. Fans keken al lang schuimbekkend uit naar de release, zeker nadat de (gelekte) trailer van afgelopen zomer verklapte dat enkele oude (en enkele zéér oude) bekenden zouden opduiken. Die hoge verwachtingen vertalen zich nu ook in opbrengsten.

Sinds zijn release midden december betaalden bioscoopgangers over de hele wereld al meer dan 1 miljard dollar (zo’n 884 miljoen euro) om de film te zien. Hij is daarmee de allereerste film sinds het begin van de coronapandemie die de grens van 1 miljard dollar achter zich weet te laten. De superheld steekt zo de Chinese film The Battle at Lake Changjin voorbij (900 miljoen dollar), die tot deze maand op de wereldwijde cinematroon zat. Daarnaast zijn er nog een handvol andere films, zoals F9: The Fast Saga en No Time to Die, die in 2021 meer dan een half miljard dollar opbrachten.

Hoopvolle cijfers voor een sector die de laatste jaren wereldwijd zware klappen kreeg in de vorm van coronamaatregelen. Zo kon in 2020 geen enkele film meer dan 500 miljoen dollar binnenhalen. Zelfs het langverwachte Tenet, de Christopher Nolan-film die de bioscoop moest redden, bleef hangen onder de 400 miljoen dollar. Ter vergelijking: in 2019, voordat het coronavirus uitbrak, deden negen films de kassa’s rinkelen door de 1 miljard dollar-grens te overschrijden.

Minder hoopgevend: in eigen land moeten de bioscopen sinds gisteren weer de deuren sluiten, zoals bepaald door het laatste Overlegcomité, al hebben tientallen bioscopen en theaters in Brussel zich wel verzet tegen die sluiting.

Spider-Man: No Way Home bereikte de indrukwekkende mijlpaal van 1 miljard overigens amper twaalf dagen na zijn release. Enkel Avengers: Infinity War (2018) en Avengers: Endgame (2019) waren sneller, en bereikten dat felbegeerde bedrag in respectievelijk elf en vijf dagen. Niet toevallig allemaal eigendommen van het dominante Marvel Studios (Disney).

In de nieuwste Spider-Man-film komen we te weten wat de impact is van de gebeurtenissen op het einde van Spider-Man: Far from Home (2019). Spider-Man (Tom Holland) wordt niet enkel verdacht van de moord op Mysterio (Jake Gyllenhaal), maar ook zijn burgeridentiteit is intussen geen geheim meer.

