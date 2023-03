Speelvogel Michel François installeert totaalkunstwerk in Bozar

Met Contre nature biedt Bozar een blik op het oeuvre van de Brusselse kunstenaar Michel François. Internationaal viert François hoogtij, maar in Vlaanderen is hij amper bekend.

Een speelvogel met pretlichtjes in de ogen, dat is Michel François. Een man die er niet beter op vond dan grote delen van zijn atelier te verhuizen naar de zalen van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. We zien de vele verhuiswagens nog net niet om de hoek wegrijden. De expo is een totaalkunstwerk. Zowat alles hangt aan elkaar vast, geeft betekenis aan het volgende of besmet zijn omstaanders. Het geheel tovert een glimlach op het gezicht van de bezoeker. Soms is het wrang en verwijst het naar zaken als de aanhoudende oorlog in Syrië, maar veel vaker is het gewoon mooi en verbaas je je over de kracht van de eenvoud van zijn werk. François beheerst de kunst om het onverenigbare met elkaar te verzoenen en legeringen samen te stellen die ‘tegen de natuur’ ingaan, en daar verwijst de titel ook naar.

'Photo atelier' from 'One Another', 2020, leder, hout, rubber. Beeld Michel François

'Enroulement', 2021, papier en inkt. Beeld Trevor Good

“Wat je vooral moet doen met het werk van François is simpelweg kijken en genieten”, tipt expo-coördinator van Bozar Anne Judong. “Want daar draait het hier vooral om. Niet alleen om alle cryptische omschrijvingen die al de ronde doen over zijn werk, niet alleen om de complexiteit die velen er in zien. Het draait ook om je blik op zijn micro-universum en hoe je je als bezoeker kan laten vervoeren door de schoonheid.”

De tentoonstelling vormt een mooi overzicht van het veertigjarige oeuvre van de kunstenaar, al ziet de man dat zelf niet zo. “Ik kom uit een creatief nest, mijn kunst bestaat al veel langer dan dat, van toen ik kind was, eigenlijk.” Hij noemt de expo geen retrospectieve, maar een ‘retroprospectieve’, want hij focust ook op het heden en de toekomst met een hele reeks werken die speciaal voor Bozar vervaardigd zijn. “Maar ik werk op een bepaalde manier wel altijd retrospectief”, stelt de kunstenaar. “In de zin dat ik steevast mijn kunstwerken recycleer, door ze te gaan transformeren en er andere associaties mee te maken. Zo blaas ik oud werk steeds weer nieuw leven in.”

'Une hétérotopie', 2018. Beeld Michel François

De expo is licht chaotisch, als een paar verschillende puzzels die samen in één doos zijn beland. François schudt de werkelijkheid door elkaar, stelt ze in vraag en puzzelt ze opnieuw samen, maar dan zoals hij het ziet. Schijnbaar eenvoudige objecten en materialen vormt hij om tot dragers van betekenis. Een spons met inkt op een bal van gips zorgt voor een intrigerende verkleuring van het object. De besmetting waar hij vaak aan refereert is hier het meest duidelijk. Even verderop druppelt water in situ op een blok zout. De tijd tikt verder, lijkt François ons aan te manen. Hij verplicht de kijker tot nadenken. Wat is de invloed van de hand van de kunstenaar? Wat is de rol van het toeval of hangt af van het natuurlijk proces?

Anne Teresa De Keersmaeker

Michel François is bekend tot ver over de landsgrenzen heen. Door zijn expo-cv kan je blijven scrollen. Voor tentoonstellingen in Groot-Brittannië, Zwitserland, de Verenigde Staten, Spanje en zelfs een in Azerbeidzjan vorig jaar reisde de kunstenaar de hele wereld af. Maar de taalgrens binnen België stak hij jammer genoeg nooit helemaal over. Hij bleef in Brussel hangen. In Vlaanderen kennen vooral ingewijden en collega-kunstenaars hem. Het belang van Michel François in de hedendaagse kunstscène is nochtans onbetwist, en steeds meer wordt hij erkend door internationale kunstinstellingen, publiek en critici. Ook is hij bekend om zijn samenwerkingen met andere artiesten, zoals Anne Teresa De Keersmaeker met wie hij in 2010 de voorstelling En atendant maakte.

Francois begon in de jaren tachtig aan zijn carrière. Hij slaagde erin een reeks onmiskenbare herkenningspunten te ontwikkelen met zijn werk en dat slaat aan bij het internationale publiek. François heeft een ongrijpbare manier van werken, waarbij hij speelt met dragers en bijvoorbeeld een foto kan omvormen tot een sculptuur, dat op zijn beurt deel kan uitmaken van een installatie.

Agave, 1998-2000, plant, honing, kralen van polystyreen. Beeld Michel François

'Coudes', 1991. Beeld © Michel François

Beeld Yannick Sas

“Ik maak geen groot onderscheid tussen mijn artistieke, professionele en dagelijks leven”, zegt hij. “Ik laat mij inspireren door wat er rond mij gebeurt en filter er de poëzie uit. Het is mijn manier om zin te geven aan het leven.” Zijn werk kan worden gezien als een verkenning van oorzaak en gevolg, en de manieren waarop eenvoudige ingrepen de status van een object kunnen veranderen. Banale voorwerpen komen zo in verbinding met elkaar en er ontstaat een spanningsveld, een opeenstapeling van zijn gedachten die tot nieuwe inzichten leiden zonder ooit banaal te worden. Hij zwengelt zo het kijkplezier aan, als in een zoekboek voor volwassenen.

Michel François werkt zowel met natuurlijke materialen als met kunstmatige, en door die veelheid aan verschillende dragers – pluizenbollen van paardenbloemen, gegalvaniseerd plaatijzer, kunsthars... – stuitert zijn werk alle kanten op, maar dat stoort zelden. In het midden van een van de zalen ligt een voetbal, we zien de jongste bezoekers er net geen pandoering tegen geven. “De suppoosten zullen een kluif hebben aan deze expo”, knipoogt Judong. “Voor Michel heerst er grote vrijheid. Wil je op een van de nogal fragiele banken zitten die hij er heeft geïnstalleerd, voor hem goed. Wil je tegen de bal schoppen, maakt niet uit. Als kunstinstelling moeten we die houding natuurlijk wat bijsturen, want de eigenaars van de werken denken er toch anders over.”

Contre nature van Michel François, nog t.e.m. 21/7 in Bozar, Brussel