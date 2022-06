Speels, gedurfd en excentriek: mannenmode doorbreekt eindelijk het hokjesdenken

Kostuums met bloemen- en eekhoornmotief, schoenen met hartjes en hakken. Collecties van celebrity’s als Harry Styles en Stromae tonen dat de vaak saaie mannenmode dringend wat spannender, androgyner en extravaganter mag, en misschien eindelijk ook wordt.

Het zal u niet ontgaan zijn afgelopen zondag: Stromae blies de concurrentie weg op Werchter Boutique. Met zijn show uiteraard, maar evengoed met zijn look. Niet alleen zijn kapsel, met niet één maar twee zogenaamde man buns, ging over de tongen. Ook zijn hemd, of blouse zo u wil, viel op: een wit exemplaar, versierd met halfronde lappen stof die hem de allure gaven van een matador. Of was het een flamencodanser? Dat de zanger speels de grenzen opzoekt van wat vaak als ‘mannelijk’ wordt aanzien, mag duidelijk zijn. Dat doet hij ook in zijn eigen kledingcollectie Mosaert.

Het croptoppak van Fendi. Beeld Imaxtree

Op de catwalks voor deze zomer valt meteen op dat de traditionele kostuums en hemden weliswaar nog en vogue zijn, maar ze worden steeds meer teruggedrongen door stuks die we nog het best als genderneutraal kunnen beschouwen. Zo pakt Fendi uit met een pak waarvan de kostuumvest zo hoog is aangesneden dat ze de navel volledig bloot laat. Noem het gerust een gesofisticeerde croptop voor hem.

Pakken in felroze

En het is lang niet het enige stuk dat een tikkeltje vrouwelijk oogt. Zo waren er ook pakken te zien in felroze en in verfrissend citroengeel. Her en der duiken in collecties ook frivole prints op hemden en jasjes op. Ook bij toonaangevende merken wordt steeds opener en vrijer nagedacht over wat de mannelijke garderobe aankan.

Dat laatste kwam heel erg tot uiting in de capsulecollectie die zanger-acteur Harry Styles en Gucci deze week uitbrachten – die samenwerking is overigens niet zo verrassend want Styles was eerder al te zien in Gucci-campagnes en bovendien zou hij dikke vriendjes zijn met Gucci-ontwerper Alessandro Michele. Het vrolijke duo stelde onder luid applaus en algehele goedkeuring van de wereldpers hun opmerkelijke pakken voor. Zo was er onder meer een knalgeel exemplaar met blauwe details – net als zijden hemden met wel erg opvallende prints en eekhoorn- en olifantenmotieven. Speels, gedurfd en excentriek. Net zoals de persoonlijke stijl van Styles, met zijn parelkettingen, sequin (met pailletten) broekpakken, doorschijnende hemden en gevederde boa’s.

Harry Styles tijdens een optreden op Coachella dit jaar. Beeld Getty Images for Coachella

“Het gaat hier om een andere manier van man zijn”, verklaarde Michele daarover in de Britse krant The Guardian, waarbij hij graag beklemtoonde dat de mannelijke garderobe minder om de stukken op zich draait dan om de manier waarop ze worden gedragen. “Harry doet wat hij wil zonder te oordelen en dat is nieuw: er zijn vandaag eigenlijk geen regels meer. Het is dus weer interessant geworden om authentiek te zijn.” Maar laten we wel wezen: hoe extravagant sommige kleding door de gekozen stoffen ook oogt, al bij al blijft de snit vrij klassiek. Een jurk opnemen in de collectie – Styles zelf was op de rode loper én op de cover van Vogue al in een lang exemplaar te zien – was voor Gucci duidelijk nog een brug te ver.

Androgyne golf

Helemaal nieuw is deze androgyne golf natuurlijk ook niet, want de afgelopen jaren zijn er een trits mannen geweest die zich helemaal lieten gaan als het op kleding aankwam. Ook in België, jazeker. Zo is een optreden van Oscar and the Wolf niet volledig zonder de kaftan waarin frontman Max Colombie zich graag toont. Een beetje sensueel, een beetje vrouwelijk en vooral heel erg mooi én visueel uitermate geschikt om de show te stelen.

Jaren voor hem, toen Stef Kamil Carlens nog deel uitmaakte van dEUS, trad de groep op in jurkjes – Barman himself in een knalgeel exemplaar, Carlens zowaar in een jurk met luipaardprint. Barman liet zich later ook in kilt opmerken op het podium. David Beckham vertoonde zich tijdens zijn hoogdagen als topvoetballer naast het veld ook in rokken. Maar in de winkels en in het straatbeeld bleef mannenmode toch vaak eerder veilig en weinig gedurfd, met minder keuze dan voor vrouwen.

Uit de collectie van Harry Styles en Gucci. Beeld Photo News

Is nu de toon gezet voor een vrijere mannelijke garderobe? Dat blijft koffiedik kijken. “Veel heeft met vertrouwen te maken”, vertelde mannelijk topmodel David Gandy aan de website Men Style Fashion “Want dat heb je nodig om als man een rok te durven dragen.” Ontwerper JW Anderson, zelf niet vies van een vrouwelijke styling in zijn mannenlijn, liet weten dat hij in de toekomst een nieuw soort silhouet wil introduceren, met meer variatie en frivoliteit. Iets waar ook Walter Van Beirendock alles over weet. Lang voor het bon ton werd, experimenteerde hij al met vrouwelijk aandoende vormen en tinten. “De manier waarop we tegenwoordig omgaan met gender, met kleuren en prints… Al die dingen pushte ik een hele tijd geleden al”, verklaarde hij aan de website Hypebeast.

Dat neemt zijn pupil Raf Simons duidelijk ook ter harte, want in diens collectie is de rok voor mannen bijna een standaarditem geworden. En nu hij samen met Miuccia Prada ook verantwoordelijk is voor Prada, rest de vraag hoe lang het gaat duren voor er ook in dat merk – een van de toonaangevende spelers in de mode – androgyne elementen opduiken. In het zomerdefilé van afgelopen zondag doken alvast korte leren shorts op. En bij Dries Van Noten zagen we dan weer korsetten voor mannen, gedragen over een hemd met das. “Vrouwelijk-mannelijk”, zo noemde de ontwerper het. En daarmee lijkt de weg toch open te liggen voor een meer speelsere mannenmode.