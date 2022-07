‘Special’ van Lizzo: de lokroep van Koning Dollar ★★☆☆☆

Jazeker, Lizzo verdient alle lof voor haar van optimisme blakende socialemediaposts waarin bodypositivity en zorg dragen voor je geestelijke gezondheid centraal staan. Voor jonge, zoekende mensen is ze een fantastisch rolmodel wiens empowerment aanstekelijk werkt. Op haar debuut Cuz I Love You stutte ze zowel furie als sociaal engagement met succulente partyhiphop, karikaturale gospel en funky dancepop. Onder hun blinkende carrosserie huisde bovendien iets laconieks: een soort speelse, antiautoritaire chutzpah die deed vermoeden dat Lizzo ook spannend en controversieel uit de hoek kan komen.

Niks van dat alles is terug te vinden op Special, een vierde album waarop gemakzucht en fantasieloze formulepop de plak zwaaien. In plaats van op zoek te gaan naar het type visionaire, futuristische popesthetiek dat bij haar ravissante persoonlijkheid past, opteert Lizzo voor een update van eighties elektropop zoals die de voorbije jaren werd versleten door Dua Lipa, The Weeknd, Sia, Doja Cat en elfendertig andere hitparadekanonnen. Doodzonde, vooral omdat wij Lizzo een extravagant je-ne-sais-quoi toedichtten dat ons enigszins aan Missy Elliott deed denken, een artieste die ooit wél succesvol catchy pop en innoverende klanken versmolt.

Akkoord, ‘Grrrls’ knutselt iets amusants in elkaar met ‘Girls’, een cultfavoriet van The Beastie Boys. In ‘Break Up Twice’ schuift producer Mark Ronson slim de drummachine van Shuggie Otis en een knipoogje naar Lauryn Hill onder Lizzo’s hartzeer. En ‘Everybody’s Gay’ springt best creatief om met het Franse elektroformat dat elders op deze plaat zo lui wordt gehanteerd.

Het kan niet de bedoeling zijn geweest dat Lizzo’s boodschap en haar uniciteit worden versmacht door generische confectiepop, toch? Of klonk de lokroep van Koning Dollar te luid?

‘Special’ is uit op Atlantic/Warner.